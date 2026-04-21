चीन अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करने की योजना पर काम कर रहा है, ताकि हर नागरिक को उनके घर के पास बेहतर इलाज मिल सके।
चीन अपनी विशाल जनसंख्या के स्वास्थ्य को लेकर एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और व्यापक कार्ययोजना पर काम कर रहा है। देश के भीतर स्वास्थ्य सेवाओं को हर नागरिक की पहुंच के भीतर लाने के उद्देश्य से सरकार ने एक नया हेल्थकेयर डिलीवरी सिस्टम विकसित करने की पहल की है। इस प्रणाली का मुख्य केंद्र उच्च रक्तचाप और डायबिटीज जैसी गंभीर एवं पुरानी बीमारियों को प्राथमिक स्तर पर ही नियंत्रित करना है। चीनी राज्य परिषद के जनरल कार्यालय द्वारा जारी आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, इस योजना का लक्ष्य यह है कि नागरिकों को
उनके घरों के पास ही उच्च गुणवत्ता वाली और सुलभ चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त हो सकें। वर्तमान में चीन के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर में जो असंतुलन दिखाई देता है, उसे कम करना भी इस नई नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि हर मोहल्ले में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अनिवार्य रूप से मौजूद हो, जिससे प्राथमिक स्वास्थ्य कवरेज की कमी को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। यह प्रयास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में चीन की स्वास्थ्य ढांचे को वैश्विक मानकों के अनुरूप ढालने की निरंतर कोशिश को दर्शाता है। चीन में चिकित्सा प्रणाली को तीन मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है और हालिया नीति के तहत सेकेंडरी स्तर के अस्पतालों को अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। ये अस्पताल न केवल सामान्य रोगों के उपचार के लिए सक्षम बनाए जाएंगे, बल्कि इनमें पुनर्वास, नर्सिंग देखभाल, और बुजुर्गों के लिए विशेष इंटीग्रेटेड मेडिकल सुविधाएं भी जोड़ी जाएंगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के आंकड़ों के अनुसार, चीन में आज 1.1 मिलियन से अधिक स्वास्थ्य संस्थान सक्रिय हैं और लगभग 90 प्रतिशत जनसंख्या अपने निवास स्थान से मात्र 15 मिनट की दूरी पर चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने में सक्षम है। वर्ष 2025 तक प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थानों में जाने वाले मरीजों की संख्या 5.56 अरब तक दर्ज की गई, जो कुल अस्पताल विजिट का 52.6 प्रतिशत हिस्सा है। यह स्पष्ट करता है कि स्थानीय सामुदायिक केंद्रों पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। इसके अतिरिक्त, बुजुर्गों, बच्चों और पुरानी बीमारियों से जूझ रहे विशेष समूहों को हर साल 1 अरब से अधिक बार सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जो इस प्रणाली की मजबूती का प्रमाण है। स्वास्थ्य सुधार की यह यात्रा चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के नेतृत्व और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की दीर्घकालिक दूरदर्शिता का परिणाम है। केवल वर्ष 2025 के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश भर में 3,70,000 से अधिक होम हॉस्पिटल बेड स्थापित किए गए हैं और गंभीर मरीजों के लिए 190 मिलियन लंबे समय के लिए प्रिस्क्रिप्शन जारी किए गए हैं। सरकार द्वारा नागरिकों को अपने स्वास्थ्य अधिकारों के प्रति जागरूक करने के कारण लोग अब अपनी सेहत को लेकर अधिक सतर्क और जिम्मेदार हो गए हैं। इन सरकारी योजनाओं का व्यापक लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच रहा है। भविष्य में इस प्रणाली का और विस्तार होगा, जिससे न केवल बीमारियों का बोझ कम होगा बल्कि एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण भी सुनिश्चित होगा। यह मॉडल वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं के विकेंद्रीकरण के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है, जहां तकनीक, बुनियादी ढांचा और सामुदायिक सहयोग का बेहतरीन संगम देखने को मिलता है
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