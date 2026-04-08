चुनाव आयोग विधानसभा चुनावों में निगरानी के लिए AI का उपयोग करेगा

चुनाव आयोग विधानसभा चुनावों में निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करेगा, जिससे बूथों के अंदर और बाहर की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी जा सके। यह कदम निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने इस बार निगरानी व्यवस्था को और अधिक सख्त और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने का फैसला किया है। बूथों के अंदर और बाहर की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ( एआई ) का उपयोग किया जाएगा। आयोग के सूत्रों के अनुसार, यदि बूथ के भीतर निर्धारित संख्या से अधिक कोई भी व्यक्ति प्रवेश करता है, तो एआई तुरंत सूक्ष्म पर्यवेक्षकों को इसकी सूचना देगा। इतना ही नहीं, अगर कोई मतदाता या व्यक्ति ईवीएम मशीन के सामने तय

समय से अधिक देर तक खड़ा रहता है, तो भी सिस्टम अलर्ट जारी करेगा। निर्धारित नियमों के अनुसार, प्रत्येक बूथ के अंदर एक पीठासीन अधिकारी, तीन पोलिंग ऑफिसर और प्रत्येक उम्मीदवार की ओर से एक-एक पोलिंग एजेंट मौजूद रहेंगे। इनकी संख्या से अधिक व्यक्ति पाए जाने पर एआई उन्हें पहचान कर स्क्रीन पर चिह्नित करेगा। प्रत्येक बूथ के अंदर और बाहर वेबकैम लगाए जाएंगे। जहां एक कैमरा पर्याप्त नहीं होगा, वहां अतिरिक्त कैमरे भी लगाए जाएंगे। इन कैमरों से प्राप्त लाइव वीडियो सीधे केंद्रीय कंट्रोल रूम में देखा जाएगा।\एआई तकनीक इस प्रकार कार्य करेगी। एआई सिस्टम बूथ के अंदर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति की पहचान करेगा और उसे स्क्रीन पर एक काल्पनिक बॉक्स (आयत) में दिखाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी बूथ में 10 लोगों की अनुमति है और वहां 11 लोग मौजूद हैं, तो कंट्रोल रूम में उस बूथ की स्क्रीन लाल हो जाएगी। इसके बाद अधिकारी संबंधित बूथ के पीठासीन अधिकारी से तुरंत संपर्क कर स्थिति की जानकारी लेंगे। इसके अतिरिक्त, यदि कोई व्यक्ति ईवीएम के सामने लगभग दो मिनट या उससे अधिक समय तक खड़ा रहता है, तो भी एआई उसे चिन्हित कर अलर्ट भेजेगा। इसके बाद कंट्रोल रूम से सेक्टर ऑफिसर या पीठासीन अधिकारी को फोन कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कंट्रोल रूम में उच्च तकनीकी व्यवस्था स्थापित की गई है। विशेष पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता के अनुसार, केंद्रीय कंट्रोल रूम में एक साथ 500 बूथों की निगरानी की जा सकेगी। यहां 72 स्क्रीन बूथों की निगरानी के लिए और 18 अतिरिक्त स्क्रीन एसएसटी (स्टैटिक सर्विलांस टीम) तथा एफएसटी (फ्लाइंग सर्विलांस टीम) की गतिविधियों को देखने के लिए लगाई जाएंगी। कंट्रोल रूम में लगभग 200 सूक्ष्म पर्यवेक्षक तैनात रहेंगे और 10 टेलीफोन लाइनें भी उपलब्ध रहेंगी। आम नागरिक टोल फ्री नंबर पर कॉल कर किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करा सकेंगे।\मैदान में भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। फ्लाइंग स्क्वाड, क्विक रिस्पॉन्स टीम और स्टैटिक सर्विलांस टीम पूरे समय सक्रिय रहेंगी। इनकी गाड़ियों में चारों तरफ नजर रखने वाले कैमरे लगाए गए हैं, जिन्हें कंट्रोल रूम से भी संचालित किया जा सकता है। साथ ही, केंद्रीय बल और पुलिस की गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगाया गया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त कर रही हैं। इस प्रकार, चुनाव आयोग इस बार एआई तकनीक के माध्यम से पारदर्शी और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। चुनाव आयोग का यह कदम मतदाताओं के लिए एक सुरक्षित और विश्वसनीय मतदान प्रक्रिया का आश्वासन देता है। यह मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया में विश्वास और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करेगा। इस तकनीक के उपयोग से बूथों पर होने वाली अनियमितताओं को कम करने में भी मदद मिलेगी, जिससे निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सकेगा। यह चुनाव आयोग का एक सराहनीय प्रयास है और यह दिखाता है कि आयोग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके चुनाव प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

चुनाव आयोग एआई निगरानी विधानसभा चुनाव निष्पक्ष चुनाव

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jagran Exclusive: कॉल फॉर एप्लीकेशन का आज जिम्स में होगा शुभारंभ, AI बेस्ड स्टार्टअप को मिलेगा मौकाजिम्स ग्रेटर नोएडा विश्व स्वास्थ्य दिवस पर उत्तर प्रदेश के मेडटेक स्टार्टअप्स के लिए 'कॉल फॉर एप्लीकेशन' शुरू कर रहा है। यह पहल स्टार्टइन यूपी के तहत हेल्थकेयर इनोवेशन को बढ़ावा देगी।

Read more »

एंथ्रोपिक बना रही Mythos लेकिन इसमें खुशी से ज्‍यादा चिंता की बात, आखिर क्‍यों परेशान हैं एक्‍सपर्ट?AI कंपनी एंथ्रोप‍िक के लीक हुए ब्‍लॉग पोस्‍ट ने एक्‍सपर्ट को च‍िंंता में डाल द‍िया है। पोस्‍ट में Mythos जैसे AI मॉडल की बात है जो इतना अध‍िक ताकतवर होगा क‍ि कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ी खामियों को इंसानों से कहीं ज्यादा तेजी से ढूंढ पाएगा। फ‍िक्र यह है क‍ि ऐसे एआई मॉडलों का इस्‍तेमाल करके हैकर्स क‍िसी सि‍स्‍टम में म‍िनटों में सेंध लगा सकते...

Read more »

45 मिनट के काम के कारपेंटर ने लिए 900 रुपये, 'ब्लू कॉलर जॉब' को लेकर लोग बोले- AI इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता!इन दिनों कॉर्पोरेट दुनिया में AI के कारण नौकरियां जाने का डर फैला हुआ है। लेकिन इसी बीच X पर एक पोस्ट ने नई बहस छेड़ दी है। एक शख्स ने 45 मिनट के काम के लिए कारपेंटर को 900 रुपये दिए और कहा कि 'ब्लू-कॉलर जॉब्स' ही भविष्य हैं और इन्हें AI से कोई खतरा नहीं है। आइए जानते हैं पब्लिक इस पर क्या कह रही...

Read more »

'राम का रोल मेरे भाई से बेहतर नहीं निभा सकता था कोई भी', सुशांत सिंह राजपूत का AI फोटो देख बहन हुई इमोशनलSushant Singh Rajput AI Ram Image: दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने इंस्टाग्राम पर अपने भाई की भगवान राम के रूप में एआई पिक्चर्स पोस्ट की हैं. मनोरंजन | बॉलीवुड

Read more »

गोरखपुर के UFMC को पीएमओ व नीति आयोग ने सराहा: मानसूनी जलभराव दूर करने में 65 फीसदी से अधिक सुधारGorakhpur AI flood management cell (UFMC) gets praise. Follow latest updates on this urban flood early warning system on Dainik Bhaskar.

Read more »

पढ़ाई छोड़ AI चैटबॉट से रोमांस और रोल-प्ले में बिजी हैं बच्चे!टीनएज बच्चे अब पढ़ाई से ज्यादा AI चैटबॉट्स पर रोल-प्ले और बातचीत में समय बिता रहे हैं. इससे नकली भावनाओं का लगाव, असली दोस्तों से दूरी और सोशल आइसोलेशन का खतरा बढ़ रहा है.

Read more »