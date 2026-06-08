चीन ने दुनिया का पहला पवन ऊर्जा से चलने वाला अंडरवॉटर डेटा सेंटर लॉन्च किया है। यह डेटा सेंटर शंघाई के लिन-गांग स्पेशल एरिया में लगभग 32 फीट नीचे समुद्र में स्थित है। इसके चारों ओर 50 से अधिक पवन चक्कियां लगी हैं। डेटा सेंटर की बदौलत चीन को 3 बड़ी समस्याओं के सुलझाने की उम्मीद है।

चीन ने दुनिया का पहला पवन ऊर्जा से चलने वाला अंडरवॉटर डेटा सेंटर लॉन्च किया है। यह डेटा सेंटर शंघाई के लिन-गांग स्पेशल एरिया में लगभग 32 फीट नीचे समुद्र में स्थित है। इसके चारों ओर 50 से अधिक पवन चक्कियां लगी हैं। डेटा सेंटर की बदौलत चीन को 3 बड़ी समस्याओं के सुलझाने की उम्मीद है। चीन ी इंजीनियरों को उम्मीद है कि लगभग 1900 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट वाला यह डेटा सेंटर तीन बड़ी समस्याओं- बिजली, कूलिंग (ठंडा रखना) और जमीन की कमी को हल कर देगा। यह अपनी बिजली पवन ऊर्जा से बनाएगा। समुद्र के नीचे होने से इसे नैचुरल कूलिंग मिलेगी और इस डेटा सेंटर में 2 हजार सर्वर हैं जो इसे मीडियम साइज का डेटा सेंटर बनाते हैं। पूरे साल काम करने पर यह डेटा सेंटर अमेरिका के 20 हजार घरों की जितनी खर्च करेगा। चीन ने इस आइडिया को अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के ' प्रोजेक्ट नेटिक ' से मिला है। चीन को उम्मीद है कि इससे डेटा सेंटर से जुड़ी 3 समस्याएं हल होंगी.

चीन ने दुनिया का पहला पवन ऊर्जा से चलने वाला अंडरवॉटर डेटा सेंटर लॉन्च किया है। यह डेटा सेंटर शंघाई के लिन-गांग स्पेशल एरिया में लगभग 32 फीट नीचे समुद्र में स्थित है। इसके चारों ओर 50 से अधिक पवन चक्कियां लगी हैं। डेटा सेंटर की बदौलत चीन को 3 बड़ी समस्याओं के सुलझाने की उम्मीद है। चीनी इंजीनियरों को उम्मीद है कि लगभग 1900 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट वाला यह डेटा सेंटर तीन बड़ी समस्याओं- बिजली, कूलिंग (ठंडा रखना) और जमीन की कमी को हल कर देगा। यह अपनी बिजली पवन ऊर्जा से बनाएगा। समुद्र के नीचे होने से इसे नैचुरल कूलिंग मिलेगी और इस डेटा सेंटर में 2 हजार सर्वर हैं जो इसे मीडियम साइज का डेटा सेंटर बनाते हैं। पूरे साल काम करने पर यह डेटा सेंटर अमेरिका के 20 हजार घरों की जितनी खर्च करेगा। चीन ने इस आइडिया को अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के 'प्रोजेक्ट नेटिक' से मिला है। चीन को उम्मीद है कि इससे डेटा सेंटर से जुड़ी 3 समस्याएं हल होंगी





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