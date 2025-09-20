चीन का नया स्टील्थ फाइटर जेट, करीना कपूर की सफलता, राशिफल और राजनीतिक हलचल

इस खबर में चीन के नए स्टील्थ फाइटर जेट के प्रदर्शन, करीना कपूर के करियर में आए बदलाव, 21 सितंबर 2025 के राशिफल, विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमों, और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण दिया गया है।

चीन ने हाल ही में J-35A स्टील्थ फाइटर जेट का प्रदर्शन किया, जिसे एक एंटी-रेडिएशन मिसाइल से लैस दिखाया गया। यह उन्नत लड़ाकू विमान चीन की सैन्य क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है, जो इसे हवाई रक्षा प्रणालियों को बेअसर करने और हवाई प्रभुत्व हासिल करने में सक्षम बनाता है। यह मिसाइल दुश्मन के रडार से निकलने वाले विकिरण को लक्षित करने और उन्हें नष्ट करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिससे विमान के लिए दुश्मन के इलाके में प्रवेश करना और लक्ष्यों को भेदना आसान हो जाता है। इस विकास से चीन की

सैन्य शक्ति में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है।\इसके अलावा, एक अन्य महत्वपूर्ण खबर में, हमें बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर के करियर में एक दिलचस्प मोड़ देखने को मिला। शुरुआती असफलता के बावजूद, उन्होंने दो अनूठे किरदारों को सफलतापूर्वक निभाया, जिससे वे रातोंरात एक लोकप्रिय ब्रांड बन गईं। यह उनके अभिनय कौशल और दर्शकों के साथ जुड़ने की क्षमता का प्रमाण है। इस सफलता ने बॉलीवुड में उनके कद को और मजबूत किया है, जिससे वे युवा अभिनेत्रियों के लिए एक प्रेरणा बन गई हैं। इसके साथ ही, 21 सितंबर 2025 के लिए सभी राशियों के लिए राशिफल भी जारी किया गया है, जिसमें करियर में उछाल और व्यापार में लाभ की भविष्यवाणी की गई है। अंक ज्योतिष के अनुसार, अंक 1 वाले जातकों की आय में वृद्धि होने की संभावना है, जबकि कुछ अन्य जातकों को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।\राजनीतिक क्षेत्र में, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की एच-1बी वीजा फीस बढ़ाने की नीति को लेकर आलोचना हो रही है, जिसे कुछ लोगों ने 'सेल्फ-गोल' करार दिया है, क्योंकि इससे अमेरिका को नुकसान होने की संभावना है। भारत को आईटी निर्यात और स्टार्टअप्स में इसके संभावित लाभों का भी अनुमान लगाया जा रहा है। केरल में राहुल गांधी ने देश में लोकतंत्र के सिमटते स्थानों पर चिंता व्यक्त की, जबकि राहुल और प्रियंका गांधी ने ओमन चांडी सभागार का उद्घाटन किया। एक दुखद खबर में, जुबिन गर्ग का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया। इस बीच, भारत-पाक मैच पर डिप्टी सीएम ने सवाल उठाए और सुबह के नाश्ते के लिए स्वादिष्ट पराठे बनाने की विधि भी साझा की गई। इसके अतिरिक्त, काठमांडू में 'जेन जेड' समूह ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की गिरफ्तारी की मांग की, जबकि एक ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से पाम पैराडाइज योजना के तहत फ्लैट पाने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। जयपूर में एक भर्ती परीक्षा में नकल करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, और सेहत के लिए फायदेमंद एक महत्वपूर्ण दवा बनाने की प्रक्रिया पर भी प्रकाश डाला गया। बिग बॉस शो में धूम्रपान की अनुमति के बारे में भी जानकारी दी गई है, साथ ही दही बड़े और पकौड़ी के स्वाद की चर्चा की गई। अंत में, पोलैंड ने अमेरिका से 2,506 जैवलिन मिसाइलों की खरीद की है, और नित्यानंद राय ने महागठबंधन पर 'धर्मयुद्ध' का आरोप लगाया है





