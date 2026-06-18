चीन में बुजुर्गों के लिए एआई-आधारित टॉयलेट रोबोट launched, विशेष सुविधाएं जानें

चीन की टेक कंपनी युएबान ने विकसित किया एक औरत स्मार्ट एआई टॉयलेट रोबोट जो बुजुर्गों और दिव्यांगों की देखभाल में सहाय है। यह रोबोट वॉयस कमांड पर चलता है, स्वचालित रूप से सफाई करता है और अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है।

चीन की टेक कंपनी युएबान ने बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए एआई आधारित 'शियाओबान टॉयलेट रोबोट' विकसित किया है। यह वॉयस कमांड पर उपयोगकर्ता तक पहुंचता है, स्वयं सफाई करता है और चार्जिंग डॉक पर लौट जाता है। स्मार्ट सेंसर और उन्नत स्वच्छता सुविधाओं से लैस यह तकनीक देखभाल को आसान बनाती है। यह रोबोट लाइडार, लेजर और अल्ट्रासोनिक सेंसर का उपयोग करके घर के भीतर रास्ता पहचानता है और उन्नत नेविगेशन प्रणाली से बाधाओं, सीढ़ियों और असमतल सतहों को पहचानता है। इसकी स्वचालित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली उपयोग के बाद अपशिष्ट को संसाधित करके सामान्य घरेलू शौचालय तक पहुंचा देती है, जिससे देखभाल करने वालों का काम काफी कम हो जाता है। यह रोबोट गर्म पानी से धुलाई, स्वचालित सुखाने और सेल्फ-क्लीनिंग जैसी सुविधाओं से लैस है, जिससे स्वच्छता सुनिश्चित होती है। करीब 4000 डॉलर की कीमत वाला यह उपकरण बुजुर्गों और गतिशीलता संबंधी चुनौतियों से जूझ रहे लोगों की दैनिक जरूरतों को आसान बनाने के लिए तैयार किया गया है। इसे हाल ही में शंघाई में आयोजित 'एल्डर केयर' प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि दुनिया भर में बढ़ रही बुजुर्ग आबादी के कारण ऐसी सहायक तकनीकों की मांग भविष्य में और बढ़ेगी, और ये रोबोट दीर्घकालिक देखभाल व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं.

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