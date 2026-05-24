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चुनावी घमासान में विधायक और 10 लोगों पर कार्रवाई, धरने पर बैठे सुल्तानपुर लोधी

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चुनावी घमासान में विधायक और 10 लोगों पर कार्रवाई, धरने पर बैठे सुल्तानपुर लोधी
चुनावी घमासानविधायक राणा10 लोगों पर कार्रवाई
📆24-05-2026 08:25:00
📰Dainik Jagran
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पंजाब के इकलौते आजाद विधायक राणा इंद्रप्रताप सिंह समेत 10 लोगों पर सीआरपीसी के तहत कार्रवाई हुई है। आप कार्यालय के बाहर हंगामे के बाद विधायक और 10 लोगों पर कार्रवाई हुई है। सुल्तानपुर लोधी में नगर निकाय चुनाव के बीच शनिवार देर रात राजनीतिक माहौल अचानक गर्मा गया। पंजाब के इकलौते आजाद विधायक राणा इंद्रप्रताप सिंह समेत 10 लोगों पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने विधायक गुट के पांच और आम आदमी पार्टी से जुड़े पांच लोगों पर शांति भंग होने की आशंका के चलते एहतियातन कार्रवाई की। पूरा मामला शनिवार देर रात रेलवे स्टेशन के पास वार्ड नंबर 8 में बने आम आदमी पार्टी के चुनाव कार्यालय के बाहर शुरू हुआ। आरोप है कि विधायक राणा इंद्रप्रताप सिंह के गुट से जुड़े कुछ युवक हथियारों के साथ वहां पहुंचे। मौके पर मौजूद महिलाओं ने शोर मचाया, जिसके बाद इलाके के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए। लोगों की भीड़ बढ़ती देख एक युवक पास के घर की छत पर चढ़ गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एक युवक को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि युवक के पास से तेजधार हथियार भी बरामद हुआ। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। पंजाब में खिलाड़ियों को सीएम मान ने 45 करोड़ से ज्यादा की राशि बांटी; 1 नवंबर को पाक टीम संग होगा हॉकी मैच

कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी में चुनावी घमासान , विधायक राणा समेत 10 लोगों पर कार्रवाई ; देर रात धरने पर बैठे सुल्तानपुर लोधी में चुनावी माहौल के बीच विधायक राणा इंद्रप्रताप सिंह समेत 10 लोगों पर सीआरपीसी के तहत कार्रवाई हुई। आप कार्यालय के बाहर हंगामे के बाद विधायक राणा इंदर प्रताप सिंह समेत 10 पर कार्रवाई।सुल्तानपुर लोधी में नगर निकाय चुनाव के बीच शनिवार देर रात राजनीतिक माहौल अचानक गर्मा गया। पंजाब के इकलौते आजाद विधायक राणा इंदर प्रताप सिंह समेत 10 लोगों पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने विधायक गुट के पांच और आम आदमी पार्टी से जुड़े पांच लोगों पर शांति भंग होने की आशंका के चलते एहतियातन कार्रवाई की। पूरा मामला शनिवार देर रात रेलवे स्टेशन के पास वार्ड नंबर 8 में बने आम आदमी पार्टी के चुनाव कार्यालय के बाहर शुरू हुआ। आरोप है कि विधायक राणा इंद्रप्रताप सिंह के गुट से जुड़े कुछ युवक हथियारों के साथ वहां पहुंचे। मौके पर मौजूद महिलाओं ने शोर मचाया, जिसके बाद इलाके के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए। लोगों की भीड़ बढ़ती देख एक युवक पास के घर की छत पर चढ़ गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एक युवक को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि युवक के पास से तेजधार हथियार भी बरामद हुआ। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। पंजाब में खिलाड़ियों को सीएम मान ने 45 करोड़ से ज्यादा की राशि बांटी; 1 नवंबर को पाक टीम संग होगा हॉकी मैच आम आदमी पार्टी के शहरी प्रधान राजीव धीर और अन्य नेताओं ने आरोप लगाया कि विधायक राणा इंद्रप्रताप सिंह और उनके समर्थक चुनावी माहौल खराब करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होने चाहिए और किसी को भी लोगों को डराने-धमकाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।वहीं विधायक गुट से जुड़े पार्षद नवनीत चीमा ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की सच्चाई इलाके में लगे कैमरों की फुटेज से सामने आ जाएगी। उन्होंने वायरल हो रही ऑडियो क्लिप की जांच करवाने की भी मांग की। मुक्तसर में सीवरेज जाम से फूटा लोगों का गुस्सा, तीन घंटे सड़क जाम कर सरकार और प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शनघटना की जानकारी मिलते ही विधायक राणा इंदर प्रताप सिंह भी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान उनकी पुलिस अधिकारियों के साथ तीखी बहस हुई। विधायक ने अपने समर्थकों को छोड़ने की मांग की, लेकिन पुलिस उन्हें थाने ले गई। इसके बाद विधायक अपने समर्थकों के साथ थाना सुल्तानपुर लोधी के बाहर धरने पर बैठ गए।धरने के दौरान विधायक राणा ने थाना प्रभारी हरिंदर सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पुलिस उन्हें और उनके समर्थकों को धमका रही है। विधायक ने यह मामला पंजाब पुलिस महानिदेशक और चुनाव आयोग के समक्ष उठाने की बात भी कही। हालांकि थाना प्रभारी हरिंदर सिंह ने विधायक के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। ने कहा कि पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ समान रूप से कानूनी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि पुलिस निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। पंजाब के बेटे ने रचा इतिहास, 100 मी दौड़ में 10.

09 सेकेंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया; सीएम मान ने दी शुभकामनाएं

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