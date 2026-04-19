चुनावी गहमागहमी के बीच I-PAC के निदेशक ऋषि राज सिंह से ईडी करेगी पूछताछ, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तेज हुई जांच

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनावों से पहले राजनीतिक सलाहकार फर्म I-PAC के निदेशक ऋषि राज सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है। यह जांच हवाला लेनदेन और वित्तीय गड़बड़ियों से जुड़ी है, जिसमें लगभग 50 करोड़ रुपये के 'अपराध की कमाई' को ठिकाने लगाने का आरोप है।

देश में चुनावी माहौल के बीच प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने राजनीति क सलाहकार फर्म I-PAC के खिलाफ अपनी जांच में तेजी ला दी है। ईडी ने हवाला लेनदेन से जुड़े धन शोधन ( मनी लॉन्ड्रिंग ) के एक मामले में I-PAC के निदेशक ऋषि राज सिंह को पूछताछ के लिए तलब किया है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में विधानसभा चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच, ऋषि राज सिंह को 20 अप्रैल को दिल्ली स्थित ईडी दफ्तर में उपस्थित होने के लिए समन भेजा गया है। I-PAC पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में सत्तारूढ़ दलों - तृणमूल

कांग्रेस (TMC) और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) - के लिए चुनावी रणनीति बनाने का काम कर रही है। I-PAC की स्थापना 2015 में हुई थी, और इसके तीन संस्थापक निदेशकों में ऋषि राज सिंह, विनेश चंदेल और प्रतीक जैन शामिल हैं। ईडी ने हाल ही में विनेश चंदेल को गिरफ्तार किया था, जो वर्तमान में एजेंसी की हिरासत में है। ऋषि राज सिंह का बयान धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत दर्ज किया जाएगा। इससे पहले, 2 अप्रैल को ईडी ने बेंगलुरु में उनके ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। यह पूरी जांच दिल्ली पुलिस की एफआईआर पर आधारित है, जिसमें I-PAC पर खातों में हेरफेर करने और निदेशकों के माध्यम से बेहिसाब धन के लेन-देन का आरोप लगाया गया है। ईडी का दावा है कि I-PAC ने लगभग 50 करोड़ रुपये की 'अपराध की कमाई' को ठिकाने लगाने में भूमिका निभाई है। जांच एजेंसी ने वित्तीय गड़बड़ियों के कई तरीके उजागर किए हैं, जिनमें राजनीतिक दलों और अन्य संस्थाओं से बेहिसाब धन लेना शामिल है। इसके अलावा, बिना किसी व्यावसायिक साख के असुरक्षित ऋण लेना, फर्जी बिल और चालान जारी करना, और हवाला चैनलों के माध्यम से नकदी का अवैध रूप से लेन-देन करना भी इसमें शामिल है। यह मामला पश्चिम बंगाल के कोयला घोटाला जांच से भी जुड़ा हुआ है। 8 जनवरी को जब ईडी ने कोलकाता में I-PAC के दफ्तर पर छापा मारा था, तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद वहां पहुंची थीं और कुछ दस्तावेज अपने साथ ले गई थीं। इस घटना को लेकर काफी विवाद हुआ था और अब यह मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंच चुका है। ऐसी खबरें भी थीं कि I-PAC ने अपने कर्मचारियों को 20 दिनों की छुट्टी पर जाने और काम रोकने का ईमेल भेजा है। लेकिन अब TMC ने I-PAC के पश्चिम बंगाल में अपना कामकाज बंद करने की खबरों को बेबुनियाद बताया है। पार्टी ने रविवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार डरा-धमकाकर TMC की चुनावी मशीनरी को पंगु बनाने की साजिश रच रही है। TMC ने एक आधिकारिक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि I-PAC पार्टी के अभियान से पीछे नहीं हटा है। इस तरह की खबरें जमीन पर भ्रम पैदा करने की कोशिश हैं





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