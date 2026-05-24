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चौथा बड़ा मंगल 26 मई को, पद्मिनी एकादशी का शुभ संयोग

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चौथा बड़ा मंगल 26 मई को, पद्मिनी एकादशी का शुभ संयोग
बड़े मंगलहनुमान जी की साधनाधार्मिक मान्यता
📆24-05-2026 05:15:00
📰Dainik Jagran
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ज्येष्ठ माह में आने वाले बड़े मंगल का विशेष महत्व है, इस बार चौथा बड़ा मंगल 26 मई को पद्मिनी एकादशी के शुभ संयोग में है। इस दिन हनुमान जी की साधना से संजानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में बड़े मंगल के दिन हनुमान जी की साधना करने से जीवन में आने वाले सभी संकट दूर होते हैं। साथ ही बजरंगबली सभी बिगड़े कामों को पूरा करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, ज्येष्ठ माह के मंगलवार के दिन राम जी और हनुमान जी की पहली बार मुलाकात हुई थी। इसलिए इस माह के मंगलवार को बड़े मंगल के रूप में मनाया जाता है। इस बार चौथे बड़े मंगल के दिन पद्मिनी एकादशी का शुभ संयोग बन रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कब है चौथा बड़ा मंगल और शुभ मुहूर्त के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार, चौथा बड़ा मंगल 26 मई को है। इसी दिन पद्मिनी एकादशी भी है। रात 11 बजकर 29 मिनट से 01 बजकर 13 मिनट तक, दोपहर 02 बजकर 36 मिनट से 03 बजकर 31 मिनट तक बड़ा मंगल के दिन भूलकर भी न करें ये गलतियां !

ज्येष्ठ माह में आने वाले बड़े मंगल का विशेष महत्व है, इस बार चौथा बड़ा मंगल 26 मई को पद्मिनी एकादशी के शुभ संयोग में है। इस दिन हनुमान जी की साधना से संजानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में बड़े मंगल के दिन हनुमान जी की साधना करने से जीवन में आने वाले सभी संकट दूर होते हैं। साथ ही बजरंगबली सभी बिगड़े कामों को पूरा करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, ज्येष्ठ माह के मंगलवार के दिन राम जी और हनुमान जी की पहली बार मुलाकात हुई थी। इसलिए इस माह के मंगलवार को बड़े मंगल के रूप में मनाया जाता है। इस बार चौथे बड़े मंगल के दिन पद्मिनी एकादशी का शुभ संयोग बन रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कब है चौथा बड़ा मंगल और शुभ मुहूर्त के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार, चौथा बड़ा मंगल 26 मई को है। इसी दिन पद्मिनी एकादशी भी है। रात 11 बजकर 29 मिनट से 01 बजकर 13 मिनट तक, दोपहर 02 बजकर 36 मिनट से 03 बजकर 31 मिनट तक बड़ा मंगल के दिन भूलकर भी न करें ये गलतियां .

ज्येष्ठ माह में आने वाले बड़े मंगल का विशेष महत्व है, इस बार चौथा बड़ा मंगल 26 मई को पद्मिनी एकादशी के शुभ संयोग में है। इस दिन हनुमान जी की साधना से संजानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में बड़े मंगल के दिन हनुमान जी की साधना करने से जीवन में आने वाले सभी संकट दूर होते हैं। साथ ही बजरंगबली सभी बिगड़े कामों को पूरा करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, ज्येष्ठ माह के मंगलवार के दिन राम जी और हनुमान जी की पहली बार मुलाकात हुई थी। इसलिए इस माह के मंगलवार को बड़े मंगल के रूप में मनाया जाता है। इस बार चौथे बड़े मंगल के दिन पद्मिनी एकादशी का शुभ संयोग बन रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कब है चौथा बड़ा मंगल और शुभ मुहूर्त के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार, चौथा बड़ा मंगल 26 मई को है। इसी दिन पद्मिनी एकादशी भी है। रात 11 बजकर 29 मिनट से 01 बजकर 13 मिनट तक, दोपहर 02 बजकर 36 मिनट से 03 बजकर 31 मिनट तक बड़ा मंगल के दिन भूलकर भी न करें ये गलतियां

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बड़े मंगल हनुमान जी की साधना धार्मिक मान्यता चौथा बड़ा मंगल पद्मिनी एकादशी भूलकर भी न करें ये गलतियां

 

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