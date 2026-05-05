चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट: 16 साल में निवेशकों को बनाया करोड़पति, 27 साल में 1 लाख के 3 करोड़

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के शेयर ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। 16 साल में निवेशकों को करोड़पति और 27 साल में 1 लाख के निवेश को 3 करोड़ से अधिक बनाया।

नई दिल्ली: शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद, कुछ शेयर निवेश कों के लिए असाधारण रूप से लाभकारी साबित हो रहे हैं। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd) का शेयर इनमें से एक है, जिसने कई निवेश कों को करोड़पति बना दिया है। एक समय पर इस शेयर की कीमत 10 रुपये से भी कम थी, लेकिन अब यह 1600 रुपये से अधिक हो गई है। चोलामंडलम के शेयर में मंगलवार को भी सकारात्मक रुझान देखा गया। सोमवार को यह शेयर 1,638.

30 रुपये पर बंद हुआ था, जबकि मंगलवार को यह तेजी के साथ खुला और दिन के कारोबार के दौरान 1,666 रुपये के उच्चतम स्तर तक पहुंचा। हालांकि, यह दिन के निचले स्तर 1,624 रुपये तक भी गया, लेकिन अंततः 1.12% की वृद्धि के साथ 1656.60 रुपये पर बंद हुआ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग से शेयर बाजार में एक लाख डॉलर का निवेश किया गया, जिसमें क्लाउड, चैटजीपीटी और जेमिनी जैसे प्लेटफार्मों पर भरोसा किया गया। यह जानने योग्य है कि इनमें से किसने अधिक लाभ दिया। चोलामंडलम के शेयर ने पिछले एक महीने में निवेशकों को शानदार रिटर्न प्रदान किया है, जिसमें लगभग 19% की वृद्धि हुई है। हालांकि, इस वर्ष की बात करें तो इसमें गिरावट आई है, और यह शेयर लगभग 4% तक लुढ़क चुका है। पिछले एक वर्ष में भी इसका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, जिसमें लगभग 7% की मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। यह शेयर लगभग 16 वर्षों में निवेशकों को करोड़पति बनाने में सफल रहा है। मार्च 2010 में इस शेयर की कीमत लगभग 16.37 रुपये थी, जो अब बढ़कर 1656.60 रुपये हो गई है। इस प्रकार, पिछले 16 वर्षों में इसका रिटर्न 10000% से अधिक रहा है। यदि किसी निवेशक ने 16 साल पहले इसमें एक लाख रुपये का निवेश किया होता, तो आज उसकी राशि एक करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी होती। यदि हम लंबी अवधि की बात करें, तो इस शेयर ने और भी अधिक रिटर्न दिया है। जनवरी 1999 में इस शेयर की कीमत केवल 5.28 रुपये थी, जो 10 रुपये से भी कम थी। अब इसकी कीमत 1656.60 रुपये हो गई है। इस प्रकार, पिछले 27 वर्षों में इस शेयर ने निवेशकों को 31000% से अधिक रिटर्न दिया है। इसका मतलब है कि 27 वर्षों में इसने एक लाख रुपये के निवेश को 3 करोड़ रुपये से अधिक में बदल दिया है। यह उल्लेखनीय वृद्धि निवेशकों के लिए एक आकर्षक अवसर प्रस्तुत करती है। हालांकि, शेयर बाजार में निवेश करने से पहले सावधानी बरतना और विशेषज्ञों की सलाह लेना महत्वपूर्ण है। शेयर बाजार की परिस्थितियां तेजी से बदल सकती हैं, इसलिए निवेश निर्णय लेने से पहले गहन विश्लेषण और परामर्श आवश्यक है। यह विश्लेषण व्यक्तिगत विश्लेषकों या ब्रोकिंग कंपनियों के सुझावों पर आधारित है, और एनबीटी (Navbharat Times) की राय नहीं है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि किसी भी निवेश निर्णय लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श करें





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