छटपटाती हैदराबाद से दूसरे नंबर पर खड़ा आरसीबी, आरसीबी-राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर जीतते हुए yere अधैल...

सनराइजर्स हैदराबाद को अपने होम ग्राउंड यानी राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों ने रनों का ऐसा तूफान खड़ा किया कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गेंदबाज पस्त नजर आए। पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने 4 विकेट पर 255 रनों का गगनचुंबी स्कोर खड़ा किया और मुकाबले में अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली। लेकिन कहते हैं न कि क्रिकेट में कभी-कभी मैच जीतकर भी आप वो सब कुछ नहीं जीत पाते जिसकी आपको जरूरत होती है।

राजीव गांधी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद ने 255 रन बनाए, लेकिन उन्हें पॉइंट्स टेबल में टॉप-2 की रेस से बाहर हो गया। अब लीग की सबसे निरंतर प्रदर्शन करने वाली दो टीमों, सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच पहला क्वालीफायर होगा। गुजरात टाइटंस की अब तक 18 अंकों की पारी के बाद आरसीबी ने उनका साथ दिया है। इस तरह, लीग की दो टॉप-2 टीमों के बीच होगा। असल में, सनराइजर्स हैदराबाद नहीं जानी चाहिए तो उनके लिए एलिमिनेटर मुकाबला खेलना होगा। क्योंकि उनके टॉप-2 से बाहर होने के बाद, उनकी टीम प्लेऑफ में जाएगी। लीग की तीसरी और चौथी टीमों के बीच होगा.

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