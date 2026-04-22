अमेरिकी एनएसए एचआर मैकमास्टर ने पाकिस्तान को चीन की कठपुतली बताते हुए ईरान-अमेरिका शांति वार्ता में उसकी भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पाकिस्तान की निष्पक्षता और आतंकवाद को लेकर उसकी नीति की कड़ी आलोचना की है।
पश्चिम एशिया में व्याप्त तनावपूर्ण परिस्थितियों के बीच पाकिस्तान की कूटनीति एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय जगत में संदेह के घेरे में आ गई है। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एचआर मैकमास्टर ने पाकिस्तान की भूमिका और उसकी मंशा पर कड़े सवाल उठाए हैं। मैकमास्टर ने पाकिस्तान को चीन के प्रभाव में काम करने वाली एक कठपुतली करार दिया है, जिससे वैश्विक कूटनीति में हलचल मच गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता में पाकिस्तान की मध्यस्थता का प्रयास निष्पक्ष नहीं
है, बल्कि यह चीन के रणनीतिक हितों को साधने का एक तरीका मात्र है। इस्लामाबाद की इस दोहरी नीति ने उसकी साख को और अधिक कमजोर कर दिया है, क्योंकि दुनिया यह देख रही है कि कैसे पाकिस्तान अपनी विदेशी नीति को बीजिंग के इशारों पर संचालित कर रहा है। मैकमास्टर ने अपने साक्षात्कार में विस्तार से बताया कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ईरान के शासन को बचाए रखने में अत्यधिक रुचि रखती है, क्योंकि ईरान से मिलने वाला कच्चा तेल चीन की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने का मुख्य आधार है। उनके अनुसार, चीन आर्थिक रूप से ईरान को सहारा देकर उसे अमेरिका के खिलाफ एक ढाल के रूप में उपयोग कर रहा है, और इस पूरे खेल में पाकिस्तान एक मोहरे की तरह इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान का शांति वार्ता का प्रस्ताव केवल दिखावा है, जिसके पीछे गहरे और नापाक इरादे छिपे हो सकते हैं। पूर्व एनएसए का यह भी मानना है कि पाकिस्तान की सेना पर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि उसका इतिहास आतंकवाद को अपनी विदेश नीति के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने का रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ सहयोग का ढोंग करता है, जबकि दूसरी तरफ वह उन समूहों को संरक्षण देता है जो सीधे तौर पर अमेरिकी हितों और वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा पैदा करते हैं। इस घटनाक्रम ने पाकिस्तान के लिए एक नई कूटनीतिक चुनौती पेश कर दी है। एक तरफ जहां पाकिस्तान खुद को वैश्विक मध्यस्थ के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसके पिछले रिकॉर्ड और चीन के साथ उसकी घनिष्ठता उसे सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है। मैकमास्टर की ये टिप्पणियाँ केवल एक व्यक्ति का नजरिया नहीं, बल्कि वाशिंगटन की उस गहरी चिंता को दर्शाती हैं जो लंबे समय से इस्लामाबाद के रवैये को लेकर बनी हुई है। पाकिस्तान की यह नीति कि वह चीन के हितों को वैश्विक मंचों पर प्राथमिकता देता है, उसे धीरे-धीरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अलग-थलग कर रही है। आने वाले समय में, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या पाकिस्तान अपनी इस छवि को सुधार पाता है या फिर वह पूरी तरह से बीजिंग के प्रभाव में अपनी स्वतंत्र पहचान खो देता है। इस संपूर्ण घटनाक्रम ने एक बार फिर से इस तथ्य को रेखांकित किया है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में साख और ईमानदारी का होना कितना आवश्यक है, और पाकिस्तान ने इन दोनों ही मोर्चों पर अपनी विश्वसनीयता खो दी है
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