चीन ने अमेरिका को होर्मुज़ जलडमरूमध्य पर नाकाबंदी न करने और ईरान के साथ अपने संबंधों में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी दी है। यह चेतावनी अमेरिका द्वारा क्षेत्र में नौसैनिक नाकाबंदी शुरू करने की योजना के बीच आई है। चीन ने इस जलमार्ग की सुरक्षा और बिना किसी बाधा के आवाजाही की आवश्यकता पर जोर दिया है, जो उसके तेल और गैस के आयात के लिए महत्वपूर्ण है।
चीन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वह होर्मुज़ जलडमरूमध्य पर नाकाबंदी न करे और चीन के ईरान के साथ द्विपक्षीय संबंधों में हस्तक्षेप न करे। रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून ने सोमवार को भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे अमेरिका की नौसैनिक नाकाबंदी शुरू होने के ठीक उसी समय यह चेतावनी दी। एडमिरल डोंग जून ने कहा, 'हमारे ईरान के साथ व्यापार और ऊर्जा समझौते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे हमारे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। होर्मुज़ जलडमरूमध्य चीन के लिए खुला रहेगा।'
यह जलमार्ग बीजिंग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उसे अपने तेल का लगभग 40 प्रतिशत और अपनी LNG ज़रूरतों का लगभग 30 प्रतिशत प्राप्त होता है। इसलिए, चीन खाड़ी में इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष विराम पर ज़ोर दे रहा है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार, ट्रंप की नौसैनिक नाकाबंदी का निशाना चीनी युआन हो सकता है, जिसका उपयोग कुछ जहाज़ खाड़ी के इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से गुज़रने के लिए करते हैं। इसे दशकों पुरानी पेट्रोडॉलर व्यवस्था के लिए एक चुनौती और अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने का एक ज़रिया माना जाता है। चीन ने संघर्ष विराम का समर्थन किया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर संघर्ष विराम के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। मंत्रालय का तर्क है कि इस जलमार्ग की सुरक्षा, स्थिरता और बिना किसी बाधा के आवाजाही अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साझा हितों को पूरा करती है। SCMP ने प्रवक्ता गुओ जियाकुन के हवाले से कहा, 'होर्मुज जलडमरूमध्य से होने वाली आवाजाही में रुकावट का असली कारण ईरान से जुड़ा संघर्ष है और इस समस्या को सुलझाने का एकमात्र तरीका यह है कि जल्द से जल्द संघर्ष विराम हो और आपसी दुश्मनी खत्म हो।' उन्होंने यह भी कहा कि चीन मध्य-पूर्व में चल रहे संघर्ष को समाप्त करने में एक सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां चीन, अमेरिका के साथ अपना प्रभाव बढ़ाने की होड़ में है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को घोषणा की कि अमेरिकी नौसेना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज़ जलडमरूमध्य के माध्यम से ईरानी बंदरगाहों तक समुद्री पहुंच को अवरुद्ध कर देगी। ईरान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता विफल होने के बाद तनाव में तेजी से वृद्धि हुई है। अमेरिकी केंद्रीय कमान (सेंटकॉम) ने कहा कि नाकाबंदी ईरानी बंदरगाहों में प्रवेश करने या बाहर निकलने वाले सभी जहाजों को लक्षित करेगी। एक बयान में, सेंटकॉम ने कहा कि यह कदम ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों का उपयोग करने वाले सभी देशों के जहाजों के खिलाफ निष्पक्ष रूप से लागू किया जाएगा। अमेरिकी सेना ने कहा कि नाकाबंदी गैर-ईरानी गंतव्यों के लिए जलडमरूमध्य से तटस्थ पारगमन मार्ग को बाधित नहीं करेगी। मिडिल-ईस्ट संघर्ष को लेकर चीन और अमेरिका में सहमति नहीं है। 28 फरवरी को दुश्मनी शुरू होने के बाद, बीजिंग ने ईरान पर इज़राइल-अमेरिका के हमले की निंदा की। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने 28 फरवरी को विदेश मंत्री वांग यी के हवाले से कहा, 'एक संप्रभु नेता की सरेआम हत्या और सत्ता परिवर्तन के लिए उकसाना अस्वीकार्य है।' अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर बीजिंग ईरान के साथ इस तरह से शामिल होता है जो अमेरिका के हितों के खिलाफ हो, तो जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। ट्रंप ने बीजिंग को यह भी धमकी दी है कि अगर वह तेहरान को हथियार सप्लाई करता है, तो उस पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा। एक खुफिया आकलन में दावा किया गया था कि बीजिंग ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम की खेप भेजने की तैयारी कर रहा हो सकता है।
हालांकि, चीन ने ऐसी रिपोर्टों को बेबुनियाद आरोप और दुर्भावनापूर्ण जोड़-तोड़ बताकर खारिज कर दिया है। अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी को लेकर जैसे-जैसे तनाव बढ़ रहा है, चीन ने किसी भी ऐसे कदम का कड़ा विरोध किया है, जिससे ईरान में उसके रणनीतिक और ऊर्जा हितों में बाधा आ सकती हो। यह गतिरोध वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच बढ़ती दरार को दर्शाता है, जबकि दूसरी ओर संघर्ष विराम की मांगें भी जारी हैं। चीन का मानना है कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह उसके तेल और प्राकृतिक गैस के आयात के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। चीन, मध्य पूर्व में एक शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर है और इस क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। चीन का मानना है कि अमेरिका की नाकाबंदी से क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है और इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। चीन, अमेरिका से इस क्षेत्र में संयम बरतने और बातचीत के माध्यम से समस्याओं को हल करने का आग्रह कर रहा है। चीन का कहना है कि वह ईरान के साथ अपने आर्थिक संबंधों को बनाए रखेगा, जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद हैं। चीन, ईरान के साथ व्यापार और ऊर्जा सहयोग को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है, जो उसके दीर्घकालिक हितों को पूरा करता है। चीन, अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का पालन करने और सभी देशों के संप्रभु अधिकारों का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है। चीन मध्य पूर्व में स्थिरता और समृद्धि के लिए योगदान देने के लिए तैयार है।
चीन अमेरिका होर्मुज़ जलडमरूमध्य नाकाबंदी ईरान संघर्ष विराम भू-राजनीति ऊर्जा व्यापार