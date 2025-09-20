चुनावी साल में बिहार में शिक्षक भर्ती बनी सिरदर्द, मंत्री ने नहीं दिया TRE-4 पर स्पष्ट जवाब

बिहार में आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE-4) को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। शिक्षा मंत्री ने इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है, जिससे अभ्यर्थी परेशान हैं। सरकार सीएसआर फंड के माध्यम से स्कूलों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया पर स्थिति स्पष्ट नहीं है।

पटना: चुनावी मौसम में शिक्षक भर्ती बिहार सरकार के लिए एक सिरदर्द बन गई है। जब पटना में पत्रकारों ने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से इस बारे में सवाल किया, तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। दरअसल, बिहार में TRE-4 ( शिक्षक भर्ती परीक्षा - 4) को लेकर अभ्यर्थी हर हफ्ते विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं। इसकी वजह से पटना में अक्सर सड़क जाम हो जाता है, जिससे शहरवासियों को काफी परेशानी हो रही है। ऐसा लगता है कि भर्ती प्रक्रिया चुनाव का एक मुख्य मुद्दा बन गई है।

अभ्यर्थियों को डर है कि अगर नीतीश सरकार बदल गई, तो विज्ञापन भी नहीं निकलेगा। इस चिंता के कारण उम्मीदवार जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि, सरकार की ओर से शिक्षा मंत्री ने इस पर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है। TRE-4 पर मंत्री ने कुछ भी साफ-साफ नहीं कहा। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने TRE-4 विज्ञापन पर बात करते हुए कहा, 'मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2005 से शिक्षा विभाग को प्राथमिकता दी है। उनके कार्यकाल में लाखों शिक्षकों की भर्तियां हुईं, स्कूलों की संख्या बढ़ी और बुनियादी ढांचे में सुधार किया गया। लेकिन अब विभाग के अलावा निजी क्षेत्र की मदद से सीएसआर फंड का उपयोग किया जाएगा। इससे बच्चों को आधुनिक शिक्षा, डिजिटल लर्निंग और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।'\शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में आगे कहा, 'शिक्षा विभाग समाज को बदलने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा पर बजट भी सबसे अधिक है। लाखों शिक्षकों की नियुक्तियां की गईं, स्कूलों की संख्या में वृद्धि हुई। सारी चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन हमारी सोच है कि विभाग के अतिरिक्त कॉर्पोरेट सेक्टर या गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की मदद से सीएसआर में जो फंड है, उसका उपयोग कंप्यूटर लर्निंग और स्वास्थ्य केंद्रों में किया जाएगा। इसलिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ताकि बच्चों, विशेष रूप से छात्राओं, का भविष्य उज्ज्वल हो सके। भविष्य में इसका बेहतर प्रभाव देखने को मिलेगा।' शिक्षा मंत्री सुनील कुमार पुराने आंकड़ों का हवाला देने लगे। बिहार में अब तक बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के माध्यम से ढाई लाख से ज्यादा शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों की नियुक्तियां हो चुकी हैं। टीईटी-4 के तहत लगभग 3.45 लाख भर्तियां पूरी हो चुकी हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा, 'अब तक बीपीएससी के माध्यम से ढाई लाख से ज्यादा शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों की लगभग 3.45 लाख नियुक्तियां हो चुकी हैं। आवश्यकता के अनुसार, हम इस विषय में जरूरत के अनुसार रिक्तियां निकालते हैं। टीईटी-4 के बाद टीईटी-5 भी आयोजित किया जाएगा। शिक्षा विभाग में जो नियुक्तियां हुई हैं, भविष्य में भी होंगी। उनकी सभी मांगों पर विचार किया जाएगा। नीतीश कुमार की सरकार में बिहार में युवतियों को विभिन्न विभागों में 10 लाख नौकरियां मिली हैं।'\दरअसल, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने कॉर्पोरेट सेक्टर और एनजीओ के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एमओयू का उद्देश्य कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड का उपयोग करके स्कूलों में कंप्यूटर लर्निंग, स्वास्थ्य केंद्र और अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाना है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शनिवार को कहा कि शिक्षा समाज को बदलने का सबसे बड़ा माध्यम है और इसके लिए बजट का सबसे बड़ा हिस्सा आवंटित किया जाता है। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी शिक्षकों की भर्तियां जारी रहेंगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार का ध्यान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर है, जिसके लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है और आधुनिक शिक्षण तकनीकों को अपनाया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सीएसआर फंड का उपयोग स्कूलों में बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में मदद करेगा, जिससे छात्रों को बेहतर सीखने का माहौल मिलेगा और उनका भविष्य उज्ज्वल होगा। सरकार का मानना ​​है कि शिक्षा में निवेश समाज के विकास के लिए आवश्यक है और वह इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देती रहेगी। इस प्रयास का उद्देश्य न केवल शिक्षकों की संख्या बढ़ाना है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना भी है, ताकि बिहार के छात्र भविष्य के लिए तैयार हो सकें। सरकार का मानना ​​है कि इन प्रयासों से राज्य में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और छात्रों को बेहतर अवसर मिलेंगे





