चेन्नई के खिलाफ अक्षर पटेल का बल्ला फिर खामोश, दिल्ली ने दिया 156 रनों का लक्ष्य

दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 155 रन बनाए, अक्षर पटेल की फॉर्म चिंता का विषय।

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का 48वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आज यानी 5 मई को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेल ा गया। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। हालांकि, इस सीजन में अक्षर पटेल के बल्ले से अपेक्षित रन नहीं निकल पा रहे हैं, जो दिल्ली के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ भी अक्षर पटेल अपनी छाप छोड़ने में असफल रहे और सस्ते में पवेलियन लौट गए। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अक्षर पटेल का बल्ला एक बार फिर शांत रहा। वह बड़ी पारी खेल ने में नाकाम रहे और केवल 6 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 2 रन बनाकर आउट हो गए। गुरजपनीत सिंह ने उन्हें अपना शिकार बनाया। आईपीएल 2026 में अब तक 7 पारियों में अक्षर पटेल ने निराशाजनक प्रदर्शन किया है, जहां उन्होंने केवल 5.

5 की औसत से 33 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट भी केवल 89.9 रहा है। इस सीजन में उनके स्कोर 0, 2, 1, 26 (रिटायर्ड हर्ट), 2, 0, और 2 रहे हैं, जो उनके संघर्ष को दर्शाते हैं। अक्षर पटेल की फॉर्म दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक गंभीर समस्या है, क्योंकि उनसे टीम को मध्यक्रम में स्थिरता और रन बनाने की उम्मीद थी। उनकी लगातार असफलता के कारण टीम को दबाव का सामना करना पड़ रहा है और अन्य बल्लेबाजों पर अधिक जिम्मेदारी आ रही है। दिल्ली कैपिटल्स को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अक्षर पटेल से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 155 रन बनाए और चेन्नई सुपर किंग्स को 156 रनों का लक्ष्य दिया। युवा बल्लेबाज समीर रिजवी ने मध्यक्रम में आकर नाबाद 40 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, जो टीम के स्कोर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हुई। रिजवी ने अंशुल कंबोज की पारी की अंतिम गेंद पर शानदार छक्का लगाकर टीम की पारी को फिनिश किया। उनकी पारी में कुल 4 छक्के शामिल थे। ट्रिस्टन स्टब्स ने भी 38 रनों की अच्छी पारी खेली और रिजवी के साथ मिलकर महत्वपूर्ण साझेदारी की। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सबसे सफल गेंदबाज नूर अहमद रहे, जिन्होंने 2 विकेट लिए। अकील हुसैन, मुकेश चौधरी, जेमी ओवरटन और गुरजपनीत सिंह को भी 1-1 विकेट मिला। दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी ने चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने से रोकने में सफलता हासिल की। अब देखना यह है कि चेन्नई सुपर किंग्स इस लक्ष्य का पीछा कैसे करती है और दिल्ली कैपिटल्स अपनी गेंदबाजी से इस लक्ष्य को बचाने में सफल होती है या नहीं। यह मैच दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है और इसके परिणाम से प्लेऑफ की दौड़ में उनकी स्थिति तय होगी





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