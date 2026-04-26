चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने म्यांमार के विदेश मंत्री से की मुलाकात, संबंधों को मजबूत करने पर सहमति

चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने म्यांमार की राजधानी नाय प्यी ताव में म्यांमार के विदेश मंत्री टिन माउंग स्वे के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, आर्थिक सहयोग बढ़ाने और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने पर चर्चा की। चीन ने म्यांमार की संप्रभुता और विकास का समर्थन करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
बीजिंग, 26 अप्रैल। चीन ी विदेश मंत्री वांग यी ने 25 अप्रैल को म्यांमार की राजधानी नाय प्यी ताव में म्यांमार के विदेश मंत्री टिन माउंग स्वे के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस मुलाकात के दौरान, वांग यी ने टिन माउंग स्वे को म्यांमार के विदेश मंत्री के पद पर नियुक्त होने पर हार्दिक बधाई दी। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि चीन , म्यांमार में नई सरकार के गठन और देश के विकास के एक नए चरण की शुरुआत के इस महत्वपूर्ण समय में, म्यांमार के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यह दौरा चीन की ओर से म्यांमार के साथ सहयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का स्पष्ट संकेत है। वांग यी ने जोर देकर कहा कि चीन हमेशा म्यांमार का एक सच्चा मित्र, विश्वसनीय सहयोग ी और विकास का साझेदार रहा है। चीन का लक्ष्य म्यांमार के साथ उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान को जारी रखना और व्यावहारिक सहयोग को बढ़ाना है, ताकि म्यांमार अपने विकास और पुनरुत्थान के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। इस सहयोग से चीन - म्यांमार साझा भविष्य वाले समुदाय के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल होगी। वांग यी ने स्पष्ट रूप से कहा कि चीन , म्यांमार की राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और विकास के हितों की रक्षा के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। उन्होंने म्यांमार के साथ रणनीतिक संपर्क को मजबूत करने और भूकंप के बाद पुनर्निर्माण प्रयासों में व्यावहारिक सहायता प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की। दोनों देशों के बीच सहयोग को और अधिक व्यापक बनाने के लिए, वांग यी ने बिजली, तेल और गैस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने, उभरते क्षेत्रों में नए अवसरों का पता लगाने, सुरक्षा सहयोग को गहरा करने और युवाओं के बीच आदान-प्रदान कार्यक्रमों को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने ऑनलाइन जुए और दूरसंचार धोखाधड़ी जैसी अवैध गतिविधियों का कड़ा विरोध करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जो दोनों देशों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय हैं। इस संदर्भ में, दोनों देशों के बीच सूचना साझाकरण और संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया। वांग यी ने म्यांमार के साथ दीर्घकालिक और पारस्परिक रूप से लाभप्रद साझेदारी स्थापित करने की चीन की प्रतिबद्धता को दोहराया। Tिन माउंग स्वे ने इस बैठक में म्यांमार और चीन के बीच ऐतिहासिक रूप से मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि दोनों देश शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांतों का पालन करते हैं, जो देशों के बीच मैत्रीपूर्ण आदान-प्रदान के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। टिन माउंग स्वे ने स्पष्ट रूप से कहा कि म्यांमार ‘एक चीन ’ नीति का दृढ़ता से समर्थन करता है और चीन के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और अधिक मजबूत करने के लिए उत्सुक है। उन्होंने म्यांमार में काम कर रहे चीन ी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। इसके अतिरिक्त, टिन माउंग स्वे ने चीन ी राष्ट्रपति शी चिनफिंग द्वारा प्रस्तुत चार वैश्विक पहलों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उनके महत्वपूर्ण विचारों के प्रति म्यांमार के पूर्ण समर्थन को व्यक्त किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि चीन बहुपक्षीय मंचों पर म्यांमार को अधिक समर्थन देगा, जिससे म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपनी भूमिका को और अधिक प्रभावी ढंग से निभा सके। यह बैठक दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बैठक के परिणामस्वरूप, दोनों देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग में और वृद्धि होने की उम्मीद है.
बीजिंग, 26 अप्रैल। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने 25 अप्रैल को म्यांमार की राजधानी नाय प्यी ताव में म्यांमार के विदेश मंत्री टिन माउंग स्वे के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस मुलाकात के दौरान, वांग यी ने टिन माउंग स्वे को म्यांमार के विदेश मंत्री के पद पर नियुक्त होने पर हार्दिक बधाई दी। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि चीन, म्यांमार में नई सरकार के गठन और देश के विकास के एक नए चरण की शुरुआत के इस महत्वपूर्ण समय में, म्यांमार के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यह दौरा चीन की ओर से म्यांमार के साथ सहयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का स्पष्ट संकेत है। वांग यी ने जोर देकर कहा कि चीन हमेशा म्यांमार का एक सच्चा मित्र, विश्वसनीय सहयोगी और विकास का साझेदार रहा है। चीन का लक्ष्य म्यांमार के साथ उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान को जारी रखना और व्यावहारिक सहयोग को बढ़ाना है, ताकि म्यांमार अपने विकास और पुनरुत्थान के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। इस सहयोग से चीन-म्यांमार साझा भविष्य वाले समुदाय के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल होगी। वांग यी ने स्पष्ट रूप से कहा कि चीन, म्यांमार की राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और विकास के हितों की रक्षा के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। उन्होंने म्यांमार के साथ रणनीतिक संपर्क को मजबूत करने और भूकंप के बाद पुनर्निर्माण प्रयासों में व्यावहारिक सहायता प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की। दोनों देशों के बीच सहयोग को और अधिक व्यापक बनाने के लिए, वांग यी ने बिजली, तेल और गैस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने, उभरते क्षेत्रों में नए अवसरों का पता लगाने, सुरक्षा सहयोग को गहरा करने और युवाओं के बीच आदान-प्रदान कार्यक्रमों को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने ऑनलाइन जुए और दूरसंचार धोखाधड़ी जैसी अवैध गतिविधियों का कड़ा विरोध करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जो दोनों देशों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय हैं। इस संदर्भ में, दोनों देशों के बीच सूचना साझाकरण और संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया। वांग यी ने म्यांमार के साथ दीर्घकालिक और पारस्परिक रूप से लाभप्रद साझेदारी स्थापित करने की चीन की प्रतिबद्धता को दोहराया। Tिन माउंग स्वे ने इस बैठक में म्यांमार और चीन के बीच ऐतिहासिक रूप से मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि दोनों देश शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांतों का पालन करते हैं, जो देशों के बीच मैत्रीपूर्ण आदान-प्रदान के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। टिन माउंग स्वे ने स्पष्ट रूप से कहा कि म्यांमार ‘एक चीन’ नीति का दृढ़ता से समर्थन करता है और चीन के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और अधिक मजबूत करने के लिए उत्सुक है। उन्होंने म्यांमार में काम कर रहे चीनी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। इसके अतिरिक्त, टिन माउंग स्वे ने चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग द्वारा प्रस्तुत चार वैश्विक पहलों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उनके महत्वपूर्ण विचारों के प्रति म्यांमार के पूर्ण समर्थन को व्यक्त किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि चीन बहुपक्षीय मंचों पर म्यांमार को अधिक समर्थन देगा, जिससे म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपनी भूमिका को और अधिक प्रभावी ढंग से निभा सके। यह बैठक दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बैठक के परिणामस्वरूप, दोनों देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग में और वृद्धि होने की उम्मीद है
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