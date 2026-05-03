चीन ने अमेरिकी प्रतिबंधों को चुनौती दी, कंपनियों को अनदेखा करने का आदेश

अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ने के साथ, चीन ने अपने ‘ब्लॉकिंग स्टैच्यूट’ का उपयोग करते हुए अपनी कंपनियों को अमेरिकी प्रतिबंधों का पालन न करने का आदेश दिया है। यह कदम ईरान के तेल कारोबार से जुड़े आरोपों के जवाब में उठाया गया है।

अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव अब एक गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए, देश की कंपनियों को अमेरिकी प्रतिबंध ों का पालन न करने का स्पष्ट निर्देश दिया है। यह कदम विशेष रूप से उन चीन ी पेट्रोकेमिकल कंपनियों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिन पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के तेल कारोबार में शामिल होने का आरोप लगाया है। चीन द्वारा यह कदम कूटनीतिक विरोध से आगे बढ़कर एक कानूनी जवाबी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है, जो दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को और जटिल बना सकता है। चीन ने शनिवार को आधिकारिक तौर पर अपने ‘ ब्लॉकिंग स्टैच्यूट ’ का उपयोग किया, जो विदेशी कानूनों के प्रभाव को चीन के भीतर अमान्य घोषित करने के लिए बनाया गया है। यह कानून चीन को विदेशी न्यायालयों या अन्य देशों के कानूनों के आधार पर अपनी कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंध ों को चुनौती देने और उन्हें निष्प्रभावी करने की अनुमति देता है। इस आदेश के तहत, चीन ी कंपनियों को अमेरिकी प्रतिबंध ों को पूरी तरह से अनदेखा करने और सामान्य रूप से अपना व्यापार जारी रखने के लिए कहा गया है। चीन ी सरकार का मानना है कि अमेरिकी प्रतिबंध अन्यायपूर्ण हैं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों का उल्लंघन करते हैं। इस कदम से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि चीन अपनी कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। चीन ी वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस फैसले को राष्ट्रीय संप्रभुता और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय कानून के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं और सामान्य अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। चीन ी सरकारी मीडिया के अनुसार, इस आदेश से जिन कंपनियों को सुरक्षा प्रदान की गई है, उनमें हेंगली पेट्रोकेमिकल (डालियान) रिफाइनिंग कंपनी लिमिटेड, शेडोंग शौगुआंग लुकिंग पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड, शेडोंग जिनचेंग पेट्रोकेमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड, हेबेई शिनहाई केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड और शेडोंग शेंगशिंग केमिकल कंपनी लिमिटेड शामिल हैं। अमेरिका ने इन कंपनियों को अपनी ‘विशेष रूप से नामित राष्ट्रीय’ सूची में शामिल किया है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी संपत्तियां जब्त की जा सकती हैं और उनके साथ वित्तीय लेनदेन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अमेरिका का आरोप है कि ये कंपनियां ईरान से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदकर उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही हैं, जिससे ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा मिल रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने हाल ही में वैश्विक वित्तीय संस्थानों को चेतावनी दी थी कि चीन की छोटी स्वतंत्र रिफाइनरियों, जिन्हें ‘टीपॉट रिफाइनरी’ कहा जाता है, से जुड़े लेनदेन जोखिम भरे हो सकते हैं, खासकर शेडोंग प्रांत की रिफाइनरियों से। यह चेतावनी अमेरिका के बढ़ते दबाव का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ईरान के तेल व्यापार को पूरी तरह से रोकना है। चीन का यह जवाबी कदम निश्चित रूप से अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक युद्ध को और तेज करेगा, जिसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। इस स्थिति में, अन्य देशों को भी अपनी व्यापारिक नीतियों पर पुनर्विचार करने और संभावित जोखिमों के लिए तैयार रहने की आवश्यकता होगी.

अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव अब एक गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए, देश की कंपनियों को अमेरिकी प्रतिबंधों का पालन न करने का स्पष्ट निर्देश दिया है। यह कदम विशेष रूप से उन चीनी पेट्रोकेमिकल कंपनियों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिन पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के तेल कारोबार में शामिल होने का आरोप लगाया है। चीन द्वारा यह कदम कूटनीतिक विरोध से आगे बढ़कर एक कानूनी जवाबी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है, जो दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को और जटिल बना सकता है। चीन ने शनिवार को आधिकारिक तौर पर अपने ‘ब्लॉकिंग स्टैच्यूट’ का उपयोग किया, जो विदेशी कानूनों के प्रभाव को चीन के भीतर अमान्य घोषित करने के लिए बनाया गया है। यह कानून चीन को विदेशी न्यायालयों या अन्य देशों के कानूनों के आधार पर अपनी कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती देने और उन्हें निष्प्रभावी करने की अनुमति देता है। इस आदेश के तहत, चीनी कंपनियों को अमेरिकी प्रतिबंधों को पूरी तरह से अनदेखा करने और सामान्य रूप से अपना व्यापार जारी रखने के लिए कहा गया है। चीनी सरकार का मानना है कि अमेरिकी प्रतिबंध अन्यायपूर्ण हैं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों का उल्लंघन करते हैं। इस कदम से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि चीन अपनी कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस फैसले को राष्ट्रीय संप्रभुता और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय कानून के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं और सामान्य अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। चीनी सरकारी मीडिया के अनुसार, इस आदेश से जिन कंपनियों को सुरक्षा प्रदान की गई है, उनमें हेंगली पेट्रोकेमिकल (डालियान) रिफाइनिंग कंपनी लिमिटेड, शेडोंग शौगुआंग लुकिंग पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड, शेडोंग जिनचेंग पेट्रोकेमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड, हेबेई शिनहाई केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड और शेडोंग शेंगशिंग केमिकल कंपनी लिमिटेड शामिल हैं। अमेरिका ने इन कंपनियों को अपनी ‘विशेष रूप से नामित राष्ट्रीय’ सूची में शामिल किया है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी संपत्तियां जब्त की जा सकती हैं और उनके साथ वित्तीय लेनदेन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अमेरिका का आरोप है कि ये कंपनियां ईरान से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदकर उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही हैं, जिससे ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा मिल रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने हाल ही में वैश्विक वित्तीय संस्थानों को चेतावनी दी थी कि चीन की छोटी स्वतंत्र रिफाइनरियों, जिन्हें ‘टीपॉट रिफाइनरी’ कहा जाता है, से जुड़े लेनदेन जोखिम भरे हो सकते हैं, खासकर शेडोंग प्रांत की रिफाइनरियों से। यह चेतावनी अमेरिका के बढ़ते दबाव का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ईरान के तेल व्यापार को पूरी तरह से रोकना है। चीन का यह जवाबी कदम निश्चित रूप से अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक युद्ध को और तेज करेगा, जिसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। इस स्थिति में, अन्य देशों को भी अपनी व्यापारिक नीतियों पर पुनर्विचार करने और संभावित जोखिमों के लिए तैयार रहने की आवश्यकता होगी





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