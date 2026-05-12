हाथरत्न सीनियर वांग और उनके पूर्व मंगेतर याओनिंग माइक सन को चीन के समर्थकों के लिए अमेरिका में प्रचार करने का आरोप लगाया गया है। अब वांग को अधिकतम दस वर्ष जेल हो सकती है। ट्रंप 26 मई को एक बार again मेडिकल और डेंटल चेकअप करेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास में सबसे अधिक उम्र में चुने गए राष्ट्रपति हैं, 80 वर्ष के होने जा रहे। उन्हें हाल ही में अपनी सेहत के लिए मजाकिया बयान दे चुके हैं।

ईलीन वांग नामक कैलिफोर्निया प्रांत की अर्काडिया शहर की मेयर को अमेरिकी न्याय विभाग ने चीन के एजेंट के रूप में देखा है। वांग ने स्वीकार किया है कि उन्होंने चीन के संचालकों के कहने पर अर्काडिया के मेयर पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें अधिकतम दस वर्ष की सजा हो सकती है। वे और पूर्व मंगेतर याओनिंग माइक सन को छहवें अक्टूबर 2022 को संघीय अदालत में अपना जुर्म स्वीकार करना पड़ा था। आरोप है कि वांग और सन ने चीन समर्थक प्रचार फैलाया था, जिससे अमेरिका में बीजिंग के हितों को बढ़ावा दिया गया। वांग को नवंबर 2022 में अर्काडिया सिटी काउंसिल के लिए चुना गया था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी सेहत के लिए मेडिकल चेकअप करने वाले हैं। ट्रंप 26 मई को अपना वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण वॉइस एप्रेंड करने वाले होंगे। इससे पहले उन्होंने दावा किया था कि वह खुद को बड़े हीस्वस्थ महसूस करते हैं और एक मिनट तक ही एक्सरसाइज करने से भी कतराते हैं.

ईलीन वांग नामक कैलिफोर्निया प्रांत की अर्काडिया शहर की मेयर को अमेरिकी न्याय विभाग ने चीन के एजेंट के रूप में देखा है। वांग ने स्वीकार किया है कि उन्होंने चीन के संचालकों के कहने पर अर्काडिया के मेयर पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें अधिकतम दस वर्ष की सजा हो सकती है। वे और पूर्व मंगेतर याओनिंग माइक सन को छहवें अक्टूबर 2022 को संघीय अदालत में अपना जुर्म स्वीकार करना पड़ा था। आरोप है कि वांग और सन ने चीन समर्थक प्रचार फैलाया था, जिससे अमेरिका में बीजिंग के हितों को बढ़ावा दिया गया। वांग को नवंबर 2022 में अर्काडिया सिटी काउंसिल के लिए चुना गया था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी सेहत के लिए मेडिकल चेकअप करने वाले हैं। ट्रंप 26 मई को अपना वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण वॉइस एप्रेंड करने वाले होंगे। इससे पहले उन्होंने दावा किया था कि वह खुद को बड़े हीस्वस्थ महसूस करते हैं और एक मिनट तक ही एक्सरसाइज करने से भी कतराते हैं





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China's Agent US Politics State Of California Elin Wong Medical Checkup

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