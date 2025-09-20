चीन ने J-35A स्टील्थ जेट का प्रदर्शन किया, करीना कपूर की सफलता, राशिफल और अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम

यह समाचार चीन द्वारा J-35A स्टील्थ फाइटर जेट के प्रदर्शन, करीना कपूर की सफलता की कहानी, 21 सितंबर 2025 के कुंभ राशिफल, ट्रंप प्रशासन द्वारा H-1B वीजा शुल्क में वृद्धि के प्रभावों और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण देता है। इसमें भारत-पाक मैच पर सवाल, स्वादिष्ट नाश्ते की रेसिपी, विभिन्न राजनेताओं की प्रतिक्रियाएँ, और अन्य तात्कालिक घटनाओं पर भी प्रकाश डाला गया है।

चीन ने हाल ही में J-35A स्टील्थ फाइटर जेट का प्रदर्शन किया, जिसे एंटी-रेडिएशन मिसाइल से लैस दिखाया गया। यह कदम चीन की सैन्य क्षमताओं को प्रदर्शित करने और क्षेत्र में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। J-35A , चीन का एक स्वदेशी रूप से विकसित पांचवीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है, जो अपनी उन्नत डिजाइन और युद्धक क्षमताओं के लिए जाना जाता है। एंटी-रेडिएशन मिसाइल से लैस होने से इसकी मारक क्षमता और बढ़ जाती है, जिससे यह दुश्मन के रडार सिस्टम को भेदने और नष्ट करने में सक्षम

हो जाता है। यह घटनाक्रम चीन की बढ़ती सैन्य ताकत और हवाई युद्ध में उसकी बढ़ती विशेषज्ञता का एक स्पष्ट संकेत है। इस कदम से क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की भी आशंका है क्योंकि अन्य देश अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं।\सितंबर 2025 में, करीना कपूर ने अपने शुरुआती करियर में मिली असफलताओं के बाद दो विशिष्ट और यादगार किरदारों को निभाकर रातोंरात लोकप्रियता हासिल की। उनकी प्रतिभा और बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें दर्शकों और फिल्म निर्माताओं के बीच एक पसंदीदा बना दिया। करियर में मिली इस सफलता के बाद, करीना कपूर एक सफल ब्रांड बन गईं, जो फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के साथ-साथ विज्ञापनों और ब्रांड एंडोर्समेंट में भी सक्रिय रहीं। उनकी लोकप्रियता ने उन्हें एक प्रभावशाली हस्ती बना दिया, जो फैशन, संस्कृति और मनोरंजन के क्षेत्र में अपनी राय रखती हैं। इस सफलता ने साबित कर दिया कि कड़ी मेहनत और लगन से कोई भी अभिनेत्री अपनी पहचान बना सकती है। करीना कपूर की सफलता युवा अभिनेत्रियों के लिए एक प्रेरणा है, जो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं। 21 सितंबर 2025 का कुंभ राशिफल बताता है कि इस दिन कुंभ राशि के जातकों को करियर में उछाल और व्यापार में लाभ मिलने की संभावना है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, यह दिन कुंभ राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से भी शुभ रहेगा, जिससे आय में वृद्धि हो सकती है।\ट्रंप प्रशासन के दौरान प्रस्तावित H-1B वीजा शुल्क में वृद्धि ने अमेरिका में विवाद खड़ा कर दिया था, जिससे यह स्पष्ट हो गया था कि यह कदम एक 'सेल्फ-गोल' था जो देश के हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। इस फैसले से भारतीय आईटी पेशेवरों और स्टार्टअप्स को नुकसान होने की आशंका थी, जिससे अमेरिका में कुशल श्रम की कमी हो सकती है और नवाचार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह निर्णय अमेरिका की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को कमजोर कर सकता है। भारत को आईटी निर्यात और स्टार्टअप्स में इस स्थिति का फायदा मिलने की उम्मीद है। राहुल गांधी ने देश में लोकतंत्र के सिमटते स्थानों पर चिंता व्यक्त की, जबकि राहुल और प्रियंका गांधी ने ओमन चांडी सभागार का उद्घाटन किया। जुबिन गर्ग का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया, और अंक ज्योतिष के अनुसार कुछ जातकों को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। एक अन्य घटनाक्रम में, भारत-पाक मैच पर डिप्टी सीएम ने सवाल उठाए। लोगों के लिए सुबह उठते ही स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक नाश्ते के लिए पांच प्रकार के पराठे बनाने की सलाह दी गई। सत्तू पराठा बनाने की विधि भी साझा की गई। ट्रंप ने एक छोटे से देश को धमकी दी, जबकि काठमांडू में 'जेन जेड' समूह ने ओली की गिरफ्तारी की मांग की। सेहत और फिटनेस के लिए छोटे दानों की ताकत पर जोर दिया गया। महागठबंधन पर नित्यानंद राय ने इसे 'धर्मयुद्ध' करार दिया, जबकि एक ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से फ्लैट पाने का अवसर दिया जा रहा है। जयपुर में भर्ती परीक्षा में नकल के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। स्वास्थ्य से जुड़ी एक रोज़मर्रा की चीज़ के निर्माण पर जानकारी दी गई। बिग बॉस के घर में स्मोकिंग की अनुमति से जुड़े सवालों का जवाब दिया गया, और एक शहर के मशहूर पकौड़ों और दही बड़े के स्वाद की प्रशंसा की गई। पोलैंड ने अमेरिका से जैवलिन मिसाइलें खरीदीं





News18 India / 🏆 21. in İN हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

मनोरंजन व्यापार राजनीति जीवनशैली चीन J-35A स्टील्थ जेट करीना कपूर राशिफल H-1B वीजा ट्रंप भारत पाकिस्तान राजनीति

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

ट्रंप के H-1B वीजा बम पर भारत का रिएक्शन- दोनों देशों के आर्थिक हित होंगे प्रभावितForeign Ministry spokesperson Randhir Jaiswal on Donald Trump's H-1B visa bomb, ट्रंप के H-1B वीजा बम पर भारत का रिएक्शन- दोनों देशों के आर्थिक होंगे प्रभावित

और पढो »

'H-1B वीजा के नए नियम से मुश्किलें आएंगी, इसका असर...', ट्रंप के फैसले पर भारत ने जताई चिंताराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी H-1B वीजा के लिए फीस को अब एक लाख अमेरिकी डॉलर यानी करीब 88 लाख रुपये करने का ऐलान किया है.

और पढो »

ஓராண்டுக்கு ரூ.88 லட்சம்... பதற்றத்தில் இந்தியர்கள்; அமெரிக்காவின் H-1B விசா என்றால் என்ன?H-1B Visa: அமெரிக்கா அதன் விசாக்களுக்கான கட்டணத்தை அதிகப்படுத்தி உள்ள நிலையில், இதனால் இந்தியர்களுக்கு என்ன பிரச்னை?

और पढो »

H-1B फीस हाइक: ट्रंप ने अमेरिका को फिर किया शर्मसार! कर दिया 'सेल्फ-गोल'H-1B फीस हाइक: ट्रंप ने अमेरिका को फिर किया शर्मसार! कर दिया 'सेल्फ-गोल'

और पढो »

21 सितंबर 2025 की प्रमुख खबरें: ट्रंप का 'सेल्फ-गोल', राजनीतिक हलचल और अन्य अपडेट21 सितंबर 2025 की प्रमुख खबरों में ट्रम्प द्वारा H-1B वीजा फीस में बढ़ोतरी, राजनीतिक बयानबाजी, ज्योतिषीय पूर्वानुमान, और विभिन्न क्षेत्रों से महत्वपूर्ण अपडेट शामिल हैं।

और पढो »

अमेरिका बोला- नई H-1B फीस सिर्फ नए लोगों के लिए: पुराने वीजा होल्डर्स को वापस लौटने की जरूरत नहीं; टेक कंपन...US H-1B Visa Application Fee 2025 Update; How much does an H-1B visa cost? Follow US President Donald Trump White House Latest News, Reports and Updates On Dainik Bhaskar अमेरिका ने शनिवार को H-1B वीजा फीस एक लाख डॉलर (करीब 88 लाख रुपए) बढ़ाने की घोषणा के करीब 20 घंटे बाद बड़ी राहत दी है। अमेरिका ने कहा है कि संशोधित फीस सिर्फ नए आवेदकों के लिए...

और पढो »