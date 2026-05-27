चोर के ताने से नाराज युवक ने की बेकसूर राहगीर की हत्या, सहारनपुर में खुला ब्लाइंड मर्डर का राज

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक युवक ने खुद पर लगे चोर के ताने से क्रोधित होकर अपने साथी के साथ मिलकर एक निर्दोष व्यक्ति की ईंट से कूचकर हत्या कर दी और शव नाले में फेंक दिया। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
सहारनपुर में एक सनसनीखेज मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने एक बेकसूर राहगीर की बेरहमी से हत्या कर दी थी। आरोपी विशाल और उसके साथी गगन ने 29 अप्रैल की रात को पिंटू नामक युवक को रोका और उसकी हत्या कर दी। मुख्य आरोपी विशाल ने पुलिस को बताया कि वह पहले चोरी के आरोप में जेल जा चुका था और उसके पिता ने उसे चोर कहकर पीटा था जिससे वह अपमानित महसूस करता था। इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने किसी निर्दोष की हत्या करने की योजना बनाई ताकि लोग उसे डरें और चोर न कहें। घटना के दिन विशाल और गगन मनोज की ट्यूबवेल पर बैठे थे। रात करीब दस बजे पिंटू अपनी बाइक से वहां से गुजरा। आरोपियों ने उसे रोक लिया और बहाने से गन्ने के खेत में ले गए। वहां पहले उन्होंने उसकी गर्दन दबाई फिर एक आधी ईंट से सिर पर कई वार किए। पिंटू की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को रस्सी से दो पत्थर बांधकर पास के नाले में फेंक दिया और मृतक की बाइक को मुजफ्फरनगर बाईपास पर एक होटल के पास छोड़ दिया ताकि पहचान न हो सके। पिंटू 30 अप्रैल से लापता था और उसके भाई मिंटू ने देवबंद थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तीन मई को नाले से शव बरामद हुआ। पुलिस ने जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज तथा मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर विशाल और गगन पर शक गहराया। दोनों को घलौली मोड़ से गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल ईंट का टुकड़ा खून से सनी शर्ट और पिंटू के आधार तथा पैन कार्ड बरामद किए गए। एसपी देहात मयंक पाठक ने बताया कि आरोपियों ने हत्या की बात कबूल कर ली है और उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है क्योंकि यह एक बेकसूर की इतनी बेरहमी से हुई हत्या है और वह भी सिर्फ इसलिए कि अपराध ी को खुद पर लगे चोर के ताने से छुटकारा पाना था। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि विशाल का आपराधिक रिकॉर्ड पहले से है और वह समाज के लिए खतरा था। अब उसे सलाखों के पीछे डाल दिया गया है.
सहारनपुर में एक सनसनीखेज मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने एक बेकसूर राहगीर की बेरहमी से हत्या कर दी थी। आरोपी विशाल और उसके साथी गगन ने 29 अप्रैल की रात को पिंटू नामक युवक को रोका और उसकी हत्या कर दी। मुख्य आरोपी विशाल ने पुलिस को बताया कि वह पहले चोरी के आरोप में जेल जा चुका था और उसके पिता ने उसे चोर कहकर पीटा था जिससे वह अपमानित महसूस करता था। इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने किसी निर्दोष की हत्या करने की योजना बनाई ताकि लोग उसे डरें और चोर न कहें। घटना के दिन विशाल और गगन मनोज की ट्यूबवेल पर बैठे थे। रात करीब दस बजे पिंटू अपनी बाइक से वहां से गुजरा। आरोपियों ने उसे रोक लिया और बहाने से गन्ने के खेत में ले गए। वहां पहले उन्होंने उसकी गर्दन दबाई फिर एक आधी ईंट से सिर पर कई वार किए। पिंटू की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को रस्सी से दो पत्थर बांधकर पास के नाले में फेंक दिया और मृतक की बाइक को मुजफ्फरनगर बाईपास पर एक होटल के पास छोड़ दिया ताकि पहचान न हो सके। पिंटू 30 अप्रैल से लापता था और उसके भाई मिंटू ने देवबंद थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तीन मई को नाले से शव बरामद हुआ। पुलिस ने जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज तथा मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर विशाल और गगन पर शक गहराया। दोनों को घलौली मोड़ से गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल ईंट का टुकड़ा खून से सनी शर्ट और पिंटू के आधार तथा पैन कार्ड बरामद किए गए। एसपी देहात मयंक पाठक ने बताया कि आरोपियों ने हत्या की बात कबूल कर ली है और उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है क्योंकि यह एक बेकसूर की इतनी बेरहमी से हुई हत्या है और वह भी सिर्फ इसलिए कि अपराधी को खुद पर लगे चोर के ताने से छुटकारा पाना था। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि विशाल का आपराधिक रिकॉर्ड पहले से है और वह समाज के लिए खतरा था। अब उसे सलाखों के पीछे डाल दिया गया है
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