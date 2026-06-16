छतरपुर के एक दर्जन गांवों में स्कूल भवन नहीं, बच्चों को खुली धूप‑बारिश में पढ़ना पड़ेगा

छतरपुर जिले के लवकुशनगर और गौरिहार जनपद में कई गांवों के स्कूल भवन जर्जर हो चुके हैं, नई इमारतें नहीं बनीं, जिससे बच्चों को खुले में पढ़ना पड़ रहा है। स्थानीय प्रतिनिधियों ने अस्थायी कदम उठाए हैं, पर स्थायी समाधान अभी भी नहीं मिला।
छतरपुर जिले के लवकुशनगर और गौरिहार जनपद में एक दर्जन से अधिक गांवों में स्कूल भवन ों का नामोनिशान अब सिर्फ खंडहर और मलबे की परतें रह गई हैं। नई शैक्षणिक सत्र का औपचारिक आरंभ हुए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन इन गांवों में बच्चों को आज भी खुले आसमान के नीचे, धूप या बरसात की मार झेलते हुए पढ़ना पड़ रहा है। मलबे के ढेर, पेड़ के नीचे या खाली मैदान पर बच्चों ने नई किताबें और नई उम्मीदें लेकर पाठ्यसत्र शुरू किया, पर छत की सुरक्षा अब उनके लिए केवल एक सपना है। 2023‑24 के वार्षिक योजना के तहत इन स्कूलों के इमारतों को जर्जर घोषित कर जमींदोज करवा दिया गया, लेकिन फिर भी एक साल से अधिक समय बीतने के बाद भी नई इमारतें नहीं बनीं। परिणामस्वरूप बेरिकला, लूका पुरवा, ठकुराइन पुरवा, बड़नपुर, थाने पुखरा, नेहरा, खुडेरी, हिंडोराबारी और झिन्ना जैसे कई गाँवों में एक बार भी शैक्षणिक भवन नहीं बचा है; केवल खाली जगह में पुरानी ईंट‑की‑मिट्टी और धूल बिखरी है। अब जबकि नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है और मानसून की दस्तक दूर नहीं है, अभिभावकों और गांववासियों की चिंता दोगुनी हो गई है। तेज़ धूप में बच्चों को खुले में बैठना शारीरिक थकान और स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न करता है, जबकि बरसात के मौसम में पढ़ाई पूरी तरह से ठप हो जाएगी। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के नाम पर पुराने भवनों को तोड़ दिया, पर वैकल्पिक पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं की। कई घरों में तिनके की झोपड़ी या अस्थायी आश्रय नहीं है, जिससे बच्चों की पढ़ाई ही नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य भी खतरे में है। अभिभावकों का कहना है कि एक साल की देरी के बाद भी नई इमारतों का निर्माण नहीं हुआ, जबकि शिक्षा विभाग लगातार यह कहता रहता है कि प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है और स्वीकृति मिलते ही काम शुरू होगा। लेकिन कागजी कार्यवाही कब समाप्त होगी, यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है। कुछ गांवों में स्थानीय प्रतिनिधियों ने अस्थायी समाधान खोजने की कोशिश की है। गौरिहार जनपद के बेरी गांव में जब प्राथमिक शाला का भवन गिरा, तो सरपंच ने अपने निजी घर में अस्थायी पाठशाला खोल दी। हालांकि यह उपाए निरंतर नहीं चल सकता, क्योंकि बुनियादी ढांचा और पर्याप्त फंड का अभाव है। राजापुरवा, चौका पंचायत और मानपुरा जैसे स्थानों में लाखों रुपए की मंज़ूर हुई राशि के बावजूद स्कूल भवन अधूरा या जर्जर हालत में हैं। राजापुरवा में 8 लाख रुपए की योजना केवल दीवारों तक पहुंची, जबकि 154 छात्र चार छोटे कमरों में पढ़ रहे हैं। चौका पंचायत में 6 लाख रुपए की योजना के बाद भी 14 साल बीत गए, दीवारें ढह रही हैं और 135 छात्र पुराने भवन में मजबूर हैं। मानपुरा में 12 लाख रुपए की लागत वाला भवन बिना फर्श, बिजली और टाइल के है, जहाँ 125 छात्र टपकते पानी की धारा के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की लापरवाही स्पष्ट है, और नागरिकों ने तुरंत पक्के सामुदायिक या पंचायत भवन या टिन शेड की व्यवस्था की मांग की है, ताकि मौसमी प्रतिकूलताओं के दौरान भी बच्चों को पढ़ाई जारी रखी जा सके। यदि प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता, तो इस शैक्षणिक सत्र का अधिकांश हिस्सा बिना उचित संरचना के बर्बाद हो जाएगा.
छतरपुर जिले के लवकुशनगर और गौरिहार जनपद में एक दर्जन से अधिक गांवों में स्कूल भवनों का नामोनिशान अब सिर्फ खंडहर और मलबे की परतें रह गई हैं। नई शैक्षणिक सत्र का औपचारिक आरंभ हुए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन इन गांवों में बच्चों को आज भी खुले आसमान के नीचे, धूप या बरसात की मार झेलते हुए पढ़ना पड़ रहा है। मलबे के ढेर, पेड़ के नीचे या खाली मैदान पर बच्चों ने नई किताबें और नई उम्मीदें लेकर पाठ्यसत्र शुरू किया, पर छत की सुरक्षा अब उनके लिए केवल एक सपना है। 2023‑24 के वार्षिक योजना के तहत इन स्कूलों के इमारतों को जर्जर घोषित कर जमींदोज करवा दिया गया, लेकिन फिर भी एक साल से अधिक समय बीतने के बाद भी नई इमारतें नहीं बनीं। परिणामस्वरूप बेरिकला, लूका पुरवा, ठकुराइन पुरवा, बड़नपुर, थाने पुखरा, नेहरा, खुडेरी, हिंडोराबारी और झिन्ना जैसे कई गाँवों में एक बार भी शैक्षणिक भवन नहीं बचा है; केवल खाली जगह में पुरानी ईंट‑की‑मिट्टी और धूल बिखरी है। अब जबकि नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है और मानसून की दस्तक दूर नहीं है, अभिभावकों और गांववासियों की चिंता दोगुनी हो गई है। तेज़ धूप में बच्चों को खुले में बैठना शारीरिक थकान और स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न करता है, जबकि बरसात के मौसम में पढ़ाई पूरी तरह से ठप हो जाएगी। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के नाम पर पुराने भवनों को तोड़ दिया, पर वैकल्पिक पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं की। कई घरों में तिनके की झोपड़ी या अस्थायी आश्रय नहीं है, जिससे बच्चों की पढ़ाई ही नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य भी खतरे में है। अभिभावकों का कहना है कि एक साल की देरी के बाद भी नई इमारतों का निर्माण नहीं हुआ, जबकि शिक्षा विभाग लगातार यह कहता रहता है कि प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है और स्वीकृति मिलते ही काम शुरू होगा। लेकिन कागजी कार्यवाही कब समाप्त होगी, यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है। कुछ गांवों में स्थानीय प्रतिनिधियों ने अस्थायी समाधान खोजने की कोशिश की है। गौरिहार जनपद के बेरी गांव में जब प्राथमिक शाला का भवन गिरा, तो सरपंच ने अपने निजी घर में अस्थायी पाठशाला खोल दी। हालांकि यह उपाए निरंतर नहीं चल सकता, क्योंकि बुनियादी ढांचा और पर्याप्त फंड का अभाव है। राजापुरवा, चौका पंचायत और मानपुरा जैसे स्थानों में लाखों रुपए की मंज़ूर हुई राशि के बावजूद स्कूल भवन अधूरा या जर्जर हालत में हैं। राजापुरवा में 8 लाख रुपए की योजना केवल दीवारों तक पहुंची, जबकि 154 छात्र चार छोटे कमरों में पढ़ रहे हैं। चौका पंचायत में 6 लाख रुपए की योजना के बाद भी 14 साल बीत गए, दीवारें ढह रही हैं और 135 छात्र पुराने भवन में मजबूर हैं। मानपुरा में 12 लाख रुपए की लागत वाला भवन बिना फर्श, बिजली और टाइल के है, जहाँ 125 छात्र टपकते पानी की धारा के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की लापरवाही स्पष्ट है, और नागरिकों ने तुरंत पक्के सामुदायिक या पंचायत भवन या टिन शेड की व्यवस्था की मांग की है, ताकि मौसमी प्रतिकूलताओं के दौरान भी बच्चों को पढ़ाई जारी रखी जा सके। यदि प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता, तो इस शैक्षणिक सत्र का अधिकांश हिस्सा बिना उचित संरचना के बर्बाद हो जाएगा
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