चेन्नई के लोक भवन में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) के चेन्नई हब के नेतृत्व में एक संयुक्त आतंकवाद-रोधी मॉक ड्रिल आयोजित की गई जिसमें तमिलनाडु कमांडो फोर्स, CRPF और चेन्नई पुलिस ने सक्रिय भागीदारी निभाई। इस हाई-इंटेंसिटी अभ्यास का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में संभावित आतंकी हमले या बंधक जैसी परिस्थितियों की निगरानी के लिए एजेंसियों की तैयारी, समन्वय और शीघ्र प्रतिक्रिया क्षमता का परखना था। ड्रिल के दौरान बचाव रणनीतियों, संकट प्रबंधन की प्रक्रियाओं और नागरिक इवैक्यूएशन के अभ्यास किए गए। NSG के ब्लैक कैट कमांडोज ने अपनी विशेष क्षमता का प्रदर्शन किया और यह दिखाया कि वे जटिल और संवेदनशील हालात में भी कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। यह अभ्यास एजेंसियों के बीच समन्वय और आपसी सहयोग को और मजबूत करने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।

चेन्नई के लोक भवन में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) के चेन्नई हब के नेतृत्व में एक संयुक्त आतंकवाद-रोधी मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस हाई-इंटेंसिटी अभ्यास में तमिलनाडु कमांडो फोर्स , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ( CRPF ) और चेन्नई पुलिस ने सक्रिय भागीदारी निभाई। ड्रिल का मुख्य उद् देश ्य शहरी क्षेत्र में संभावित आतंकी हमले या बंधक जैसी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सुरक्षा एजेंसियों की तैयारी, समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का परखना था। अभ्यास के दौरान बचाव के रणनीतिकी, संकट प्रबंधन और मिशन निष्पादन की विभिन्न पहलुओं पर जोर दिया गया। इस संयुक्त मॉक ड्रिल में NSG के ब्लैक कैट कमांडोज ने अपनी विशेष आतंकवाद-रोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया और जटिल परिस्थितियों में भी तेजी, सटीकता और पेशेवर दृष्टिकोण से कार्रवाई कैसे करनी है इसका प्रायोगिक प्रदर्शन किया। तमिलनाडु कमांडो फोर्स , CRPF और चेन्नई पुलिस ने अपने-अपने विशिष्ट कौशलों के साथ अभ्यास में योगदान दिया। सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय, संचार और संयुक्त कार्रवाई की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया गया, ताकि वास्तविक आपातकालीन स्थिति में सभी की ऑपरेशनल प्रतिक्रिया प्रभावी और सुसंगत हो सके। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे अभ्यास से एजेंसियों की मिशन रेडीनेस और आपसी तालमेल में न missile ग.

svg नहीं होता लगता कि अन्य विभागों की वेबसाइट पर बड़ा ड्रिल हो गया है। अधिकारियों का मानना था कि इस तरह के संयुक्त अभ्यास आतंकवाद से जुड़ी जटिल चुनौतियों के लिए तैयारियों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यह हाई-इंटेंसिटी मॉक एक्सरसाइज शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और जनआवacus के क्षेत्र को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया था, जहाँ आतंकी हमले या बंधक स्थिति जल्दी उत्पन्न हो सकती है। ड्रिल के दौरान सुरक्षा बलों ने सक्रिय शिकार, बचाव कार्य, संकट प्रबंधन और नागरिकों की सुरक्षा एवं इवैक्यूएशन की प्रक्रियाओं का अभ्यास किया। इस अभ्यास से सिद्ध हुआ कि विभिन्न एजेंसियां बीहड सक्रिय तरीके से सहयोग कर सकती हैं और एक 스üler मिशन पूरा कर सकती हैं। NSG के कमांडोज ने विशेष रूप से अपनी उन्नत प्रशिक्षण और उपकरणों का दम दिखाया, जबकि अन्य अगेंसियां अपनी स्थानीय जानकारी और अनुकूलन क्षमता प्रस्तुत कीं। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे अभ्यास न सिर्फ़ ऑपरेशनल प्रमुखता बढ़ाते हैं बल्कि दressed की सुरक्षा परिदृश्य को और मजबूत भी बनाते हैं। यह कदम भारत की आतंकवाद-रोधी सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रतिबद्ध और समन्वयित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। NSG ने इस अवसर पर देश की सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ मजबूत प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई





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