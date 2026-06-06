छत्तीसगढ़ पुलिस पर इचौली गांव में घोर हमला: आरक्षी गंभीर घायल, वारंटी तस्कर के गिरफ्तारी पर बरISA दलों ने किया आक्रामक हमला

कौशांबी के इचौली गांव में छत्तीसगढ़ पुलिस टीम पर वारंटी तस्कर शिवम केसरवानी के भाई व रिश्तेदारों द्वारा भयानक हमला किया गया, जिसमें आरक्षी जगदेव वर्मा गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने आरोपित समेत 53 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और पांच को गिरफ्तार कर लिया।
कौशांबी के इचौली गांव में गांजा तस्कर को वारंट तामील कराने गई छत्तीसगढ़ पुलिस टीम पर हमला हुआ, जिसमें एक आरक्षी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने इस घटनापश्चात घायल आरक्षी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया और फिर प्रयागराज में रेफर किया गया। हमले में आरक्षी जगदेव वर्मा लहूलुहान होकर गिर गए, जबकि अन्य सिपाही जान बचाकर भाग निकले। वारंटी तस्कर शिवम केसरवानी के भाई, रिश्तेदार व गांव के लोगों ने लाठी-डंडे से पुलिस पर क्रूर हमला किया। पुलिस ने घायलियों के साथ-साथ वारंटी तस्कर समेत 53 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया और पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमले की जानकारी मिलते ही कोखराज पुलिस मौके पर पहुंची और आरक्षी को बचाने में सफल हुई। तहरीकात जारी है और अन्य आरोपितों की तलाश में Police Team जबरदस्ती ढूंढ रही है। छत्तीसगढ़ के गंज कोतवाली पुलिस टीम वारंट तामील कराने इचौली गए थे.
कौशांबी के इचौली गांव में गांजा तस्कर को वारंट तामील कराने गई छत्तीसगढ़ पुलिस टीम पर हमला हुआ, जिसमें एक आरक्षी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने इस घटनापश्चात घायल आरक्षी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया और फिर प्रयागराज में रेफर किया गया। हमले में आरक्षी जगदेव वर्मा लहूलुहान होकर गिर गए, जबकि अन्य सिपाही जान बचाकर भाग निकले। वारंटी तस्कर शिवम केसरवानी के भाई, रिश्तेदार व गांव के लोगों ने लाठी-डंडे से पुलिस पर क्रूर हमला किया। पुलिस ने घायलियों के साथ-साथ वारंटी तस्कर समेत 53 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया और पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमले की जानकारी मिलते ही कोखराज पुलिस मौके पर पहुंची और आरक्षी को बचाने में सफल हुई। तहरीकात जारी है और अन्य आरोपितों की तलाश में Police Team जबरदस्ती ढूंढ रही है। छत्तीसगढ़ के गंज कोतवाली पुलिस टीम वारंट तामील कराने इचौली गए थे
इचौली हमला छत्तीसगढ़ पुलिस वारंटी तस्कर गांजा तस्करी आरक्षी घायल
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