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चेकिया vs दक्षिण अफ्रीका लाइव: फीफा विश्व कप 2026 में सादिलेक का गोल, चेकिया 1-0 बढ़त

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चेकिया vs दक्षिण अफ्रीका लाइव: फीफा विश्व कप 2026 में सादिलेक का गोल, चेकिया 1-0 बढ़त
फीफा विश्व कप 2026चेकिया फुटबॉलदक्षिण अफ्रीका फुटबॉल
📆18-06-2026 16:37:00
📰Amar Ujala
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फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप-ए का 25वां मुकाबला चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच अटलांटा स्टेडियम में खेले जा रहे हैं। माइकल सादिलेक ने छठे मिनट में गोल दागा और चेकिया को बढ़त दिला दी। दोनों टीमें अपना पहला मैच हार चुकी हैं, इसलिए यह मुकाबला उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

फीफा विश्व कप 2026 का रोमांच जारी है। आज टूर्नामेंट का 25वां मुकाबला ग्रुप-ए की चेकिया और दक्षिण अफ्रीका की टीमों के बीच अटलांटा स्टेडियम में खेला जा रहा है। मुकाबले के छठे मिनट में माइकल सादिलेक ने पहला गोल दागा और चेकिया को 1-0 की बढ़त दिला दी। ग्रुप ए की अंक तालिका में फिलहाल दोनों टीमें बिना अंक के तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। चेकिया को दक्षिण कोरिया के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि दक्षिण अफ्रीका को मेक्सिको ने 2-0 से मात दी थी। इसलिए आज का मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम बन गया है। जीत हासिल करने वाली टीम न सिर्फ अपना पहला अंक दर्ज करेगी, बल्कि नॉकआउट चरण की दौड़ में भी मजबूती से बनी रहेगी। वहीं हारने वाली टीम के लिए अगले दौर में पहुंचने की राह लगभग बंद हो सकती है। इसलिए चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच यह मुकाबला 'करो या मरो' मैच माना जा रहा है। दोनों टीमें शुरुआती बढ़त लेना चाहेंगी। मैच का रोमांच देखने के लिए लाइव अपडेट्स जारी रहेंगे.

फीफा विश्व कप 2026 का रोमांच जारी है। आज टूर्नामेंट का 25वां मुकाबला ग्रुप-ए की चेकिया और दक्षिण अफ्रीका की टीमों के बीच अटलांटा स्टेडियम में खेला जा रहा है। मुकाबले के छठे मिनट में माइकल सादिलेक ने पहला गोल दागा और चेकिया को 1-0 की बढ़त दिला दी। ग्रुप ए की अंक तालिका में फिलहाल दोनों टीमें बिना अंक के तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। चेकिया को दक्षिण कोरिया के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि दक्षिण अफ्रीका को मेक्सिको ने 2-0 से मात दी थी। इसलिए आज का मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम बन गया है। जीत हासिल करने वाली टीम न सिर्फ अपना पहला अंक दर्ज करेगी, बल्कि नॉकआउट चरण की दौड़ में भी मजबूती से बनी रहेगी। वहीं हारने वाली टीम के लिए अगले दौर में पहुंचने की राह लगभग बंद हो सकती है। इसलिए चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच यह मुकाबला 'करो या मरो' मैच माना जा रहा है। दोनों टीमें शुरुआती बढ़त लेना चाहेंगी। मैच का रोमांच देखने के लिए लाइव अपडेट्स जारी रहेंगे

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Amar Ujala /  🏆 12. in İN

फीफा विश्व कप 2026 चेकिया फुटबॉल दक्षिण अफ्रीका फुटबॉल चेकिया बनाम दक्षिण अफ्रीका माइकल सादिलेक गोल

 

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