एक नई रिपोर्ट के अनुसार चीन तिब्बत को दुनिया के सामने एक दिखावे की तरह पेश कर रहा है और विदेशी नागरिकों की पहुंच को सख्ती से नियंत्रित कर रहा है ताकि वहां के मानवाधिकार उल्लंघन छुप सकें।
तिब्बत की वर्तमान स्थिति और वहां चीन द्वारा लागू किए गए कड़े नियंत्रणों को लेकर एक अत्यंत चिंताजनक और विस्तृत रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में यह गंभीर दावा किया गया है कि चीन तिब्बत क्षेत्र को दुनिया के सामने एक स्टेज-मैनेज्ड एग्जिबिट यानी एक ऐसे प्रदर्शन की तरह पेश कर रहा है जिसे पूरी तरह से नियंत्रित और निर्देशित किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, इस क्षेत्र में विदेशी पत्रकारों, स्वतंत्र शोधकर्ताओं और सामान्य पर्यटकों की आवाजाही को इतनी सख्ती से नियंत्रित किया जा रहा है कि वहां की वास्तविक स्थिति दुनिया की नजरों से पूरी तरह ओझल हो गई है। जो लोग किसी तरह वहां जाने की अनुमति प्राप्त कर लेते हैं, उनकी पूरी यात्रा पहले से तैयार की गई एक स्क्रिप्ट के अनुसार होती है। उन्हें केवल उन्हीं स्थानों पर ले जाया जाता है जिन्हें चीन ी प्रशासन दिखाना चाहता है और केवल वही बातें बताई जाती हैं जो बीजिंग के नैरेटिव के अनुकूल हों। दलाई लामा के भतीजे खेदरूब थोंडुप ने यूरोपियन टाइम्स में लिखे अपने लेख में स्पष्ट किया है कि दशकों से बीजिंग तिब्बत को तरक्की और आधुनिकता की भूमि के रूप में चित्रित कर रहा है, ताकि यह साबित किया जा सके कि चीन ी शासन के तहत वहां जातीय एकता और खुशहाली है। हालांकि, जो बाहरी लोग वास्तव में वहां पहुंचने का प्रयास करते हैं, उन्हें एक बिल्कुल अलग और कड़वे सच का सामना करना पड़ता है। थोंडुप के अनुसार, बाहरी लोगों की पहुंच में जो मामूली सुधार दिखाई देता है, वह केवल दिखावा है। ग्रुप टूर और राजनयिकों के दौरों को इतनी बारीकी से मैनेज किया जाता है कि वे कभी भी वास्तविक समस्याओं तक नहीं पहुंच पाते। चीन ने जानबूझकर ऐसी बाधाएं खड़ी की हैं जो पारदर्शी नहीं हैं, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारिता को दबाया जा सके और तिब्बत को वैश्विक गतिविधियों से पूरी तरह अलग रखा जा सके। रिपोर्ट में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि तिब्बत में विदेशी यात्रा के लिए एक विशेष परमिट की आवश्यकता होती है, जिसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। यह परमिट स्वतः नहीं मिलता, बल्कि इसके लिए चीन द्वारा अनुमोदित विशिष्ट ट्रैवल एजेंसियों के माध्यम से आवेदन करना पड़ता है। स्वतंत्र रूप से यात्रा करना लगभग असंभव बना दिया गया है। यदि किसी को परमिट मिल भी जाता है, तो भी उनकी यात्रा की रूपरेखा पूरी तरह से नियंत्रित रहती है। यात्रियों को केवल पूर्व-स्वीकृत मार्गों और स्थलों तक ही सीमित रखा जाता है। उनके ठहरने के लिए होटलों और उनकी स्थानीय गतिविधियों पर निरंतर कड़ी निगरानी रखी जाती है। विदेशी पत्रकारों को तो और भी अधिक अवरोधों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वे प्रशासन की खामियों को उजागर कर सकते हैं। सबसे अधिक कठिनाइयां उन लोगों को आती है जो तिब्बत ी मूल के प्रवासी हैं या निर्वासित समुदायों से जुड़े हैं, क्योंकि उन्हें संदिग्ध मानकर और भी सख्त निरीक्षण के दायरे में रखा जाता है। इस पूरी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति वहां की वास्तविक जमीनी हकीकत को न देख सके और न ही उसे दुनिया के सामने ला सके। यह एक सुनियोजित रणनीति है जिसके तहत चीन अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि को बचाने का प्रयास कर रहा है। इस रिपोर्ट का सबसे दुखद पहलू वह खुलासे हैं जो धार्मिक और सांस्कृतिक विनाश की ओर इशारा करते हैं। दावा किया गया है कि तिब्बत में कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों का विध्वंस किया गया है और तिब्बत ी भाषा की शिक्षा को व्यवस्थित रूप से कम किया जा रहा है ताकि वहां की सांस्कृतिक पहचान को मिटाया जा सके। साथ ही, निगरानी ढांचे का विस्तार इतना व्यापक हो गया है कि आम नागरिकों की निजी जिंदगी भी प्रशासन के नियंत्रण में है। जबरन पुनर्वास और किसी भी प्रकार की असहमति को बेरहमी से दबाने जैसी गतिविधियों को छुपाने के लिए ही विदेशियों की पहुंच सीमित की गई है। रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि तिब्बत में लगे ये प्रतिबंध केवल प्रशासनिक या सुरक्षा कारणों से नहीं हैं, बल्कि ये रणनीतिक उपकरण हैं। इनका उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय चीन की दमनकारी नीतियों पर सवाल न उठा सके और केवल आधिकारिक प्रोपेगैंडा को ही सच माना जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की व्यवस्था के कारण तिब्बत की वास्तविक सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थिति दुनिया के सामने नहीं आ पाती, जिससे वहां के लोगों का दर्द अनसुना रह जाता है। स्थानीय लोगों के लिए विदेशी मीडिया तक पहुंचना लगभग असंभव हो गया है, जिससे वे अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते। इसका परिणाम यह है कि वास्तविक तथ्यों की जगह केवल खोखले दावों और सरकारी प्रोपेगैंडा ने ले ली है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक खतरनाक संकेत है.
तिब्बत की वर्तमान स्थिति और वहां चीन द्वारा लागू किए गए कड़े नियंत्रणों को लेकर एक अत्यंत चिंताजनक और विस्तृत रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में यह गंभीर दावा किया गया है कि चीन तिब्बत क्षेत्र को दुनिया के सामने एक स्टेज-मैनेज्ड एग्जिबिट यानी एक ऐसे प्रदर्शन की तरह पेश कर रहा है जिसे पूरी तरह से नियंत्रित और निर्देशित किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, इस क्षेत्र में विदेशी पत्रकारों, स्वतंत्र शोधकर्ताओं और सामान्य पर्यटकों की आवाजाही को इतनी सख्ती से नियंत्रित किया जा रहा है कि वहां की वास्तविक स्थिति दुनिया की नजरों से पूरी तरह ओझल हो गई है। जो लोग किसी तरह वहां जाने की अनुमति प्राप्त कर लेते हैं, उनकी पूरी यात्रा पहले से तैयार की गई एक स्क्रिप्ट के अनुसार होती है। उन्हें केवल उन्हीं स्थानों पर ले जाया जाता है जिन्हें चीनी प्रशासन दिखाना चाहता है और केवल वही बातें बताई जाती हैं जो बीजिंग के नैरेटिव के अनुकूल हों। दलाई लामा के भतीजे खेदरूब थोंडुप ने यूरोपियन टाइम्स में लिखे अपने लेख में स्पष्ट किया है कि दशकों से बीजिंग तिब्बत को तरक्की और आधुनिकता की भूमि के रूप में चित्रित कर रहा है, ताकि यह साबित किया जा सके कि चीनी शासन के तहत वहां जातीय एकता और खुशहाली है। हालांकि, जो बाहरी लोग वास्तव में वहां पहुंचने का प्रयास करते हैं, उन्हें एक बिल्कुल अलग और कड़वे सच का सामना करना पड़ता है। थोंडुप के अनुसार, बाहरी लोगों की पहुंच में जो मामूली सुधार दिखाई देता है, वह केवल दिखावा है। ग्रुप टूर और राजनयिकों के दौरों को इतनी बारीकी से मैनेज किया जाता है कि वे कभी भी वास्तविक समस्याओं तक नहीं पहुंच पाते। चीन ने जानबूझकर ऐसी बाधाएं खड़ी की हैं जो पारदर्शी नहीं हैं, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारिता को दबाया जा सके और तिब्बत को वैश्विक गतिविधियों से पूरी तरह अलग रखा जा सके। रिपोर्ट में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि तिब्बत में विदेशी यात्रा के लिए एक विशेष परमिट की आवश्यकता होती है, जिसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। यह परमिट स्वतः नहीं मिलता, बल्कि इसके लिए चीन द्वारा अनुमोदित विशिष्ट ट्रैवल एजेंसियों के माध्यम से आवेदन करना पड़ता है। स्वतंत्र रूप से यात्रा करना लगभग असंभव बना दिया गया है। यदि किसी को परमिट मिल भी जाता है, तो भी उनकी यात्रा की रूपरेखा पूरी तरह से नियंत्रित रहती है। यात्रियों को केवल पूर्व-स्वीकृत मार्गों और स्थलों तक ही सीमित रखा जाता है। उनके ठहरने के लिए होटलों और उनकी स्थानीय गतिविधियों पर निरंतर कड़ी निगरानी रखी जाती है। विदेशी पत्रकारों को तो और भी अधिक अवरोधों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वे प्रशासन की खामियों को उजागर कर सकते हैं। सबसे अधिक कठिनाइयां उन लोगों को आती है जो तिब्बती मूल के प्रवासी हैं या निर्वासित समुदायों से जुड़े हैं, क्योंकि उन्हें संदिग्ध मानकर और भी सख्त निरीक्षण के दायरे में रखा जाता है। इस पूरी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति वहां की वास्तविक जमीनी हकीकत को न देख सके और न ही उसे दुनिया के सामने ला सके। यह एक सुनियोजित रणनीति है जिसके तहत चीन अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि को बचाने का प्रयास कर रहा है। इस रिपोर्ट का सबसे दुखद पहलू वह खुलासे हैं जो धार्मिक और सांस्कृतिक विनाश की ओर इशारा करते हैं। दावा किया गया है कि तिब्बत में कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों का विध्वंस किया गया है और तिब्बती भाषा की शिक्षा को व्यवस्थित रूप से कम किया जा रहा है ताकि वहां की सांस्कृतिक पहचान को मिटाया जा सके। साथ ही, निगरानी ढांचे का विस्तार इतना व्यापक हो गया है कि आम नागरिकों की निजी जिंदगी भी प्रशासन के नियंत्रण में है। जबरन पुनर्वास और किसी भी प्रकार की असहमति को बेरहमी से दबाने जैसी गतिविधियों को छुपाने के लिए ही विदेशियों की पहुंच सीमित की गई है। रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि तिब्बत में लगे ये प्रतिबंध केवल प्रशासनिक या सुरक्षा कारणों से नहीं हैं, बल्कि ये रणनीतिक उपकरण हैं। इनका उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय चीन की दमनकारी नीतियों पर सवाल न उठा सके और केवल आधिकारिक प्रोपेगैंडा को ही सच माना जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की व्यवस्था के कारण तिब्बत की वास्तविक सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थिति दुनिया के सामने नहीं आ पाती, जिससे वहां के लोगों का दर्द अनसुना रह जाता है। स्थानीय लोगों के लिए विदेशी मीडिया तक पहुंचना लगभग असंभव हो गया है, जिससे वे अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते। इसका परिणाम यह है कि वास्तविक तथ्यों की जगह केवल खोखले दावों और सरकारी प्रोपेगैंडा ने ले ली है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक खतरनाक संकेत है
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