चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो ने मंगलवार को देश की आर्थिक स्थिति और भविष्य की योजनाओं पर विचार-विमर्श किया। महासचिव शी चिनफिंग ने बैठक की अध्यक्षता की और आर्थिक विकास को स्थिरता के साथ आगे बढ़ाने पर जोर दिया।

बीजिंग, 28 अप्रैल। चीन ी कम्युनिस्ट पार्टी ( सीपीसी ) की केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो ने आज मंगलवार को देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति और भविष्य के आर्थिक कार्यों पर गहन विचार-विमर्श करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन की अध्यक्षता सीपीसी के महासचिव शी चिनफिंग ने की। बैठक में इस वर्ष से ही शी चिनफिंग केंद्रित सीपीसी केंद्रीय समिति द्वारा आर्थिक कार्यों पर व्यापक नेतृत्व को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। विभिन्न विभागों और क्षेत्रों ने चतुर्मुखी दृष्टिकोण अपनाते हुए नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू किया है। बैठक में यह संतोष व्यक्त किया गया कि चीन की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी हुई है और प्रमुख आर्थिक सूचकांकों ने अपेक्षाओं से बेहतर प्रदर्शन किया है। यह चीन ी अर्थव्यवस्था की मजबूत लचीलापन और जीवंतता को दर्शाता है। हालांकि, बैठक में यह भी स्वीकार किया गया कि कुछ समस्याएं और चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं जिनका समाधान करना आवश्यक है। आर्थिक विकास को स्थिरता के साथ आगे बढ़ाने के लिए ठोस आधार को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। महासचिव शी चिनफिंग ने सभी संबंधित पक्षों से आत्मविश्वास बढ़ाने और आर्थिक कार्यों में सुधार के लिए अधिक प्रयास करने तथा ठोस उपाय अपनाने का आग्रह किया। बैठक में स्पष्ट रूप से कहा गया कि स्थिरता के साथ वृद्धि को बढ़ावा देने के सिद्धांत का पालन करते हुए सिलसिलेवार नीतियों का ठोस और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। समग्र नीतिगत ढांचे का पूरा लाभ उठाते हुए घरेलू मांग की संभावनाओं का गहन विश्लेषण करने और उसे अधिकतम करने पर जोर दिया गया। आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के निर्माण को गति देने और विनिर्माण उद्योग के उचित अनुपात को बनाए रखने की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई। विशेष रूप से, प्रमुख क्षेत्रों में संभावित जोखिमों को प्रभावी ढंग से रोकने और उनका समाधान करने के लिए सक्रिय कदम उठाने की बात कही गई। बैठक में रोजगार को प्राथमिकता देने की नीति को और मजबूत करने पर सहमति बनी, साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और बाल देखभाल जैसे लोगों की आजीविका से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों को बेहतर ढंग से पूरा करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। इन क्षेत्रों में सुधार से नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। बैठक में यह भी रेखांकित किया गया कि चीन को अपनी आर्थिक नीति यों में आत्मनिर्भरता और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सके। चीन ी कम्युनिस्ट पार्टी की इस बैठक को चीन की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। यह बैठक न केवल वर्तमान आर्थिक स्थिति का आकलन करती है, बल्कि भविष्य के आर्थिक विकास के लिए एक स्पष्ट रोडमैप भी प्रदान करती है। शी चिनफिंग के नेतृत्व में, चीन अपनी आर्थिक नीति यों को और अधिक प्रभावी बनाने और एक मजबूत, स्थिर और टिकाऊ अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में लिए गए निर्णयों का देश के सभी क्षेत्रों और उद्योगों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह उम्मीद की जा रही है कि इन नीतियों के कार्यान्वयन से चीन की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद मिलेगी और चीन ी नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा। बैठक के निष्कर्षों को चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग द्वारा जारी किया गया है। यह खबर आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे प्रकाशित की गई है और न्यूज नेशन टीम द्वारा इसमें किसी प्रकार का संपादन नहीं किया गया है। इसलिए, इस खबर से संबंधित किसी भी जिम्मेदारी के लिए न्यूज एजेंसी ही उत्तरदायी होगी। यह बैठक चीन की आर्थिक रणनीति और भविष्य की दिशा के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है, जो देश के विकास और समृद्धि के लिए एक मजबूत नींव रखने का प्रयास करती है.

बीजिंग, 28 अप्रैल। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) की केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो ने आज मंगलवार को देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति और भविष्य के आर्थिक कार्यों पर गहन विचार-विमर्श करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन की अध्यक्षता सीपीसी के महासचिव शी चिनफिंग ने की। बैठक में इस वर्ष से ही शी चिनफिंग केंद्रित सीपीसी केंद्रीय समिति द्वारा आर्थिक कार्यों पर व्यापक नेतृत्व को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। विभिन्न विभागों और क्षेत्रों ने चतुर्मुखी दृष्टिकोण अपनाते हुए नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू किया है। बैठक में यह संतोष व्यक्त किया गया कि चीन की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी हुई है और प्रमुख आर्थिक सूचकांकों ने अपेक्षाओं से बेहतर प्रदर्शन किया है। यह चीनी अर्थव्यवस्था की मजबूत लचीलापन और जीवंतता को दर्शाता है। हालांकि, बैठक में यह भी स्वीकार किया गया कि कुछ समस्याएं और चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं जिनका समाधान करना आवश्यक है। आर्थिक विकास को स्थिरता के साथ आगे बढ़ाने के लिए ठोस आधार को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। महासचिव शी चिनफिंग ने सभी संबंधित पक्षों से आत्मविश्वास बढ़ाने और आर्थिक कार्यों में सुधार के लिए अधिक प्रयास करने तथा ठोस उपाय अपनाने का आग्रह किया। बैठक में स्पष्ट रूप से कहा गया कि स्थिरता के साथ वृद्धि को बढ़ावा देने के सिद्धांत का पालन करते हुए सिलसिलेवार नीतियों का ठोस और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। समग्र नीतिगत ढांचे का पूरा लाभ उठाते हुए घरेलू मांग की संभावनाओं का गहन विश्लेषण करने और उसे अधिकतम करने पर जोर दिया गया। आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के निर्माण को गति देने और विनिर्माण उद्योग के उचित अनुपात को बनाए रखने की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई। विशेष रूप से, प्रमुख क्षेत्रों में संभावित जोखिमों को प्रभावी ढंग से रोकने और उनका समाधान करने के लिए सक्रिय कदम उठाने की बात कही गई। बैठक में रोजगार को प्राथमिकता देने की नीति को और मजबूत करने पर सहमति बनी, साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और बाल देखभाल जैसे लोगों की आजीविका से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों को बेहतर ढंग से पूरा करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। इन क्षेत्रों में सुधार से नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। बैठक में यह भी रेखांकित किया गया कि चीन को अपनी आर्थिक नीतियों में आत्मनिर्भरता और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सके। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की इस बैठक को चीन की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। यह बैठक न केवल वर्तमान आर्थिक स्थिति का आकलन करती है, बल्कि भविष्य के आर्थिक विकास के लिए एक स्पष्ट रोडमैप भी प्रदान करती है। शी चिनफिंग के नेतृत्व में, चीन अपनी आर्थिक नीतियों को और अधिक प्रभावी बनाने और एक मजबूत, स्थिर और टिकाऊ अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में लिए गए निर्णयों का देश के सभी क्षेत्रों और उद्योगों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह उम्मीद की जा रही है कि इन नीतियों के कार्यान्वयन से चीन की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद मिलेगी और चीनी नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा। बैठक के निष्कर्षों को चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग द्वारा जारी किया गया है। यह खबर आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे प्रकाशित की गई है और न्यूज नेशन टीम द्वारा इसमें किसी प्रकार का संपादन नहीं किया गया है। इसलिए, इस खबर से संबंधित किसी भी जिम्मेदारी के लिए न्यूज एजेंसी ही उत्तरदायी होगी। यह बैठक चीन की आर्थिक रणनीति और भविष्य की दिशा के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है, जो देश के विकास और समृद्धि के लिए एक मजबूत नींव रखने का प्रयास करती है





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