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चेतावनी: जेएनयू प्रशासन और शिक्षक संघ के बीच विश्वविद्यालय में संकट है

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चेतावनी: जेएनयू प्रशासन और शिक्षक संघ के बीच विश्वविद्यालय में संकट है
जेएनयूशिक्षक संघआरक्षण नीति
📆21-05-2026 17:09:00
📰Dainik Jagran
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जेएनयू प्रशासन और शिक्षक संघ (जेएनयूटीए) के बीच विश्वविद्यालय में भर्ती, पदोन्नति, आवास आवंटन और आरक्षण नीति को लेकर गहरा टकराव हो गया है। जेएनयूटीए ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर रविकेश से विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर विस्तृत चर्चा की और कई मामलों में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए स्पष्ट जवाब की मांग की। शिक्षक संघ ने करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत पदोन्नति प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आवास आवंटन में अनियमितताओं और कुछ लोगों को प्राथमिकता देने के आरोप भी लगाए गए हैं। यह आंदोलन की रणनीति होने की चेतावनी दी है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर, 27 मई को प्रेस कान्फ्रेंस की जाएगी।

जेएनयू प्रशासन और शिक्षक संघ ( जेएनयू टीए) के बीच भर्ती, पदोन्नति, आवास आवंटन और आरक्षण नीति को लेकर गहरा टकराव हो गया है। जेएनयू टीए ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर रविकेश से विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर विस्तृत चर्चा की और कई मामलों में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए स्पष्ट जवाब की मांग की। शिक्षक संघ ने करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत पदोन्नति प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आवास आवंटन में अनियमितताओं और कुछ लोगों को प्राथमिकता देने के आरोप भी लगाए गए हैं। जेएनयू टीए ने अल्टीमेटम दिया है कि 25 मई तक सभी मामलों पर लिखित जवाब देने की जरूरत है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर, 27 मई को प्रेस कान्फ्रेंस कर आंदोलन की रणनीति घोषित की जाएगी। भी, भर्ती व्यवस्था को लेकर भी जेएनयू टीए ने आरोप लगाया है कि एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षित पदों पर उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलने का हवाला देकर चयन प्रक्रिया प्रभावित की जा रही है.

जेएनयू प्रशासन और शिक्षक संघ (जेएनयूटीए) के बीच भर्ती, पदोन्नति, आवास आवंटन और आरक्षण नीति को लेकर गहरा टकराव हो गया है। जेएनयूटीए ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर रविकेश से विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर विस्तृत चर्चा की और कई मामलों में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए स्पष्ट जवाब की मांग की। शिक्षक संघ ने करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत पदोन्नति प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आवास आवंटन में अनियमितताओं और कुछ लोगों को प्राथमिकता देने के आरोप भी लगाए गए हैं। जेएनयूटीए ने अल्टीमेटम दिया है कि 25 मई तक सभी मामलों पर लिखित जवाब देने की जरूरत है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर, 27 मई को प्रेस कान्फ्रेंस कर आंदोलन की रणनीति घोषित की जाएगी। भी, भर्ती व्यवस्था को लेकर भी जेएनयूटीए ने आरोप लगाया है कि एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षित पदों पर उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलने का हवाला देकर चयन प्रक्रिया प्रभावित की जा रही है

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जेएनयू शिक्षक संघ आरक्षण नीति आवास आवंटन ग्रामीण रोजगार न्याय योजना स्कीम उपयोगिता

 

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