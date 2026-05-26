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चोरी हुए आईफोन पर नकली आई‑क्लाउड लिंक से नई साइबर ठगी, बचाव के उपाय

Cyber Security News

चोरी हुए आईफोन पर नकली आई‑क्लाउड लिंक से नई साइबर ठगी, बचाव के उपाय
आईफोन धोखानकली आई‑क्लाउड लिंकसाइबर फिशिंग
📆26-05-2026 13:13:00
📰rpbreakingnews
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फर्जी एसएमएस और नकली आई‑क्लाउड पेज के जरिए अपराधियों ने चोरी या गुम हुए आईफोन यूज़र्स को लक्ष्य बनाकर उनके एप्पल आईडी, पासवर्ड और ओटीपी चुराने की चाल चली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय और साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने इस खतरे को रोकने के लिए चेतावनी और सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं।

साइबर ठगों ने अब चोरी या गुम हुए आईफोन को लक्षित करके एक नया हाई‑टेक धोखा शुरू कर दिया है। वे फ़र्जी एसएमएस और नकली आई‑क्लाउड लॉगिन पेज के माध्यम से उपयोगकर्ता से एपल आईडी, पासवर्ड और वन‑टाइम पासकोड (ओटीपी) चुरा लेते हैं और फिर डिवाइस तथा व्यक्तिगत डेटा पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लेते हैं। इस प्रकार का हमला पहले केवल बैंक खातों या यूपीआई धोखाधड़ी तक ही सीमित था, पर अब अपराधियों ने सोशल इंजीनियरिंग के साथ तकनीकी तत्वों को जोड़कर एक हाइब्रिड साइबर क्राइम तैयार किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय, नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट (एनसीटीएयू) और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (आई‑सी‑सी) ने इस खतरे को लेकर सार्वजनिक सलाह जारी की है। उन्होंने बताया कि यदि कोई उपयोगकर्ता अपने गुम या चोरी हुए आईफोन की सूचना प्राप्त करता है, तो वह अक्सर एक संदेश देखता है जिसमें लिखा होता है "आपका आईफोन मिल गया है" या "डेटा सुरक्षित रखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें"। इस लिंक पर क्लिक करने से उपयोगकर्ता एक नकली आई‑क्लाउड पेज पर पहुंच जाता है जहाँ से एपल आईडी, पासवर्ड और ओटीपी मांगा जाता है। एक बार यह जानकारी आपराधिक समूह के पास पहुंच जाने पर वे अकाउंट का पूर्ण एक्सेस ले लेते हैं, आईडी को हटाकर डिवाइस को अनलॉक कर देते हैं और संभावित रूप से उपयोगकर्ता के निजी फ़ाइलें, फोटो और संपर्क सूची को मुफ्त में ले सकते हैं। इस धोखे से बचने के लिए कई कदम सुझाए गए हैं। सबसे पहला है अनजान नंबरों से आए लिंक पर कभी भी क्लिक न करना और आधिकारिक वेबसाइट icloud.

com/find से ही डिवाइस को ट्रैक करना। दो‑फैक्टर अथेंटिकेशन को हमेशा चालू रखना चाहिए ताकि अकाउंट में अनधिकृत प्रवेश रोका जा सके। यदि फोन चोरी हो गया हो तो तुरंत CEIR पोर्टल पर डिवाइस ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए और राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज करनी चाहिए, साथ ही 1930 हेल्पलाइन पर मदद के लिए संपर्क करना चाहिए। इस प्रकार के सामाजिक इंजीनियरिंग हमलों के पीछे सिद्धांत यह है कि अपराधी उपयोगकर्ता के डर और जल्दबाजी का फायदा उठाकर उसे गुमराह करते हैं, इसलिए किसी भी लिंक की सत्यता जाँचना आवश्यक है। एपल या कोई भी कंपनी कभी भी एसएमएस के माध्यम से पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगती, इसलिए ऐसी किसी भी अनुरोध को अनदेखा कर देना चाहिए

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