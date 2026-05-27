छत्तीसगढ़ का तातापानी: जहां गर्म पानी में उबल जाते हैं अंडे, पक जाता है चावल

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में स्थित तातापानी एक प्राकृतिक गर्म जल स्रोत है, जहां पानी इतना गर्म होता है कि अंडे और चावल उबल जाते हैं। यहां मकर संक्रांति पर विशाल मेला लगता है और चर्म रोगों के इलाज की मान्यता है।

छत्तीसगढ़ का तातापानी एक अद्भुत प्राकृतिक स्थल है जहां जमीन से हमेशा गर्म पानी निकलता रहता है। यह स्थान बलरामपुर -रामानुजगंज जिले में अंबिकापुर-रामानुजगंज नेशनल हाइवे पर स्थित है। यहां का पानी इतना गर्म होता है कि इसमें डाला गया अंडा या आलू कुछ ही मिनटों में उबल जाता है, और चावल पक जाता है। इस गर्म जल के स्रोत को तातापानी कहा जाता है, जहां 'ताता' का अर्थ गर्म होता है। यह जगह अंबिकापुर से लगभग 95 किलोमीटर और रामानुजगंज व बलरामपुर से 15-15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वैज्ञानिकों के अनुसार, यहां जमीन के नीचे भारी मात्रा में सल्फर (गंधक) पाया जाता है, जिसके कारण भूमि के अंदर से निकलने वाला पानी गर्म होता है। पूर्व में कई देशी-विदेशी वैज्ञानिक इसका अध्ययन करने आ चुके हैं। तातापानी के एक बड़े क्षेत्र को बाउंड्रीवाल से घेरा गया है, और गर्म पानी को कुंडों में संरक्षित किया गया है। कुछ स्थानों पर पानी प्राकृतिक रूप से जमीन से बहता है, जिसे छूना भी खतरनाक हो सकता है, खासकर गर्मी के दिनों में। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि यहां के पानी में नहाने और कीचड़ लगाने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। इस कारण चर्म रोग से पीड़ित लोग दूर-दूर से यहां आते हैं। ठंड के मौसम में गर्म पानी से नहाना बेहद सुखद अनुभव होता है। तातापानी में प्राकृतिक गर्म जलस्रोत के अलावा भगवान शिव की एक विशाल प्रतिमा भी स्थापित है। यहां हर वर्ष मकर संक्रांति पर तीन दिवसीय मेला लगता है, जिसमें देशभर से लोग आते हैं। मेले में बॉलीवुड और भोजपुरी कलाकारों की प्रस्तुतियां होती हैं। यह स्थान अपनी भूतापीय विशेषता और धार्मिक महत्व के कारण पर्यटकों और शोधार्थियों को आकर्षित करता है। यदि आप छत्तीसगढ़ की यात्रा पर हैं, तो तातापानी एक अनोखा अनुभव प्रदान कर सकता है, जहां प्रकृति के चमत्कार को करीब से देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ का तातापानी एक अद्भुत प्राकृतिक स्थल है जहां जमीन से हमेशा गर्म पानी निकलता रहता है। यह स्थान बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में अंबिकापुर-रामानुजगंज नेशनल हाइवे पर स्थित है। यहां का पानी इतना गर्म होता है कि इसमें डाला गया अंडा या आलू कुछ ही मिनटों में उबल जाता है, और चावल पक जाता है। इस गर्म जल के स्रोत को तातापानी कहा जाता है, जहां 'ताता' का अर्थ गर्म होता है। यह जगह अंबिकापुर से लगभग 95 किलोमीटर और रामानुजगंज व बलरामपुर से 15-15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वैज्ञानिकों के अनुसार, यहां जमीन के नीचे भारी मात्रा में सल्फर (गंधक) पाया जाता है, जिसके कारण भूमि के अंदर से निकलने वाला पानी गर्म होता है। पूर्व में कई देशी-विदेशी वैज्ञानिक इसका अध्ययन करने आ चुके हैं। तातापानी के एक बड़े क्षेत्र को बाउंड्रीवाल से घेरा गया है, और गर्म पानी को कुंडों में संरक्षित किया गया है। कुछ स्थानों पर पानी प्राकृतिक रूप से जमीन से बहता है, जिसे छूना भी खतरनाक हो सकता है, खासकर गर्मी के दिनों में। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि यहां के पानी में नहाने और कीचड़ लगाने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। इस कारण चर्म रोग से पीड़ित लोग दूर-दूर से यहां आते हैं। ठंड के मौसम में गर्म पानी से नहाना बेहद सुखद अनुभव होता है। तातापानी में प्राकृतिक गर्म जलस्रोत के अलावा भगवान शिव की एक विशाल प्रतिमा भी स्थापित है। यहां हर वर्ष मकर संक्रांति पर तीन दिवसीय मेला लगता है, जिसमें देशभर से लोग आते हैं। मेले में बॉलीवुड और भोजपुरी कलाकारों की प्रस्तुतियां होती हैं। यह स्थान अपनी भूतापीय विशेषता और धार्मिक महत्व के कारण पर्यटकों और शोधार्थियों को आकर्षित करता है। यदि आप छत्तीसगढ़ की यात्रा पर हैं, तो तातापानी एक अनोखा अनुभव प्रदान कर सकता है, जहां प्रकृति के चमत्कार को करीब से देखा जा सकता है





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