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चेन्नई : तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री चंद्रशेखर जोसेफ विजय ने शपथ ली

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चेन्नई : तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री चंद्रशेखर जोसेफ विजय ने शपथ ली
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📆10-05-2026 05:36:00
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चेन्नई : तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री चंद्रशेखर जोसेफ विजय ने अपने पहले चुनाव में शानदार जीत के बाद तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्हें तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, विजय के माता-पिता, अभिनेत्री तृषा कृष्णन और अन्य लोग इस मौके पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मौजूद थे। खास बात रही कि राज्यपाल ने विजय को बताया कि उन्हें कैसे शपथ लेनी है। जैसे ही राज्यपाल ने पहली लाइन बोली- विजय अपने स्टाइल में भाषण देने लगे। इस दौरान पूरा स्टेडियम तालियों और विजय की प्रशंसा में गूंज उठा।

चेन्नई : तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) के प्रमुख चंद्रशेखर जोसेफ विजय ने रविवार को अपने पहले चुनाव में शानदार जीत के बाद तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्हें तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी , विजय के माता-पिता, अभिनेत्री तृषा कृष्णन और अन्य लोग इस मौके पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मौजूद थे। खास बात रही कि राज्यपाल ने विजय को बताया कि उन्हें कैसे शपथ लेनी है। जैसे ही राज्यपाल ने पहली लाइन बोली- विजय अपने स्टाइल में भाषण देने लगे। इस दौरान पूरा स्टेडियम तालियों और विजय की प्रशंसा में गूंज उठा। शपथ ग्रहण समारोह से पहले, विजय ने कार्यक्रम स्थल पर राज्यपाल अर्लेकर का स्वागत और अभिनंदन किया। TVK प्रमुख ने राज्यपाल का परिचय सभी मनोनीत मंत्रियों से भी कराया। विजय, जिन्हें अकसर 'थलपति' कहा जाता है, ने चुनावी रैलियों में भीड़ खींचने की ज़बरदस्त क्षमता दिखाई। उनकी तुलना कई लोगों ने अभिनेता से राजनेता बने और पूर्व मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन से की।राज्यपाल ने कहा मैं...

तमिल में भाषण देने लगे विजय। थलपति विजय को एक कागज दिया गया, जिसमें गोपनीयता की शपथ लिखी थी। राज्यपाल ने जैसे ही कहा नान (मैं) विजय ने अपना नाम सी जोसेफ विजय बोला और तमिल में भाषण देने लगे। इस दौरान खूब तालियां बजने लगीं।इस दौरान विजय ने तमिल में लोगों से कहा कि यह तमिलनाडु की जीत है। वह भाषण देते हुए भावुक होने लगे। भाषण में जोश भरने लगा। तभी राज्यपाल ने उन्हें बीच में रोका और कहा कि गोपनीयता की शपथ लें। उसके बाद विजय ने शपथ ली

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