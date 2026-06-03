छत्तीसगढ़ कांग्रेस का बड़ा आरोप, ईवीएम से चुनाव में हुआ धांधली

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि नगर पंचायत चुनाव में ईवीएम से धांधली हुई है। कांग्रेस ने आयोग से बैलेट पेपर से दोबारा मतदान की मांग की है।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने नगर पंचायत चुनाव में ईवीएम से धांधली का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने आयोग से बैलेट पेपर से दोबारा मतदान की मांग की है। नगर पंचायत अध्यक्ष उपचुनाव के लिए 1 जून को मतदान संपन्न हुआ था। जिला कांग्रेस कमेटी कबीरधाम ने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और लोहारा नगर पंचायत अध्यक्ष उपचुनाव को निरस्त कर पुनः बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराया जाए। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी लगातार चुनाव में हार के डर से ऐसे काम करती है। नगर पंचायत सहसपुर लोहारा के अध्यक्ष पद के लिए कुल 82.

40 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ था। ग्राम पंचायत उड़ियाखुर्द के वार्ड क्रमांक 8 के रिक्त पंच पद के लिए कुल 86.05 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था। ग्राम पंचायत पोलमी के वार्ड क्रमांक 14 के रिक्त पंच पद के लिए 91.14 प्रतिशत मतदान हुआ था। सभी स्थानों पर मतदान शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से होने की जानकारी मिली थी। अब चुनावी सरगर्मियां परिणामों के इंतजार में बदल गई हैं। 4 जून को मतगणना के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि नगर पंचायत लोहारा की कमान किसके हाथों में जाएगी और मतदाताओं ने किस प्रत्याशी पर अपना भरोसा जताया है





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