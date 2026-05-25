छत्तीसगढ़ में घरेलू हिंसा और बुजुर्ग अपराधों में तेज़ी, महिलाओं की सुरक्षा अब खतरे में

NCRB की 2024 रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के 8,601 मामले और बुजुर्गों पर 1,859 अपराध दर्ज हुए। साइबर अपराधों में भी इजाफा, सुरक्षा को लेकर सामाजिक और प्रशासनिक उपायों की मांग बढ़ी।

छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बुजुर्ज़ों के खिलाफ अपराधों की दर लगातार बढ़ रही है, जिससे घरेलू माहौल पहले से कहीं अधिक असुरक्षित हो गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ( NCRB ) की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में केवल महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के 8,601 मामले दर्ज हुए हैं, जबकि पिछले दो वर्षों में भी आंकड़े 8,035 और 8,693 के आसपास रहकर स्थिरता नहीं दिखा पाए। इन मामलों में शारीरिक प्रताड़ना, मानसिक उत्पीड़न, आर्थिक शोषण तथा अन्य विविध प्रकार के अपराध शामिल हैं। रिपोर्ट ने यह भी उजागर किया कि साइबर अपराधों में इजाफा हुआ है; 2024 में महिलाओं से जुड़े 359 डिजिटल अपराधों की सूचना मिली, जिसमें ऑनलाइन धमकियां, ब्लैकमेलिंग, फर्जी प्रोफ़ाइल बनाकर धोखाधड़ी आदि शामिल हैं। तकनीकी विकास के साथ साथ महिलाओं को अब सिर्फ घर या पड़ोस में नहीं, बल्कि इंटरनेट के हर कोने में खतरे का सामना करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि घरेलू विवाद, आर्थिक तनाव, शराब की लत और पारिवारिक असंतुलन जैसी सामाजिक कारण ही इस बढ़ते हिंसा के मूल में हैं। कई महिलाएँ सामाजिक दबाव, आर्थिक निर्भरता और परिवार टूटने के डर से अपनी शिकायतें दर्ज नहीं करातीं, जिससे आँकड़े वास्तविक स्थिति से भी कम हो सकते हैं। इसके अलावा, बुजुर्गों के खिलाफ भी गंभीर स्थिति बन चुकी है; 2024 में 1,859 बुजुर्गों पर अपराधों की रिपोर्ट मिली, जिनमें संपत्ति विवाद, मारपीट, मानसिक उत्पीड़न और आर्थिक शोषण शामिल हैं। बुजुर्गों का अपराध दर 92.

8 प्रतिशत तक पहुंच गया है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि घर की सुरक्षा अब उम्र और लिंग के आधार पर नहीं बंटती। रायपुर सहित कई थानों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग हेल्प डेस्क नहीं होने के कारण, कई बुजुर्गों को शिकायत दर्ज करने में कठिनाई होती है। इन गंभीर मुद्दों को रोकने के लिए सामाजिक संगठनों ने तत्काल उपायों की मांग की है। घरेलू हिंसा और साइबर अपराध के शिकार महिलाओं को कानूनी सहायता, काउंसलिंग और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। साथ ही पुलिस और प्रशासन से संवेदनशीलता के साथ मामलों को सुलझाने, वरिष्ठ नागरिक सहायता केंद्र स्थापित करने और डिजिटल सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने की पुकार की गई है। विशेषज्ञों ने कहा कि यह सिर्फ कानून का प्रश्न नहीं, बल्कि सामाजिक मानसिकता में बदलाव लाना आवश्यक है; परिवार में संवाद की कमी, तनाव और शराब की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकना ही इस समस्या का मूल समाधान हो सकता है





rpbreakingnews / 🏆 11. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

छत्तीसगढ़ घरेलू हिंसा बुजुर्ग अपराध साइबर क्राइम NCRB

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

देशभर में अपराध 6 फीसदी घटे, NCRB की रिपोर्ट: 2024 में कुल 58.85 लाख केस दर्ज, महिलाओं और SC-ST के खिलाफ क्...India crime rate down 6% in 2026. Follow crime statistics, women & SC-ST crime data, latest updates on Dainik Bhaskar. देशभर में 2024 में दर्ज अपराधों की संख्या में 6 फीसदी की गिरावट आई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के मुताबिक, 2023 में 62.41 लाख मामलों के मुकाबले 2024 में 58.

Read more »

दिल्ली में महिलाओं-बुजुर्गों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध: साल 2024 में महिलाओं के खिलाफ 13,396 केस दर्ज; तमि...NCRB Report 2024: Delhi sees highest crimes against women & elderly. Follow Latest Updates.

Read more »

First-ever inclusion of animal cruelty cases in NCRB's Crime in India 2024 reportThe National Crime Records Bureau (NCRB) has included animal cruelty cases for the first time in its Crime in India 2024 report, based on cases registered under the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960. The report reveals that 9,039 cases of animal cruelty were registered in 2024, with 10,312 arrests made, primarily of adult males. The conviction rate was 80.5%, with 96.7% cases resulting in chargesheets. However, 22.9% cases did not reach the courts by the end of the year, and 82.2% cases were still pending.

Read more »

NCRB की चौंकाने वाली रिपोर्ट: 70 साल के कुल अपहरणों में से 54 मामले सिर्फ पिछले एक दशक में दर्जराष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 70 वर्षों के कुल अपहरण मामलों का 54 हिस्सा सिर्फ पिछले एक दशक 2013-2024 में दर्ज हुआ है।

Read more »

NCRB 2024 Report: महिलाओं के खिलाफ कम हुए क्राइम या बदल गई गिनती की तस्वीर, क्या कह रहे आंकड़े?NCRB 2024 की रिपोर्ट बताती है कि अपराधों में गिरावट भ्रामक हो सकती है, खासकर मणिपुर के ST अपराधों के आंकड़ों के कारण।

Read more »

सिस्टम ‘लापता’… गुमशुदगी के मामलों में उदयपुर टॉप पर, NCRB 2024 रिपोर्ट में खुलासा | Ncrb 2024 Report Udaipur Top In Missing Persons CasesNCRB 2024 Report: राजस्थान में साल 2024 के दौरान लापता लोगों के मामलों ने पुलिस और समाज दोनों की चिंता बढ़ा दी है। जिलेवार आंकड़ों में उदयपुर सबसे संवेदनशील जिला बनकर सामने आया है, जहां एक साल में 1,879 लोग लापता हुए। इनमें 1,338 महिलाएं और युवतियां शामिल...

Read more »