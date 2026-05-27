चुनरी चुनरी रीमेक पर अभिजीत भट्टाचार्य का गुस्सा: रोमांटिक गाने को भजन बना दिया, वरुण धवन कभी सलमान नहीं बन सकते

प्लेबैक सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना' में 'चुनरी चुनरी' के रीमेक की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि मेकर्स ने मूल रोमांटिक गाने को भजन में बदल दिया और वरुण धवन पर तंज कसते हुए कहा कि वे सलमान खान की जगह नहीं ले सकते। उन्होंने यह भी बताया कि रीमेक बनाने वालों ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया।
बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना' में शामिल किए गए गाने 'चुनरी चुनरी' के रीमेक वर्जन पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मूल गाने की रोमांटिक आत्मा को इस नए संस्करण में पूरी तरह से बदल दिया गया है और इसे एक भजन की तरह प्रस्तुत किया गया है। 1998 में आई फिल्म 'बीवी नंबर 1' के लिए गाए इस गाने ने सलमान खान को एक नई ऊंचाई दी थी और अब इसकी विरासत को खत्म कर दिया गया है। अभिजीत ने सलमान खान की तुलना में अभिनेता वरुण धवन को कमतर बताते हुए कहा कि वरुण कभी भी सलमान नहीं बन सकते और बॉलीवुड को पुराने गानों के रीमेक पर निर्भर रहना बंद करना चाहिए। गाने के मूल संस्करण में सलमान खान और सुष्मिता सेन ने अभिनय किया था और यह उस दौर के सबसे लोकप्रिय गीतों में से एक बन गया था। अब नए वर्जन में वरुण धवन , मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े को दिखाया गया है, जिसे आईपी सिंह, जोनिता गांधी, असीस कौर, सुधीर यादववंशी और अनुराधा श्रीराम ने गाया है। अनुराधा श्रीराम ने मूल गाने में भी अभिजीत के साथ गाया था, लेकिन अभिजीत का कहना है कि मेकर्स ने उनसे कोई सलाह या अनुमति नहीं ली। उन्होंने कहा कि न तो म्यूजिक कंपोजर और न ही फिल्म के डायरेक्टर ने उनसे संपर्क किया, जो कि एक बड़ी अनदेखी है। अभिजीत ने यह भी कहा कि 'चुनरी चुनरी' सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि सलमान खान के करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। जब यह गाना रिलीज हुआ था, तब सलमान खान सुपरस्टार नहीं बल्कि एक उभरते सितारे थे और इस गाने ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई। उन्होंने कहा कि इस तरह के क्लासिक गानों को बिना समझे रीमेक करना उनके प्रशंसकों के साथ अन्याय है। सोशल मीडिया पर भी इस नए गाने की काफी आलोचना हो रही है और फैंस इसे 'क्लासिक को बर्बाद करना' बता रहे हैं। अभिजीत का मानना है कि बॉलीवुड को नई संगीत रचनाओं पर ध्यान देना चाहिए न कि पुरानी यादों को तोड़ने पर.
बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना' में शामिल किए गए गाने 'चुनरी चुनरी' के रीमेक वर्जन पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मूल गाने की रोमांटिक आत्मा को इस नए संस्करण में पूरी तरह से बदल दिया गया है और इसे एक भजन की तरह प्रस्तुत किया गया है। 1998 में आई फिल्म 'बीवी नंबर 1' के लिए गाए इस गाने ने सलमान खान को एक नई ऊंचाई दी थी और अब इसकी विरासत को खत्म कर दिया गया है। अभिजीत ने सलमान खान की तुलना में अभिनेता वरुण धवन को कमतर बताते हुए कहा कि वरुण कभी भी सलमान नहीं बन सकते और बॉलीवुड को पुराने गानों के रीमेक पर निर्भर रहना बंद करना चाहिए। गाने के मूल संस्करण में सलमान खान और सुष्मिता सेन ने अभिनय किया था और यह उस दौर के सबसे लोकप्रिय गीतों में से एक बन गया था। अब नए वर्जन में वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े को दिखाया गया है, जिसे आईपी सिंह, जोनिता गांधी, असीस कौर, सुधीर यादववंशी और अनुराधा श्रीराम ने गाया है। अनुराधा श्रीराम ने मूल गाने में भी अभिजीत के साथ गाया था, लेकिन अभिजीत का कहना है कि मेकर्स ने उनसे कोई सलाह या अनुमति नहीं ली। उन्होंने कहा कि न तो म्यूजिक कंपोजर और न ही फिल्म के डायरेक्टर ने उनसे संपर्क किया, जो कि एक बड़ी अनदेखी है। अभिजीत ने यह भी कहा कि 'चुनरी चुनरी' सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि सलमान खान के करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। जब यह गाना रिलीज हुआ था, तब सलमान खान सुपरस्टार नहीं बल्कि एक उभरते सितारे थे और इस गाने ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई। उन्होंने कहा कि इस तरह के क्लासिक गानों को बिना समझे रीमेक करना उनके प्रशंसकों के साथ अन्याय है। सोशल मीडिया पर भी इस नए गाने की काफी आलोचना हो रही है और फैंस इसे 'क्लासिक को बर्बाद करना' बता रहे हैं। अभिजीत का मानना है कि बॉलीवुड को नई संगीत रचनाओं पर ध्यान देना चाहिए न कि पुरानी यादों को तोड़ने पर
अभिजीत भट्टाचार्य चुनरी चुनरी रीमेक वरुण धवन सलमान खान बॉलीवुड गाने