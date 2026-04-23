छत्तीसगढ़: विवाहित महिला ने एसआई पर लगाया बलात्कार और ब्लैकमेलिंग का आरोप

सक्ती जिले में एक विवाहित महिला ने पुलिस उप-निरीक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि एसआई ने उसके साथ बलात्कार किया, न्यूड वीडियो बनाए और अब उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

छत्तीसगढ़ राज्य के सक्ती जिले में एक बेहद गंभीर और हृदय विदारक मामला सामने आया है। एक विवाहित महिला ने स्थानीय पुलिस उप-निरीक्षक ( एसआई ) पर बलात्कार और ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि एसआई ने उसके साथ विश्वासघात किया और उसकी जिंदगी को नरक बना दिया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि एसआई के साथ उसकी जान पहचान सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। शुरुआत में दोनों के बीच सामान्य बातचीत होती थी, लेकिन धीरे-धीरे यह बातचीत प्यार-मोहब्बत में बदल गई। महिला ने बताया कि एसआई ने खुद को अविवाहित बताया था और शादी करने का वादा किया था, जिसके झांसे में आकर वह उसके करीब आ गई। पीड़िता के अनुसार, एसआई ने इस दौरान उसके कई न्यूड फोटो और वीडियो बनाए, जिनका इस्तेमाल वह अब उसे ब्लैकमेल करने के लिए कर रहा है। यह मामला सक्ती थाना क्षेत्र का है और इसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। महिला का आरोप है कि जब वह एसआई के साथ संबंध में थी, तो वह गर्भवती हो गई। एसआई ने उसे गर्भपात कराने के लिए धोखे से दवा खिलाई, जिससे उसका गर्भपात हो गया। पीड़िता का कहना है कि गर्भपात के बाद भी एसआई ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसे ब्लैकमेल करता रहा। महिला ने एसआई के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई उचित कार्रवाई नहीं की। पीड़िता ने अब इस मामले में पुलिस महानिरीक्षक ( आईजी ) से शिकायत की है, न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि उसका पति उसे छोड़कर जा चुका है और उसने दूसरी शादी कर ली है। उसकी एक छोटी बच्ची भी है। एसआई से उसकी पहली मुलाकात तब हुई थी जब वह दंतेवाड़ा में पदस्थ थे। बाद में एसआई का ट्रांसफर सक्ती हो गया, जिसके बाद उनकी मुलाकातें और बढ़ गईं। एसआई ने हमेशा खुद को अविवाहित बताया और शादी करने का वादा किया। महिला का आरोप है कि एसआई ने उसे बेटी को अपनाने का भरोसा दिया था, जिसके बाद उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब वह जनवरी 2024 में गर्भवती हुई, तो उसने सोनोग्राफी कराई और रिपोर्ट एसआई को भेजी। एसआई ने धोखे से उसे टैबलेट खिलाकर गर्भपात करा दिया। पीड़िता का कहना है कि एसआई अब उसके न्यूड वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल कर रहा है। इस पूरे मामले ने पुलिस विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस एसआई को बचाने की कोशिश कर रही है और उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर पीड़िता और उसके समर्थक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यह मामला न केवल एक महिला के साथ हुए अन्याय का मामला है, बल्कि पुलिस व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और लापरवाही का भी प्रतीक है। इस मामले में त्वरित और कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। पीड़िता का कहना है कि वह अपनी जान को खतरे में महसूस कर रही है और उसे सुरक्षा की जरूरत है। उसने आईजी से मामले की सीबीआइ से जांच कराने की मांग की है। पीड़िता ने यह भी कहा कि एसआई के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि कोई भी पुलिस अधिकारी इस तरह का दुस्साहस न करे। इस मामले में एसआई ने सभी आरोपों को निराधार बताया है और कहा है कि वह राजनीतिक साजिश का शिकार है। उसने कहा है कि वह जल्द ही अदालत में अपना पक्ष रखेगा। हालांकि, पीड़िता ने एसआई के आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि वह सच बोलने को तैयार है। इस मामले में आगे की जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं पर गौर कर रही है.

छत्तीसगढ़ राज्य के सक्ती जिले में एक बेहद गंभीर और हृदय विदारक मामला सामने आया है। एक विवाहित महिला ने स्थानीय पुलिस उप-निरीक्षक (एसआई) पर बलात्कार और ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि एसआई ने उसके साथ विश्वासघात किया और उसकी जिंदगी को नरक बना दिया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि एसआई के साथ उसकी जान पहचान सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। शुरुआत में दोनों के बीच सामान्य बातचीत होती थी, लेकिन धीरे-धीरे यह बातचीत प्यार-मोहब्बत में बदल गई। महिला ने बताया कि एसआई ने खुद को अविवाहित बताया था और शादी करने का वादा किया था, जिसके झांसे में आकर वह उसके करीब आ गई। पीड़िता के अनुसार, एसआई ने इस दौरान उसके कई न्यूड फोटो और वीडियो बनाए, जिनका इस्तेमाल वह अब उसे ब्लैकमेल करने के लिए कर रहा है। यह मामला सक्ती थाना क्षेत्र का है और इसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। महिला का आरोप है कि जब वह एसआई के साथ संबंध में थी, तो वह गर्भवती हो गई। एसआई ने उसे गर्भपात कराने के लिए धोखे से दवा खिलाई, जिससे उसका गर्भपात हो गया। पीड़िता का कहना है कि गर्भपात के बाद भी एसआई ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसे ब्लैकमेल करता रहा। महिला ने एसआई के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई उचित कार्रवाई नहीं की। पीड़िता ने अब इस मामले में पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) से शिकायत की है, न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि उसका पति उसे छोड़कर जा चुका है और उसने दूसरी शादी कर ली है। उसकी एक छोटी बच्ची भी है। एसआई से उसकी पहली मुलाकात तब हुई थी जब वह दंतेवाड़ा में पदस्थ थे। बाद में एसआई का ट्रांसफर सक्ती हो गया, जिसके बाद उनकी मुलाकातें और बढ़ गईं। एसआई ने हमेशा खुद को अविवाहित बताया और शादी करने का वादा किया। महिला का आरोप है कि एसआई ने उसे बेटी को अपनाने का भरोसा दिया था, जिसके बाद उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब वह जनवरी 2024 में गर्भवती हुई, तो उसने सोनोग्राफी कराई और रिपोर्ट एसआई को भेजी। एसआई ने धोखे से उसे टैबलेट खिलाकर गर्भपात करा दिया। पीड़िता का कहना है कि एसआई अब उसके न्यूड वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल कर रहा है। इस पूरे मामले ने पुलिस विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस एसआई को बचाने की कोशिश कर रही है और उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर पीड़िता और उसके समर्थक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यह मामला न केवल एक महिला के साथ हुए अन्याय का मामला है, बल्कि पुलिस व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और लापरवाही का भी प्रतीक है। इस मामले में त्वरित और कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। पीड़िता का कहना है कि वह अपनी जान को खतरे में महसूस कर रही है और उसे सुरक्षा की जरूरत है। उसने आईजी से मामले की सीबीआइ से जांच कराने की मांग की है। पीड़िता ने यह भी कहा कि एसआई के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि कोई भी पुलिस अधिकारी इस तरह का दुस्साहस न करे। इस मामले में एसआई ने सभी आरोपों को निराधार बताया है और कहा है कि वह राजनीतिक साजिश का शिकार है। उसने कहा है कि वह जल्द ही अदालत में अपना पक्ष रखेगा। हालांकि, पीड़िता ने एसआई के आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि वह सच बोलने को तैयार है। इस मामले में आगे की जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं पर गौर कर रही है





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