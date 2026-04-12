चीन ने शिनजियांग में पीओके और अफगानिस्तान के पास बनाई नई काउंटी, भारत के लिए सुरक्षा चिंता

चीन ने शिनजियांग प्रांत में एक नई काउंटी का निर्माण किया है, जो पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर (पीओके) और अफगानिस्तान की सीमा के निकट स्थित है। यह कदम उइगर अलगाववादियों की घुसपैठ को रोकने और वखान कॉरिडोर की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। भारत के लिए यह सुरक्षा चिंता का विषय है, क्योंकि यह पीओके के करीब है।

बीजिंग: चीन ने शिनजियांग प्रांत में एक नई काउंटी का निर्माण किया है। यह काउंटी पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर ( पीओके ) और अफगानिस्तान की सीमा के निकट स्थित है। चीन द्वारा इस क्षेत्र में काउंटी बनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य उइगर अलगाववादियों की घुसपैठ को रोकना और संकरे वखान कॉरिडोर की सुरक्षा को मजबूत करना माना जा रहा है। सेनलिंग नाम की यह काउंटी काराकोरम पर्वतमाला के करीब है। नई काउंटी का निर्माण सुरक्षा की दृष्टि से भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि यह पीओके से बिल्कुल सटा हुआ है।\पीटीआई की एक

रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने शिनजियांग में पिछले एक वर्ष में यह तीसरी नई काउंटी बनाई है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से मुस्लिम उइगर आबादी निवास करती है। नई काउंटी विवादित क्षेत्रों के नजदीक स्थित है। भारत ने पिछले वर्ष चीन के समक्ष हेआन और हेकांग काउंटी के निर्माण पर विरोध दर्ज कराया था। भारत ने इन काउंटी के कुछ इलाकों को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में शामिल करने का मुद्दा भी उठाया था। इस काउंटी में विवादित अक्साई चिन पठार का एक हिस्सा भी शामिल है। यह लद्दाख का वह हिस्सा है जिस पर 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। पीटीआई के अनुसार, शिनजियांग उइघुर स्वायत्त क्षेत्र की सरकार ने 26 मार्च को सेनलिंग की स्थापना की घोषणा की थी। इसके प्रशासनिक विभाजन और सटीक सीमाओं के बारे में कोई विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। वाखान कॉरिडोर के पास इस कदम को रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी प्राथमिकताओं के रूप में देखा जा रहा है। हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस काउंटी का प्रशासन काशगर प्रीफेक्चर द्वारा किया जाएगा। काशगर एक ऐतिहासिक शहर है जो प्राचीन सिल्क रोड पर स्थित है। यह चीन को दक्षिण और मध्य एशिया से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। यह 60 अरब डॉलर की 'चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे' (CPEC) का प्रारंभिक बिंदु भी है। यह गलियारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, जिसका भारत विरोध करता है।\विशेषज्ञों का कहना है कि सेनलिंग का निर्माण सीमा सुरक्षा और शासन-प्रशासन पर बीजिंग के बढ़ते ध्यान को दर्शाता है। शंघाई स्थित फुदान विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर लिन मिनवांग ने कहा कि यह कदम क्षेत्र के रणनीतिक महत्व के प्रति चीन की समझ को दर्शाता है। लिन मिनवांग ने यह भी कहा कि यह निर्णय चीन का अपने सीमावर्ती क्षेत्रों पर दिए जा रहे जोर का एक स्पष्ट संकेत है। यह नया जिला (काउंटी) भौगोलिक रूप से अफगानिस्तान के संकरे वाखान कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है। यह 74 किलोमीटर लंबी पट्टी है जो शिनजियांग की सीमा से लगी हुई है और ताजिकिस्तान को पीओके से अलग करती है। बीजिंग की चिंता रही है कि 'ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट' (ETIM) के उइगर उग्रवादी अफगानिस्तान से शिनजियांग में प्रवेश करने के लिए वाखान कॉरिडोर का उपयोग मार्ग के रूप में कर सकते हैं। इस प्रकार, यह सीमावर्ती क्षेत्र में सरकार के स्थिरीकरण के प्रयासों को मजबूत करने में सहायक हो सकता है। चीन का यह कदम क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने और सुरक्षा चिंताओं को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है





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