चीन और अमेरिका के बीच 'थ्यूसीडाइड्स ट्रैप' से बढ़ता तनाव

प्राचीन यूनानी इतिहासकार थ्यूसीडाइड्स की लिखी किताब से निकली अवधारणा 'थ्यूसीडाइड्स ट्रैप' की। उन्होंने लगभग 2,500 वर्ष पहले हुए पेलोपोनेशियन युद्ध का अध्ययन करते हुए लिखा था कि एथेंस के तेजी से उभरने और उससे स्पार्टा में पैदा हुए डर ने युद्ध को लगभग अपरिहार्य बना दिया था। बाद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के राजनीतिक वैज्ञानिक ग्राहम एलिसन ने इसी विचार को आधुनिक वैश्विक राजनीति से जोड़ा। एलिसन के अनुसार, जब कोई नई शक्ति तेजी से उभरकर स्थापित महाशक्ति को चुनौती देती है, तो दोनों के बीच अविश्वास, तनाव और टकराव की संभावना बढ़ जाती है भले ही दोनों देश सीधे युद्ध नहीं चाहते हों। उन्होंने अमेरिका और चीन के मौजूदा रिश्तों को इसी ढांचे में समझाने की कोशिश की। क्यों महत्वपूर्ण हो गया है यह सिद्धांत?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की मुलाकात के दौरान एक ऐसी अवधारणा चर्चा के केंद्र में आई है जो आमतौर पर इतिहास और रणनीतिक अध्ययन की किताबों में सुनाई जाती है। वह है ' थ्यूसीडाइड्स ट्रैप ' (Thucydides Trap)। शी चिनफिंग ने बातचीत की शुरुआत में कहा कि दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन और अमेरिका ' थ्यूसीडाइड्स ट्रैप ' से ऊपर उठकर सहयोग और स्थिरता का नया मॉडल बना सकते हैं। उनके इस बयान को केवल एक बौद्धिक टिप्पणी नहीं, बल्कि अमेरिका-चीन रिश्तों की दिशा पर बड़ा रणनीतिक संकेत माना जा रहा है। ऐसे समय में जब दोनों देशों के बीच व्यापार, तकनीक, सेमीकंडक्टर, ताइवान और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को लेकर तनाव बढ़ रहा है, यह शब्द वैश्विक राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण बहसों में शामिल हो चुका है। क्या है ‘ थ्यूसीडाइड्स ट्रैप ’.

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