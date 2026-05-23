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छत्तीसगढ़ में भी कार्यक्रम आयोजित आयोजित कार्यक्रम:

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छत्तीसगढ़ में भी कार्यक्रम आयोजित आयोजित कार्यक्रम:
छत्तीसगढ़विभिन्न कार्यक्रममुख्यमंत्री भूपेश साहू
📆23-05-2026 21:26:00
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पीएम नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश साहू के गिनती दो दिन के प्रवास के दौरान नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से छत्तीसगढ़ के विकास और समन्वय से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। विस्तृत रूपरेखा अधिकृत है और छत्तीसगढ़ में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। निर्माण एजेंसी और ठेकेदार पर पूछताछ, महानदी तटबंध निर्माण में बुलावे वाला खेल और अन्य वीडियो सब कुछ होगा चर्चा का vastgoed।

पीएम नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश साहू अगले 2 दिन तक नई दिल्ली में रहेंगे, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से छत्तीसगढ़ के विकास और समन्वय से संबंधित विषयों पर चर्चा करने का कार्यक्रम है। छत्तीसगढ़ के विकास और समन्वय से संबंधित विभिन्न विषयों के विस्तृत रूपरेखा के आधार पर कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री साहू ने कहा कि 7 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। विभिन्न कार्यक्रम ों के माध्यम से, छत्तीसगढ़ में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगें। 10वीं के छात्र की मौत के बाद निर्माण एजेंसी और ठेकेदार पर लगे गंभीर सवाल, महानदी तटबंध निर्माण में बड़ा खेल, रात में डायलिसिस, दिन में शूटिंग और फिर कान्स तक पहुंची आरजे बस्तर, विकास के वित्त मंत्री ने शेयर किया वीडियो हैं कुछ विषयों के बारे में आज ही बदल दिया जाएग.

पीएम नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश साहू अगले 2 दिन तक नई दिल्ली में रहेंगे, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से छत्तीसगढ़ के विकास और समन्वय से संबंधित विषयों पर चर्चा करने का कार्यक्रम है। छत्तीसगढ़ के विकास और समन्वय से संबंधित विभिन्न विषयों के विस्तृत रूपरेखा के आधार पर कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री साहू ने कहा कि 7 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, छत्तीसगढ़ में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगें। 10वीं के छात्र की मौत के बाद निर्माण एजेंसी और ठेकेदार पर लगे गंभीर सवाल, महानदी तटबंध निर्माण में बड़ा खेल, रात में डायलिसिस, दिन में शूटिंग और फिर कान्स तक पहुंची आरजे बस्तर, विकास के वित्त मंत्री ने शेयर किया वीडियो हैं कुछ विषयों के बारे में आज ही बदल दिया जाएग

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छत्तीसगढ़ विभिन्न कार्यक्रम मुख्यमंत्री भूपेश साहू उत्तर प्रदेश निर्माण एजेंसी ठाणे ठेकेदार प्रग्रहात्मक खेल डीनियल कैश्वर महानदी धमनियां नृत्यताएं राष्ट्रीयपूजन

 

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