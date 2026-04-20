छत्तीसगढ़: एयर एम्बुलेंस क्रैश की अफवाह से मचा हड़कंप, सच्चाई जान प्रशासन ने ली राहत की सांस

छत्तीसगढ़ के जशपुर में एयर एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई, जिससे गुमला और जशपुर में दहशत फैल गई। जांच में पता चला कि यह महज एक अफवाह थी और जंगल में लगी आग को लोगों ने हादसा समझ लिया था।
सोमवार का दिन झारखंड के गुमला और पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के निवासियों के लिए भारी तनाव और घबराहट से भरा रहा। सोशल मीडिया पर एक खबर ने जंगल की आग की तरह रफ्तार पकड़ी कि जशपुर क्षेत्र में एक एयर एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस सूचना के साथ ही इंटरनेट पर विमान के उड़ने और पहाड़ी के पीछे से उठते धुएं की तस्वीरें और वीडियो वायरल होने लगे। देखते ही देखते यह खबर पूरे सीमावर्ती इलाकों में फैल गई, जिससे आम जनता के बीच भारी अफरा-तफरी का माहौल बन गया। लोगों ने धुएं के गुबार को विमान के
क्रैश होने का प्रत्यक्ष प्रमाण मान लिया, जिससे न केवल स्थानीय ग्रामीण बल्कि राहगीर भी सहम गए। प्रशासन और पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया और आनन-फानन में बचाव दल तैयार किए गए। सूचना मिलते ही जशपुर का प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया। पुलिस की विभिन्न टीमें, राहत बचाव दल और वन विभाग के अधिकारी तुरंत उस दिशा में रवाना हुए, जहां से धुआं उठते देखा गया था। पहाड़ी इलाका दुर्गम और घने जंगलों से घिरा होने के कारण प्रशासन के सामने वहां तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती थी। बचाव दल के सदस्यों ने कई किलोमीटर तक पैदल चलकर घने जंगलों और ऊबड़-खाबड़ रास्तों को पार किया। इस दौरान ग्रामीणों की भी भारी भीड़ घटनास्थल की ओर उमड़ पड़ी, जिससे वहां स्थिति और भी जटिल हो गई थी। हर कोई किसी अनहोनी की आशंका से डरा हुआ था। राहत टीम ने पूरे इलाके की बारीकी से छानबीन की ताकि किसी घायल या विमान के मलबे को तलाशा जा सके। सच्चाई तब सामने आई जब अधिकारी उस विशिष्ट स्थान पर पहुंचे जहां से धुआं उठ रहा था। वहां जांच करने पर पाया गया कि कोई भी विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है। वास्तव में जंगल में सूखी झाड़ियों और गिरे हुए पत्तों में आग लगी थी, जिससे उठने वाले धुएं ने लोगों को भ्रमित कर दिया था। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह केवल प्राकृतिक कारणों या मानवीय लापरवाही से लगी एक छोटी आग थी, जिसे लोग विमान हादसा समझ बैठे। इसके बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए आग को बुझाया और स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में लिया। इस घटना के बाद जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से एक सख्त अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर आने वाली किसी भी अपुष्ट खबर पर आंख मूंदकर विश्वास न करें और न ही उसे फैलाएं। ऐसी अफवाहों से न केवल प्रशासनिक मशीनरी का समय बर्बाद होता है, बल्कि समाज में अनावश्यक भय और असुरक्षा की भावना भी पैदा होती है
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