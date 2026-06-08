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चुटकी भंडार गर्ल्स इंटर कॉलेज को अस्तित्व संकट, नई इमारत के लिए तीन करोड़ की जरूरत

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चुटकी भंडार गर्ल्स इंटर कॉलेज को अस्तित्व संकट, नई इमारत के लिए तीन करोड़ की जरूरत
चुटकी भंडार गर्ल्स इंटर कॉलेजअस्तित्व संकटनया भवन निर्माण
📆08-06-2026 13:20:00
📰NBT Hindi News
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लखनऊ के हुसैनगंज स्थित चुटकी भंडार गर्ल्स इंटर कॉलेज को जर्जर इमारत, अलंकार योजना में धन की कमी और कोर्ट के आदेशों के कारण गंभीर अस्तित्व संकट का सामना करना पड़ रहा है। नई इमारत के निर्माण के लिए तीन करोड़ रुपये की आवश्यकता है, जबकि मिलने वाली सहायता केवल २५ लाख रुपये है। प्रबंधन ने अतिरिक्त फंड एवं सरकारी मदद की माँग की है, और कोर्ट में अपना बचाव जारी रखने का इरादा जताया है।

लखनऊ के हुसैनगंज में स्थित चुटकी भंडार गर्ल्स इंटर कॉलेज को वर्तमान में अस्तित्व का गंभीर संकट झेलना पड़ रहा है। यह ऐतिहासिक शैक्षणिक संस्थान, जिसकी स्थापना 1921 में स्वतंत्रता संग्राम के समय हुई थी, को पिछले कुछ महीनों में कई कानूनी और वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कॉलेज की मूल इमारत बहुत ही जर्जर हालत में है और जिला विद्यालय निरीक्षक ने परिसर में नोटिस चिपका कर इसे खाली करने का निर्देश दे दिया है। 20 मई को कोर्ट ने इस मामले में एक प्रारंभिक आदेश जारी किया, और 16 जुलाई को आगे की सुनवाई निर्धारित की गई। प्रशासनिक नोटिस और न्यायालय की कार्यवाही के बीच प्रबंधन का कहना है कि यदि सीएसआर फंड या अलंकार योजना के अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध हो जाए, तो नया भवन बनाकर संस्थान को बचाया जा सकता है। वर्तमान में नए भवन की लागत लगभग तीन करोड़ रुपये आंकी गई है, जबकि अलंकार योजना के तहत केवल २५ लाख रुपये की संभावित सहायता मिल सकती है, जो कुल लागत को कवर करने में बेहद अपर्याप्त है। इसी बीच, प्रबंधन ने विभिन्न सरकारी अधिकारियों, विधायक और सांसदों से सहायता की अपील की है। कॉलेज के मैनेजर पवन वर्मा ने बताया कि उन्होंने कई विचारशील व्यक्तियों और संस्थाओं से संपर्क कर अतिरिक्त फंडिंग प्राप्त करने का प्रयास किया है, जिसमें सीएसआर फंड, स्थानीय उद्योगों के दान और अलंकार योजना के अतिरिक्त आय शामिल हैं। उनका मानना है कि यदि यह संसाधन जुटाए जा सकें तो निर्माण कार्य जल्द ही शुरू हो सकेगा और छात्रों को सुरक्षित एवं आधुनिक सुविधाओं के साथ शिक्षा प्रदान की जा सकेगी। वर्तमान में कॉलेज में लगभग १,२०० छात्रों का अध्यास है, जिससे अलंकार योजना के अनुसार उन्हें ५० लाख रुपये की सहायता मिलनी चाहिए, लेकिन बजट के अभाव में सरकार ने यह राशि प्रदान नहीं की है। चुटकी भंडार गर्ल्स इंटर कॉलेज का स्वतंत्रता आंदोलन से गहरा जुड़ाव रहा है। महात्मा गांधी ने 1930 में इस संस्थान को अपनी चांदी की थाली उपहार में दी थी, और संस्थापक कृष्ण वर्मा स्वयं स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनकी प्रतिमा आज भी कॉलेज के मुख्य द्वार पर स्थापित है। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण स्थानीय समुदाय और कई सामाजिक संगठनों ने इस शैक्षणिक संस्था को बचाने के लिए समर्थन व्यक्त किया है। प्रबंधन ने कहा है कि वे अदालत में अपना पक्ष रखेंगे और सभी उपलब्ध कानूनी उपायों का प्रयोग करेंगे ताकि कॉलेज को समाप्त न होने दिया जाए। यह मामला न केवल एक शैक्षणिक संस्थान की सुरक्षा का प्रश्न है, बल्कि भारत की शैक्षिक विरासत और इतिहास को संरक्षित करने की भी चुनौती पेश करता है.

लखनऊ के हुसैनगंज में स्थित चुटकी भंडार गर्ल्स इंटर कॉलेज को वर्तमान में अस्तित्व का गंभीर संकट झेलना पड़ रहा है। यह ऐतिहासिक शैक्षणिक संस्थान, जिसकी स्थापना 1921 में स्वतंत्रता संग्राम के समय हुई थी, को पिछले कुछ महीनों में कई कानूनी और वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कॉलेज की मूल इमारत बहुत ही जर्जर हालत में है और जिला विद्यालय निरीक्षक ने परिसर में नोटिस चिपका कर इसे खाली करने का निर्देश दे दिया है। 20 मई को कोर्ट ने इस मामले में एक प्रारंभिक आदेश जारी किया, और 16 जुलाई को आगे की सुनवाई निर्धारित की गई। प्रशासनिक नोटिस और न्यायालय की कार्यवाही के बीच प्रबंधन का कहना है कि यदि सीएसआर फंड या अलंकार योजना के अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध हो जाए, तो नया भवन बनाकर संस्थान को बचाया जा सकता है। वर्तमान में नए भवन की लागत लगभग तीन करोड़ रुपये आंकी गई है, जबकि अलंकार योजना के तहत केवल २५ लाख रुपये की संभावित सहायता मिल सकती है, जो कुल लागत को कवर करने में बेहद अपर्याप्त है। इसी बीच, प्रबंधन ने विभिन्न सरकारी अधिकारियों, विधायक और सांसदों से सहायता की अपील की है। कॉलेज के मैनेजर पवन वर्मा ने बताया कि उन्होंने कई विचारशील व्यक्तियों और संस्थाओं से संपर्क कर अतिरिक्त फंडिंग प्राप्त करने का प्रयास किया है, जिसमें सीएसआर फंड, स्थानीय उद्योगों के दान और अलंकार योजना के अतिरिक्त आय शामिल हैं। उनका मानना है कि यदि यह संसाधन जुटाए जा सकें तो निर्माण कार्य जल्द ही शुरू हो सकेगा और छात्रों को सुरक्षित एवं आधुनिक सुविधाओं के साथ शिक्षा प्रदान की जा सकेगी। वर्तमान में कॉलेज में लगभग १,२०० छात्रों का अध्यास है, जिससे अलंकार योजना के अनुसार उन्हें ५० लाख रुपये की सहायता मिलनी चाहिए, लेकिन बजट के अभाव में सरकार ने यह राशि प्रदान नहीं की है। चुटकी भंडार गर्ल्स इंटर कॉलेज का स्वतंत्रता आंदोलन से गहरा जुड़ाव रहा है। महात्मा गांधी ने 1930 में इस संस्थान को अपनी चांदी की थाली उपहार में दी थी, और संस्थापक कृष्ण वर्मा स्वयं स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनकी प्रतिमा आज भी कॉलेज के मुख्य द्वार पर स्थापित है। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण स्थानीय समुदाय और कई सामाजिक संगठनों ने इस शैक्षणिक संस्था को बचाने के लिए समर्थन व्यक्त किया है। प्रबंधन ने कहा है कि वे अदालत में अपना पक्ष रखेंगे और सभी उपलब्ध कानूनी उपायों का प्रयोग करेंगे ताकि कॉलेज को समाप्त न होने दिया जाए। यह मामला न केवल एक शैक्षणिक संस्थान की सुरक्षा का प्रश्न है, बल्कि भारत की शैक्षिक विरासत और इतिहास को संरक्षित करने की भी चुनौती पेश करता है

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चुटकी भंडार गर्ल्स इंटर कॉलेज अस्तित्व संकट नया भवन निर्माण अलंकार योजना लखनऊ शिक्षा

 

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