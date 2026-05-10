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छंटनी से कर्मचारियों में उठे विवाद

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छंटनी से कर्मचारियों में उठे विवाद
OracleSackWARN Act
📆10-05-2026 12:25:00
📰Dainik Jagran
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ओरेल की छंटनी ने कर्मचारियों को गहरा सदमा पहुंचाया है। कर्मियों ने नियमों और विदाई पैकेज को लेकर बगावत पर उतर आई। कुछ कर्मचारी कंपनी के खिलाफ मुकदमा करने के अधिकार हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किए गए थे। कर्मियों ने विभिन्न मुद्दों पर कंपनी के खिलाफ खड़े हुए जैसे सेवरेंस पैकेज, रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स और WARN act के नियमों से बचने की कोशिश etc.

नई दिल्ली। मशहूर टेक कंपनी ओरेकल में बड़े पैमाने पर हुई छंटनी ने कर्मचारियों को गहरे सदमे में डाल दिया है। 31 मार्च, 2026 को कंपनी ने एक झटके में वैश्विक स्तर पर लगभग 20,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब निकाले गए कर्मचारी कंपनी के सेवरेंस पैकेज या विदाई पैकेज और नियमों की अनदेखी को लेकर बगावत पर उतर आए हैं। टेकक्रंच की एक रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारी अपने हकों के लिए कंपनी से लड़ रहे हैं। आइए जानते हैं इस पूरे विवाद की जड़ क्या है और ओरेअल किन मुश्किलों का सामना कर रही है। क्या कर्मचारियों को बिना कोई भनक लगे ही निकाल दिया गया.

नई दिल्ली। मशहूर टेक कंपनी ओरेकल में बड़े पैमाने पर हुई छंटनी ने कर्मचारियों को गहरे सदमे में डाल दिया है। 31 मार्च, 2026 को कंपनी ने एक झटके में वैश्विक स्तर पर लगभग 20,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब निकाले गए कर्मचारी कंपनी के सेवरेंस पैकेज या विदाई पैकेज और नियमों की अनदेखी को लेकर बगावत पर उतर आए हैं। टेकक्रंच की एक रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारी अपने हकों के लिए कंपनी से लड़ रहे हैं। आइए जानते हैं इस पूरे विवाद की जड़ क्या है और ओरेअल किन मुश्किलों का सामना कर रही है। क्या कर्मचारियों को बिना कोई भनक लगे ही निकाल दिया गया

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Oracle Sack WARN Act Restricted Stock Units Security Package

 

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