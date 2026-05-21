चुनाव परिणाम: आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस का मुकाबला

IPL 2026 के एक मैच में दो मजबूत टीमों चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला हो रहा है। यह मैच लीग के अंतिम चरण में खेला जा रहा है। IPL इतिहास में दोनों टीमों के बीच खेलिए गए 9 मुकाबलों में गुजरात टाइटंस ने 5 मुकाबलों में जीता है।

आज का आईपीएल मैच, 21 मई 2026: चेन्नई सुपर किंग्स आज मैदान पर होगी, प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए जीत हासिल करने के लिए। IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स की जीत की जरूरत है, क्योंकि टीम प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अपनी अंतिम ग्रुप राउंड के मैच को मुकाबला करने के लिए एक बड़ी जीत चाहिए, क्योंकि सीएसके का नेट रन रेट बेहतर करना भी जरूरी है। जबकि आईपीएल 2022 की चैंपियन गुजरात टाइटंस पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह ले चुकी है। IPL इतिहास में पहले खेलें गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने पांच में से चार मुकाबलों जीती हैं.

आज का आईपीएल मैच, 21 मई 2026: चेन्नई सुपर किंग्स आज मैदान पर होगी, प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए जीत हासिल करने के लिए। IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स की जीत की जरूरत है, क्योंकि टीम प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अपनी अंतिम ग्रुप राउंड के मैच को मुकाबला करने के लिए एक बड़ी जीत चाहिए, क्योंकि सीएसके का नेट रन रेट बेहतर करना भी जरूरी है। जबकि आईपीएल 2022 की चैंपियन गुजरात टाइटंस पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह ले चुकी है। IPL इतिहास में पहले खेलें गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने पांच में से चार मुकाबलों जीती हैं





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