चुनाव आयोग ने खरगे को भेजा नोटिस, 'आतंकवादी' टिप्पणी पर मांगा जवाब

चुनावी आचार संहिता के संभावित उल्लंघन के कारण चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दिए गए विवादास्पद बयान पर नोटिस जारी किया। बीजेपी ने खरगे के बयान की कड़ी निंदा की है और आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग की है। खरगे ने अपनी सफाई में 'टैक्स टेररिज्म' की बात कही है।

नई दिल्ली: देश में चल रही चुनावी प्रक्रिया के दौरान राजनीति क दलों के बीच जारी तीखी बयानबाजी को लेकर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए गए एक विवाद ास्पद बयान के लिए नोटिस जारी किया है। खरगे ने तमिलनाडु में एक प्रेस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को 'आतंकवादी' शब्द का प्रयोग किया था, जिसे चुनाव आयोग ने संभावित रूप से चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन माना है। आयोग ने खरगे से 24 घंटे के भीतर इस नोटिस का जवाब देने को कहा है। यह कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ( बीजेपी ) के एक प्रतिनिधिमंडल की शिकायत के बाद की गई है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, किरण रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और खरगे के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने आयोग से आग्रह किया कि खरगे के बयान की गंभीरता को देखते हुए उनके खिलाफ उचित और सख्त कार्रवाई की जाए। बीजेपी नेताओं का कहना है कि खरगे का बयान न केवल अपमानजनक है, बल्कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं का भी उल्लंघन है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इस तरह के बयान से देश में राजनीति क माहौल खराब हो सकता है और हिंसा भड़क सकती है। खरगे के बयान ने पूरे देश में राजनीति क हलचल मचा दी है और विभिन्न राजनीति क दलों और सामाजिक संगठनों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विपक्षी दलों ने खरगे के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि यह सरकार की नीतियों और कामकाज के खिलाफ एक जायज विरोध है, जबकि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने इसे निंदनीय और गैर-जिम्मेदाराना बताया है। खरगे ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि उनका इरादा प्रधानमंत्री मोदी को व्यक्तिगत रूप से आतंकवादी कहना नहीं था। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका तात्पर्य ' टैक्स टेररिज्म ' से था, जिसमें सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है और उन पर दबाव बनाया जा रहा है। खरगे ने कहा कि वह राजनीति क माहौल और सरकार की कार्यशैली पर अपनी राय व्यक्त कर रहे थे, लेकिन उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान करते हैं और उनका उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। हालांकि, बीजेपी ने खरगे की सफाई को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने वाले प्रधानमंत्री को इस तरह संबोधित करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और यह दर्शाता है कि कांग्रेस आतंकवाद के प्रति नरम रवैया अपनाती है। उन्होंने कहा कि खरगे को अपने बयान के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर खरगे अपने बयान पर वापस नहीं लेते हैं, तो पार्टी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। चुनाव आयोग इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है और जल्द ही इस पर फैसला सुनाने की उम्मीद है। आयोग का फैसला राजनीति क दलों और मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह भविष्य में राजनीति क बयानबाजी और आचार संहिता के उल्लंघन को रोकने में मदद करेगा। इस घटना ने एक बार फिर राजनीति क दलों के बीच जिम्मेदारी और संयम के साथ बयान देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और इसमें सभी दलों को सम्मानजनक तरीके से भाग लेना चाहिए.

नई दिल्ली: देश में चल रही चुनावी प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों के बीच जारी तीखी बयानबाजी को लेकर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए गए एक विवादास्पद बयान के लिए नोटिस जारी किया है। खरगे ने तमिलनाडु में एक प्रेस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को 'आतंकवादी' शब्द का प्रयोग किया था, जिसे चुनाव आयोग ने संभावित रूप से चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन माना है। आयोग ने खरगे से 24 घंटे के भीतर इस नोटिस का जवाब देने को कहा है। यह कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के एक प्रतिनिधिमंडल की शिकायत के बाद की गई है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, किरण रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और खरगे के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने आयोग से आग्रह किया कि खरगे के बयान की गंभीरता को देखते हुए उनके खिलाफ उचित और सख्त कार्रवाई की जाए। बीजेपी नेताओं का कहना है कि खरगे का बयान न केवल अपमानजनक है, बल्कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं का भी उल्लंघन है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इस तरह के बयान से देश में राजनीतिक माहौल खराब हो सकता है और हिंसा भड़क सकती है। खरगे के बयान ने पूरे देश में राजनीतिक हलचल मचा दी है और विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विपक्षी दलों ने खरगे के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि यह सरकार की नीतियों और कामकाज के खिलाफ एक जायज विरोध है, जबकि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने इसे निंदनीय और गैर-जिम्मेदाराना बताया है। खरगे ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि उनका इरादा प्रधानमंत्री मोदी को व्यक्तिगत रूप से आतंकवादी कहना नहीं था। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका तात्पर्य 'टैक्स टेररिज्म' से था, जिसमें सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है और उन पर दबाव बनाया जा रहा है। खरगे ने कहा कि वह राजनीतिक माहौल और सरकार की कार्यशैली पर अपनी राय व्यक्त कर रहे थे, लेकिन उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान करते हैं और उनका उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। हालांकि, बीजेपी ने खरगे की सफाई को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने वाले प्रधानमंत्री को इस तरह संबोधित करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और यह दर्शाता है कि कांग्रेस आतंकवाद के प्रति नरम रवैया अपनाती है। उन्होंने कहा कि खरगे को अपने बयान के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर खरगे अपने बयान पर वापस नहीं लेते हैं, तो पार्टी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। चुनाव आयोग इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है और जल्द ही इस पर फैसला सुनाने की उम्मीद है। आयोग का फैसला राजनीतिक दलों और मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह भविष्य में राजनीतिक बयानबाजी और आचार संहिता के उल्लंघन को रोकने में मदद करेगा। इस घटना ने एक बार फिर राजनीतिक दलों के बीच जिम्मेदारी और संयम के साथ बयान देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और इसमें सभी दलों को सम्मानजनक तरीके से भाग लेना चाहिए





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