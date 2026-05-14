चीन और अमेरिका के बीच बैठक: ट्रंप ने जिनपिंग को महान नेता बताया, ऊर्जा आपूर्ति और होर्मुज स्ट्रेट पर चर्चा

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बीजिंग में गुरुवार को दो घंटे तक द्विपक्षीय बैठक हुई। बैठक में जिनपिंग ने ताइवान मुद्दे पर अमरीका को संभावित 'टकराव' की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर इस मुद्दे को सही तरीके से संभाला गया तो द्विपक्षीय संबंध सामान्य रूप से स्थिर रह सकते हैं, लेकिन अगर इसे ठीक से नहीं संभाला गया तो दोनों देश टकराव या यहां तक कि संघर्ष की स्थिति में पहुंच सकते हैं, जिससे पूरे चीन-अमेरिका संबंध बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएंगे। व्हाइट हाउस ने बताया कि ईरान और होर्मुज स्ट्रेट पर भी ट्रंप और जिनपिंग की बात हुई। उन्होंने सहमति जताई कि होर्मुज खुला रहना चाहिए ताकि ऊर्जा आपूर्ति बाधित न हो। जिनपिंग ने होर्मुज के सैन्यीकरण और वहां किसी प्रकार का शुल्क लगाए जाने का विरोध किया। व्हाइट हाउस ने बताया कि अमेरिकी कंपनियों के लिए चीन के दरवाजे और खोलने पर भी बात हुई। अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो चीन पहुंचे हैं। उन्हें एंट्री देने के लिए चीन को उनका नाम बदलना पड़ा।

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बीजिंग में गुरुवार को दो घंटे तक द्विपक्षीय बैठक हुई। बैठक में जिनपिंग ने ताइवान मुद्दे पर अमरीका को संभावित 'टकराव' की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर इस मुद्दे को सही तरीके से संभाला गया तो द्विपक्षीय संबंध सामान्य रूप से स्थिर रह सकते हैं, लेकिन अगर इसे ठीक से नहीं संभाला गया तो दोनों देश टकराव या यहां तक कि संघर्ष की स्थिति में पहुंच सकते हैं, जिससे पूरे चीन-अमेरिका संबंध बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएंगे। व्हाइट हाउस ने बताया कि ईरान और होर्मुज स्ट्रेट पर भी ट्रंप और जिनपिंग की बात हुई। उन्होंने सहमति जताई कि होर्मुज खुला रहना चाहिए ताकि ऊर्जा आपूर्ति बाधित न हो। जिनपिंग ने होर्मुज के सैन्यीकरण और वहां किसी प्रकार का शुल्क लगाए जाने का विरोध किया। व्हाइट हाउस ने बताया कि अमेरिकी कंपनियों के लिए चीन के दरवाजे और खोलने पर भी बात हुई। इससे पहले, ट्रंप ने जिनपिंग को महान नेता बताते हुए कहा कि हमारे संबंध पहले से कहीं बेहतर होने जा रहे हैं। अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो चीन पहुंचे हैं। उन्हें एंट्री देने के लिए चीन को उनका नाम बदलना पड़ा.

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बीजिंग में गुरुवार को दो घंटे तक द्विपक्षीय बैठक हुई। बैठक में जिनपिंग ने ताइवान मुद्दे पर अमरीका को संभावित 'टकराव' की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर इस मुद्दे को सही तरीके से संभाला गया तो द्विपक्षीय संबंध सामान्य रूप से स्थिर रह सकते हैं, लेकिन अगर इसे ठीक से नहीं संभाला गया तो दोनों देश टकराव या यहां तक कि संघर्ष की स्थिति में पहुंच सकते हैं, जिससे पूरे चीन-अमेरिका संबंध बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएंगे। व्हाइट हाउस ने बताया कि ईरान और होर्मुज स्ट्रेट पर भी ट्रंप और जिनपिंग की बात हुई। उन्होंने सहमति जताई कि होर्मुज खुला रहना चाहिए ताकि ऊर्जा आपूर्ति बाधित न हो। जिनपिंग ने होर्मुज के सैन्यीकरण और वहां किसी प्रकार का शुल्क लगाए जाने का विरोध किया। व्हाइट हाउस ने बताया कि अमेरिकी कंपनियों के लिए चीन के दरवाजे और खोलने पर भी बात हुई। इससे पहले, ट्रंप ने जिनपिंग को महान नेता बताते हुए कहा कि हमारे संबंध पहले से कहीं बेहतर होने जा रहे हैं। अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो चीन पहुंचे हैं। उन्हें एंट्री देने के लिए चीन को उनका नाम बदलना पड़ा





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