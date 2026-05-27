Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

छतरपुर: पांच बेटियों के पिता की अज्ञात हमलावरों द्वारा हत्या, जमीन विवाद संदेह

CRIME News

छतरपुर: पांच बेटियों के पिता की अज्ञात हमलावरों द्वारा हत्या, जमीन विवाद संदेह
छतरपुरहत्याजमीन विवाद
📆27-05-2026 13:57:00
📰rpbreakingnews
39 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 40% · Publisher: 53%

राजस्थान से वापस आए युवक की खेत में रातrieben सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक के बड़े भाई की तबीयत खराब थी, इसलिए वह उनकी खेती में मददने आए थे। परिवार में पुरानी जमीन विवाद के कारण इस हत्यारे वारदात का संदेह है। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की है।

छतरपुर के कोतवाली थाना के अंतर्गत ग्राम तिलवा में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। यहां अपने खेत पर रखवाली के लिए सो रहे 27 वर्षीय राजाराम कुशवाहा की अज्ञात हमलावर ों ने सिर में गली मारकर हत्या कर दी। घटना रात करीब 12 बजे होने का अनुमान है। मृतक राजाराम राजस्थान में मजदूरी करता था और अपने बीमार बड़े भाई की खेती-किसानी में मदद करने के लिए कुछ दिन पहले गांव वापस लौटा था। उनकी पता बालदीन, कीरतलाल और राजाराम हैं, और परिवार में 25 वर्षों से जमीन विवाद चल रहा था। राजाराम विवाहित थे और उनकी पांच बेटियां प्रियंका, विमलेश, अंजलि, भावना और मोहनी हैं। घटना के बाद पूरे गांव में भारी दहशत का माहौल बना। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। जमीनी विवाद सहित सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच जारी है.

छतरपुर के कोतवाली थाना के अंतर्गत ग्राम तिलवा में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। यहां अपने खेत पर रखवाली के लिए सो रहे 27 वर्षीय राजाराम कुशवाहा की अज्ञात हमलावरों ने सिर में गली मारकर हत्या कर दी। घटना रात करीब 12 बजे होने का अनुमान है। मृतक राजाराम राजस्थान में मजदूरी करता था और अपने बीमार बड़े भाई की खेती-किसानी में मदद करने के लिए कुछ दिन पहले गांव वापस लौटा था। उनकी पता बालदीन, कीरतलाल और राजाराम हैं, और परिवार में 25 वर्षों से जमीन विवाद चल रहा था। राजाराम विवाहित थे और उनकी पांच बेटियां प्रियंका, विमलेश, अंजलि, भावना और मोहनी हैं। घटना के बाद पूरे गांव में भारी दहशत का माहौल बना। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। जमीनी विवाद सहित सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच जारी है

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

rpbreakingnews /  🏆 11. in İN

छतरपुर हत्या जमीन विवाद पांच बेटियों के पिता अज्ञात हमलावर राजस्थान

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-27 16:57:36