चीन को सस्ता तेल ऑफर और ईरान पर 50% टैरिफ की धमकी: ट्रंप की दोहरी रणनीति

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को ईरान को हथियार देने पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी है, साथ ही अमेरिका और वेनेजुएला से सस्ता तेल खरीदने का ऑफर भी दिया। यह दोहरी रणनीति चीन पर दबाव बनाने और मध्य पूर्व में अमेरिकी हितों की रक्षा करने का हिस्सा है।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को ईरान को हथियार देने पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। इसके साथ ही, उन्होंने चीन को अमेरिका और वेनेजुएला से सस्ता तेल खरीदने का प्रस्ताव भी दिया है। यह एक दोहरी रणनीति का हिस्सा है जिसका उद्देश्य चीन पर दबाव बनाना और मध्य पूर्व में अमेरिकी हितों की रक्षा करना है। यह घटनाक्रम वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया है।\ट्रंप का यह कदम ऐसे समय में आया है जब खुफिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि चीन ईरान को नए एयर डिफेंस सिस्टम भेजने

की तैयारी कर रहा है। ट्रंप ने इस दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर यह सच हुआ तो चीन को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अमेरिका ईरान की सैन्य ताकत को मजबूत करने वाले किसी भी कदम को बर्दाश्त नहीं करेगा। रिपोर्टों के अनुसार, चीन पोर्टेबल एंटी-एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम (MANPAD) भेजने की तैयारी में है। ये हथियार कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों के लिए घातक साबित हो सकते हैं। हालांकि, चीन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उसने किसी भी पक्ष को हथियार नहीं दिए हैं और वह हमेशा अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करता है। ट्रंप ने पहले भी कई देशों पर टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की है। भारत, ब्राजील और चीन जैसे देशों पर लगाए गए टैरिफ को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही गैरकानूनी करार दिया था। इसके बावजूद, ट्रंप नए-नए तरीकों से टैरिफ लागू करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति मजबूत कर सकें।\ट्रंप ने चीन को अमेरिका और वेनेजुएला से सस्ता तेल खरीदने का प्रस्ताव देकर एक और दांव खेला है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास तेल का विशाल भंडार है और वह ईरान से भी कम कीमत पर तेल प्रदान कर सकता है। इसे चीन को ईरान से दूर करने की एक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि चीन ईरान के तेल पर काफी हद तक निर्भर है। चीन इस संकट में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ, वह ईरान के साथ अपने संबंधों को बनाए रखना चाहता है, जबकि दूसरी तरफ, वह तटस्थ बने रहने का प्रयास कर रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि चीन सीधे तौर पर ईरान को हथियार देता है, तो इससे संघर्ष और बढ़ सकता है। आने वाले दिनों में अमेरिका, चीन और ईरान के बीच तनाव बढ़ने की संभावना है। ट्रंप की धमकी और ऑफर दोनों यह दर्शाते हैं कि अमेरिका दबाव और कूटनीति दोनों का एक साथ उपयोग कर रहा है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि चीन इस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है और इसका मध्य पूर्व की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह घटनाक्रम वैश्विक भू-राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है, जो अमेरिका-चीन संबंधों, मध्य पूर्व की स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है





Amar Ujala / 🏆 12. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

डोनाल्ड ट्रंप चीन ईरान टैरिफ तेल अमेरिका वेनेजुएला मध्य पूर्व कूटनीति भू-राजनीति

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

रांची रेल मंडल रिश्वत कांड: गिरफ्तार मुख्य वाणिज्यिक पदाधिकारी की 'कुंडली' खंगाल रही CBIसीबीआई रांची रेल मंडल के सीनियर डीसीएम हिमांशु शेखर की रिश्वत मामले में गहन जांच कर रही है। उन्हें 25 मार्च को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था।

Read more »

Top 50 Constitution GK Questions in Hindi: भारतीय संविधान से जुड़े 50 सवाल-जवाब क्या हैं? तैयारी में आएंगे कामSamvidhan Question Answer in Hindi: भारतीय संविधान से जुड़े प्रश्न छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। संविधान की समझ से अधिकार, कर्तव्य और शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इसलिए यहां भारतीय संविधान से जुड़े 50 महत्वपूर्ण सवाल-जवाब दिए जा रहे...

Read more »

नालंदा यूनिवर्सिटी में भारत-पुर्तगाल के 50 साल सम्मेलन में सिबी जॉर्ज हुए शामिलनालंदा यूनिवर्सिटी में भारत-पुर्तगाल के 50 साल सम्मेलन में सिबी जॉर्ज हुए शामिल

Read more »

50 साल पहले Box Office पर ब्लॉकबस्टर रही थी फिल्म, देशभक्त की छवि छोड़ 'दस नंबरी' बनकर छाए थे Manoj Kumar70 के दशक में मनोज कुमार Manoj Kumar की 50 साल पुरानी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता से इतिहास रच दिया था।

Read more »

अमेरिका-इजरायल के 'जासूसों' पर ईरान का क्रैकडाउन, 50 को किया गिरफ्तार, दी जाएगी फांसी?ईरान ने युद्ध के दौरान भी लगातार गिरफ्तारियां की थीं। सीजफायर के बाद ये सिलसिला तेज होता दिख रहा है। इजरायल की मदद के आरोपों से जुड़े मामलों में ईरान में सख्त सजाएं दी जाती रही हैं।

Read more »

ट्रंप की चीन को चेतावनी: ईरान को हथियार सप्लाई करने पर 50% टैरिफपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को चेतावनी दी है कि अगर चीन ईरान को हथियार सप्लाई करता है, तो चीन से आयातित सामानों पर 50% तक का टैरिफ लगाया जाएगा। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और ईरान को लेकर वैश्विक चिंताओं के बीच ट्रंप का यह बयान आया है।

Read more »