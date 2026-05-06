चीन के J-35A स्टेल्थ फाइटर का एक्सपोर्ट मॉडल पेश, पाकिस्तान खरीदने की अटकलें तेज

चीन की एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन (AVIC) ने J-35A पांचवीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर का एक्सपोर्ट मॉडल पेश किया है, जिससे पाकिस्तान खरीदने की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने इस मामले को गर्म बनाया है। विशेषज्ञों के अनुसार, पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति और तकनीकी चुनौताओं के कारण यह सौदा मुश्किल हो सकता है।

बीजिंग: चीन की एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ( AVIC ) ने J-35A पांचवीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर का एक ऐसा प्रोटोटाइप पेश किया है जो देखने में एक्सपोर्ट मॉडल जैसा लगता है। इससे यह अटकलें तेज हो गई हैं कि यह विमान पाकिस्तान वायु सेना के लिए बनाया गया है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से पिछले एक साल से आधिकारिक तौर पर इस विमान को खरीदने को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है। लेकिन पाकिस्तान के पक्ष में लिखने वाले कई डिफेंस वेबसाइट ने दावा किया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को ये विमान जल्द ही मिलने वाले हैं। 3 मई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें इस फाइटर जेट का एक्सपोर्ट वैरिएंट देखा गया है। इस वीडियो के साथ दावा किया गया है कि ये फाइटर जेट पाकिस्तान के लिए है। खास बात यह है कि 10 सेकंड के इस वीडियो में एक हैंगर के अंदर से पीछे की तरफ से एक भूरे रंग का विमान दिखाई दे रहा था। हैंगर के बड़े-बड़े दरवाजे खुले हुए थे जिनसे बाहर का एयरफील्ड नजर आ रहा था। कई इंटरनेट यूजर्स ने इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहना शुरू कर दिया कि ये फाइटर जेट पाकिस्तान के लिए है। चीन के J-35AE फाइटर जेट का पहला लुक पाकिस्तान प्रेमी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस वीडियो के आने के बाद जश्न मनाया जा रहा है। भारत के लिए इसे टेंशन लिखा जा रहा है। हालांकि घटनाओं में एक अप्रत्याशित मोड़ तब आया जब दावा करने वाले अकाउंट @louischeung_hk ने रोलआउट को दर्शाने वाली मूल पोस्ट को डिलीट कर दिया जिससे इस पूरी कहानी की प्रामाणिकता को लेकर संदेह पैदा हो गया। पाकिस्तानियों के दावे के ठीक बाद न की मिलिट्री एविएशन के जाने-माने रिसर्चर एंड्रियास रूप्रेक्ट ने X पर इन दावों को गलत साबित करते हुए कहा कि वीडियो में जो विमान दिख रहा है वह पाकिस्तान का पहला J-35 नहीं बल्कि AVIC का पहला J-35AE एक्सपोर्ट प्रोटोटाइप है। यानि आधिकारिक तौर पर ना तो पाकिस्तान और ना ही चीन ने जे-35ए की बिक्री को लेकर कोई पुष्टि की है। आपको बता दें कि J-35A चीन के J-35 पांचवीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर का जमीन पर आधारित वेरिएंट है। यह एक मध्यम-वजन, दो इंजन और एक सीट वाला मल्टीरोल स्टेल्थ फाइटर है। यह विमान देखने में अमेरिकी F-35 जैसा लगता है और बीजिंग इसे दुनिया का सबसे ज्यादा स्टेल्थ फाइटर जेट बताता है। पाकिस्तान की J-35A खरीदने की अटकलें ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि पाकिस्तान चीन के J-35A का पहला विदेशी खरीदार बन सकता है। इस विमान को नवंबर 2024 में ज़ुहाई एयर शो में पहली बार आम लोगों के सामने पेश किया गया था। लेकिन पाकिस्तान के लिए इस विमान को खरीदना इतना भी आसान नहीं है। बताया जा रहा है कि इस सौदे पर पिछले लगभग 3 सालों से काम चल रहा है। 6 जून को पाकिस्तानी सरकार ने एक ट्वीट किया था जिसमें बताया गया था कि चीन ने लगभग 40 J-35A लड़ाकू विमान, KJ-500 AWACS और HQ-19 वायु रक्षा प्रणालियां बेचने का प्रस्ताव दिया है। इस सौदे की अनुमानित कीमत 4.6 अरब अमेरिकी डॉलर बताई गई थी। हालांकि बाद में बिना कोई स्पष्टीकरण दिए उस ट्वीट को हटा दिया गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जुलाई 2025 में इन दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा हम चीन से यह लड़ाकू विमान नहीं खरीदने जा रहे हैं। यह बात सिर्फ मीडिया में चल रही है। यह चीन की रक्षा बिक्री के लिए अच्छा है। पाकिस्तान के लिए J-35A का सौदा क्यों होगा मुश्किल?

पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि वो एक पांचवीं पीढ़ी के विमान को खरीद सके। इसके अलावा पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को ऑपरेट करने के लिए पूरा सिस्टम अलग से बनाना पड़ता है जिसमें अलग रनवे बनाना भी शामिल है। चीन के मिलिट्री एविएशन के विशेषज्ञ एंड्रियास रूप्रेक्ट ने यूरेशियन टाइम्स को बताया इस बारे में कुछ समय से अफवाहें चल रही हैं लेकिन ये लगभग हमेशा ही फैन-बॉय साइट्स और अविश्वसनीय मीडिया आउटलेट्स से आती हैं। मेरी राय में यहां तक कि पाकिस्तान की तरफ से की गई आधिकारिक पुष्टि भी ज्यादा से ज्यादा अस्पष्ट बयान ही हैं क्योंकि वे लगातार यही कहते रहते हैं कि हमें ये मिलेंगे लेकिन कभी कोई निश्चित तारीख़ नहीं बताते। और हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान में जल्द ही का क्या मतलब होता है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि जे-35ए का पहला ग्राहक अभी गुप्त है। उन्होंने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात (UAE) शायद J-35A का पहला एक्सपोर्ट ग्राहक बन सकता है। ऐसे में हम 1980 के दशक जैसा ही एक और पल देख सकते हैं जब कई यूरोपीय देशों ने मिराज के बजाय F-16 खरीदने का फैसला किया था। अमेरिकी पेंटागन ने कांग्रेस को दी गई अपनी 2025 की रिपोर्ट में कहा है कि चीन के J-35 एक्सपोर्ट वेरिएंट के लिए UAE, मिस्र और सऊदी अरब का नाम लिया गया था लेकिन जब तक आधिकारिक तौर पर कुछ कहा नहीं जाए इसका पहला ग्राहक कौन होगा इसको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता





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