चेकिया vs दक्षिण अफ्रीका लाइव: फीफा विश्व कप 2026 में सादिलेक का गोल, चेकिया 1-0 बढ़त

फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप-ए का 25वां मुकाबला चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच अटलांटा स्टेडियम में खेले जा रहे हैं। माइकल सादिलेक ने छठे मिनट में गोल दागा और चेकिया को बढ़त दिला दी। दोनों टीमें अपना पहला मैच हार चुकी हैं, इसलिए यह मुकाबला उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

फीफा विश्व कप 2026 का रोमांच जारी है। आज टूर्नामेंट का 25वां मुकाबला ग्रुप-ए की चेकिया और दक्षिण अफ्रीका की टीमों के बीच अटलांटा स्टेडियम में खेला जा रहा है। मुकाबले के छठे मिनट में माइकल सादिलेक ने पहला गोल दागा और चेकिया को 1-0 की बढ़त दिला दी। ग्रुप ए की अंक तालिका में फिलहाल दोनों टीमें बिना अंक के तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। चेकिया को दक्षिण कोरिया के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि दक्षिण अफ्रीका को मेक्सिको ने 2-0 से मात दी थी। इसलिए आज का मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम बन गया है। जीत हासिल करने वाली टीम न सिर्फ अपना पहला अंक दर्ज करेगी, बल्कि नॉकआउट चरण की दौड़ में भी मजबूती से बनी रहेगी। वहीं हारने वाली टीम के लिए अगले दौर में पहुंचने की राह लगभग बंद हो सकती है। इसलिए चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच यह मुकाबला 'करो या मरो' मैच माना जा रहा है। दोनों टीमें शुरुआती बढ़त लेना चाहेंगी। मैच का रोमांच देखने के लिए लाइव अपडेट्स जारी रहेंगे.

फीफा विश्व कप 2026 का रोमांच जारी है। आज टूर्नामेंट का 25वां मुकाबला ग्रुप-ए की चेकिया और दक्षिण अफ्रीका की टीमों के बीच अटलांटा स्टेडियम में खेला जा रहा है। मुकाबले के छठे मिनट में माइकल सादिलेक ने पहला गोल दागा और चेकिया को 1-0 की बढ़त दिला दी। ग्रुप ए की अंक तालिका में फिलहाल दोनों टीमें बिना अंक के तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। चेकिया को दक्षिण कोरिया के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि दक्षिण अफ्रीका को मेक्सिको ने 2-0 से मात दी थी। इसलिए आज का मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम बन गया है। जीत हासिल करने वाली टीम न सिर्फ अपना पहला अंक दर्ज करेगी, बल्कि नॉकआउट चरण की दौड़ में भी मजबूती से बनी रहेगी। वहीं हारने वाली टीम के लिए अगले दौर में पहुंचने की राह लगभग बंद हो सकती है। इसलिए चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच यह मुकाबला 'करो या मरो' मैच माना जा रहा है। दोनों टीमें शुरुआती बढ़त लेना चाहेंगी। मैच का रोमांच देखने के लिए लाइव अपडेट्स जारी रहेंगे





Amar Ujala / 🏆 12. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

फीफा विश्व कप 2026 चेकिया फुटबॉल दक्षिण अफ्रीका फुटबॉल चेकिया बनाम दक्षिण अफ्रीका माइकल सादिलेक गोल

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NZ W vs SL W Highlights: श्रीलंका ने टी20 विश्व कप में पहली बार न्यूजीलैंड को हराया, नीलाक्षिका का पचासाWomen Cricket Live Score NZ W vs SL W T20 World Cup 2026: महिला टी20 विश्व कप में आज न्यूजीलैंड का सामना श्रीलंका से हो रहा है। दोनों ही टीमों की शुरुआत

Read more »

France vs Senegal Live: सेनेगल के खिलाफ विश्व कप अभियान की शुरुआत करेगा फ्रांस, एमबाप्पे पर रहेगी नजरFIFA World Cup 2026 France vs Senegal Football Match Live Updates: फीफा विश्व कप 2026 में आज पिछले बार की उपविजेता फ्रांस का सामना सेनेगल से है।

Read more »

IND W vs NL W 2026 Live Score मंधाना और शेफाली ने भारत को दी तेज शुरुआत नीदरलैंड्स परेशान - icc womens t20 world cup 2026 live score ind w vs nl w smriti mandhana harmanpreet kaur match updates highlightsIND W vs NL W T20 WC 2026 Live Score: भारतीय टीम की नजरें अपनी दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर की उम्मीदों को पुख्ता करने पर टिकी हैं।

Read more »

Portugal vs DR Congo: क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहे बेअसर, डीआर कॉन्गो ने पुर्तगाल को 1-1 की बराबरी पर रोकाFIFA World Cup 2026 Portugal vs DR Congo Football Match Highlights Updates: फीफा विश्व कप 2026 में पुर्तगाल और डीआर कॉन्गो के बीच मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ।

Read more »

FIFA World Cup 2026: कोलंबिया ने उज़्बेकिस्तान को 3-1 हराया, जैमिंटन ने दागा आखिरी गोल | Uzb Vs Col Fifa World Cup 2026 Colombia Beat Uzbekistan By 3 1FIFA World Cup 2026 में गुरुवार को तीसरा मुकाबला मेक्सिको सिटी में उज़्बेकिस्तान और कोलंबिया के बीच खेला गया। इस मुकाबले में कोलंबिया ने 3-1 से जीत दर्ज की है।

Read more »

आज फीफा में फुटबॉल मैच कौन जीता, 18 जून 2026: 7वें दिन हुए 4 रोमांचक मुकाबले, कौन जीता, किस टीम ने मारी बाजी, यहां मिलेंगे सारे रिजल्टAaj Ka Football Match Kaun Jeeta, 18 June 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 7वें दिन 4 मैच हुए। जहां इंग्लैंड, कोलंबिया और घाना जैसी टीमों ने जीत दर्ज की।

Read more »