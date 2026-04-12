चीन भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना रहा, अरुणाचल प्रदेश पर जारी है विवाद

चीन लगातार 11वें महीने भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना हुआ है। हाल ही में, चीन ने अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की, जिस पर भारत ने आपत्ति जताई है। व्यापारिक रिश्तों के बावजूद, दोनों देशों के बीच सीमा विवाद एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है।

नई दिल्ली: चीन भारत के साथ व्यापार में शीर्ष पर बना हुआ है। वित्त वर्ष 2025-26 में भी वह भारत का सबसे बड़ा व्यापार िक भागीदार रहा, लगातार 11वें महीने यह उपलब्धि हासिल की। हाल ही में, भारत में चीन ी दूतावास के प्रवक्ता जू फेइहोंग ने इस पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें खुशी जाहिर की गई। हालांकि, चीन और भारत के बीच तनाव भी बरकरार है, ताजा मामला बीजिंग द्वारा अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों के लिए चीन ी नामों की घोषणा करने से जुड़ा है। भारत ने रविवार को चीन के इस कदम को सिरे

से खारिज कर दिया। भारत का कहना है कि ऐसे दावों और बेबुनियाद बातों से इस 'अखंडनीय सच्चाई' को नहीं बदला जा सकता कि वे भारतीय क्षेत्र का हिस्सा हैं। पिछले मंगलवार को, एक सोशल मीडिया पोस्ट में चीनी राजदूत ने बताया कि अप्रैल-फरवरी के दौरान भारत और चीन के बीच व्यापार 137 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यह चीन को अमेरिका से काफी आगे रखता है। इसी अवधि में भारत का अमेरिका के साथ व्यापार 127.8 अरब डॉलर रहा।\चीनी राजदूत ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'यह जानकर खुशी हुई कि चीन वित्त वर्ष 2026 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा- लगातार 11वें महीने।' पोस्ट में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, मौजूदा भू-राजनीतिक तनावों और प्रमुख क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार के नीतिगत प्रयासों के बावजूद भारत और चीन के बीच व्यापार की मात्रा लगातार बनी हुई है। मुंबई में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के महावाणिज्य दूत किन जी ने फरवरी में कहा था कि भारत-चीन व्यापार बाहरी कारकों से प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि दोनों देश बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो बहुपक्षवाद और बहुपक्षीय व्यापार का समर्थन करती हैं। किन जी के अनुसार, 'भारत एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन भी एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम ऐसे देश हैं जो बहुपक्षवाद, बहुपक्षीय व्यापार और बहुसांस्कृतिक आदान-प्रदान, तीनों का समर्थन करते हैं।' वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में भी चीन भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार रहा। चीन से भारत में होने वाले आयात का मूल्य 62.89 अरब डॉलर था। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात (UAE) 33.03 अरब डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर रहा। दोनों देशों से आयात में सालाना आधार पर बढ़ोतरी हुई। चीन के लिए यह 11.2 फीसदी और यूएई के लिए 13.2 फीसदी रही। तीसरे सबसे बड़े सप्लायर रूस का आयात 7.4 फीसदी घटकर 31.12 अरब डॉलर रह गया।\भारत और चीन के बीच राजनयिक तनातनी भी जारी है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों का नाम बदलने के चीन के कदम को खारिज कर दिया। भारत का कहना है कि ऐसे दावे और निराधार बातें इस 'अकाट्य वास्तविकता' को नहीं बदल सकतीं कि वे भारतीय क्षेत्र का हिस्सा हैं। भारत ने चीन से ऐसे कार्यों से बचने का आग्रह किया है जो द्विपक्षीय संबंधों में नकारात्मकता पैदा करते हैं और बेहतर समझ बनाने के प्रयासों को कमजोर करते हैं। नई दिल्ली की यह प्रतिक्रिया बीजिंग द्वारा अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों के लिए चीनी नामों की घोषणा के बाद आई है। चीन ने इस कदम के जरिए अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा मजबूत करने की कोशिश की है, जिसे भारत ने हमेशा अपना अभिन्न अंग माना है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद एक जटिल मुद्दा रहा है, जिसने व्यापारिक रिश्तों के बावजूद दोनों देशों के बीच तनाव बनाए रखा है। व्यापारिक आंकड़ों के बीच, राजनीतिक और क्षेत्रीय विवादों को लेकर दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है





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