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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने श्रमिक परिवारों के मेधावी छात्र-छात्राओं को किया सम्मानित

शिक्षा News

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने श्रमिक परिवारों के मेधावी छात्र-छात्राओं को किया सम्मानित
मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजविष्णुदेव सायश्रमिक परिवार
📆05-06-2026 21:33:00
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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत 22 प्रतिभावान छात्रों को 2-2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। उन्होंने श्रमिक परिवारों के बच्चों को सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 5 जून को रायपुर के नवीन विश्रामगृह में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत श्रमिक परिवार ों के 22 प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया। इस योजना का उद्देश्य श्रमिक वर्ग के बच्चों को उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। समारोह में मुख्यमंत्री ने प्रत्येक छात्र को 2-2 लाख रुपये का प्रोत्साहन चेक प्रदान किया। ये छात्र 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शीर्ष अंक प्राप्त करने वाले श्रमिक परिवार ों से आते हैं। मुख्यमंत्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि सुशासन सरकार श्रमिकों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार का लक्ष्य है कि श्रमिक परिवार ों को सामाजिक सुरक्षा मिले और उनके बच्चों को आगे बढ़ने के समान अवसर प्राप्त हों। यह योजना श्रमिकों की मेहनत और उनके बच्चों की प्रतिभा को सराहने का एक प्रयास है। मुख्यमंत्री ने छात्रों से आह्वान किया कि वे मेहनत और लगन से पढ़ाई करें और देश का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में और भी कई योजनाएं लागू कर रही है ताकि गरीब और मेधावी बच्चों को कोई रुकावट न हो। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि भविष्य में इस योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक छात्र लाभान्वित हो सकें। उन्होंने श्रमिक संगठनों और स्कूलों से आग्रह किया कि वे पात्र छात्रों को योजना की जानकारी दें ताकि कोई भी प्रतिभाशाली बच्चा इस सुविधा से वंचित न रहे। समारोह में छात्रों और उनके परिवारों ने सरकार के इस प्रयास की सराहना की। एक छात्र ने कहा कि इस राशि से उसे आगे की पढ़ाई में काफी मदद मिलेगी और वह डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकेगा। एक छात्रा ने कहा कि उसके पिता मजदूर हैं और यह सहायता उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इस योजना के माध्यम से हम श्रमिक परिवार ों के बच्चों के भविष्य को संवारना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही वह हथियार है जो गरीबी से लड़ने में मदद करता है और हमारा प्रयास है कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। इस योजना के तहत चयनित छात्रों को न केवल आर्थिक सहायता मिलती है बल्कि उन्हें मार्गदर्शन और करियर काउंसलिंग भी प्रदान की जाती है। सरकार का लक्ष्य है कि श्रमिक परिवार ों के बच्चे भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें और देश के विकास में योगदान दें। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह सिर्फ एक शुरुआत है, आने वाले दिनों में इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। उन्होंने सभी छात्रों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। समारोह में मौजूद अभिभावकों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि इस योजना से उनके बच्चों का मनोबल बढ़ा है। छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल श्रमिक वर्ग के उत्थान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत पिछले साल भी कई छात्रों को लाभान्वित किया गया था और इस वर्ष भी चयन प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की कोशिश है कि कोई भी प्रतिभाशाली बच्चा आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। इस मौके पर उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि वे इस योजना के प्रचार-प्रसार पर विशेष ध्यान दें ताकि दूर-दराज के इलाकों तक इसकी जानकारी पहुंचे। समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस अवसर पर सभी ने एक स्वर में कहा कि शिक्षा ही सशक्तिकरण का मार्ग है और छत्तीसगढ़ सरकार इस मार्ग पर चलने के लिए प्रतिबद्ध है.

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 5 जून को रायपुर के नवीन विश्रामगृह में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत श्रमिक परिवारों के 22 प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया। इस योजना का उद्देश्य श्रमिक वर्ग के बच्चों को उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। समारोह में मुख्यमंत्री ने प्रत्येक छात्र को 2-2 लाख रुपये का प्रोत्साहन चेक प्रदान किया। ये छात्र 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शीर्ष अंक प्राप्त करने वाले श्रमिक परिवारों से आते हैं। मुख्यमंत्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि सुशासन सरकार श्रमिकों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार का लक्ष्य है कि श्रमिक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा मिले और उनके बच्चों को आगे बढ़ने के समान अवसर प्राप्त हों। यह योजना श्रमिकों की मेहनत और उनके बच्चों की प्रतिभा को सराहने का एक प्रयास है। मुख्यमंत्री ने छात्रों से आह्वान किया कि वे मेहनत और लगन से पढ़ाई करें और देश का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में और भी कई योजनाएं लागू कर रही है ताकि गरीब और मेधावी बच्चों को कोई रुकावट न हो। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि भविष्य में इस योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक छात्र लाभान्वित हो सकें। उन्होंने श्रमिक संगठनों और स्कूलों से आग्रह किया कि वे पात्र छात्रों को योजना की जानकारी दें ताकि कोई भी प्रतिभाशाली बच्चा इस सुविधा से वंचित न रहे। समारोह में छात्रों और उनके परिवारों ने सरकार के इस प्रयास की सराहना की। एक छात्र ने कहा कि इस राशि से उसे आगे की पढ़ाई में काफी मदद मिलेगी और वह डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकेगा। एक छात्रा ने कहा कि उसके पिता मजदूर हैं और यह सहायता उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इस योजना के माध्यम से हम श्रमिक परिवारों के बच्चों के भविष्य को संवारना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही वह हथियार है जो गरीबी से लड़ने में मदद करता है और हमारा प्रयास है कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। इस योजना के तहत चयनित छात्रों को न केवल आर्थिक सहायता मिलती है बल्कि उन्हें मार्गदर्शन और करियर काउंसलिंग भी प्रदान की जाती है। सरकार का लक्ष्य है कि श्रमिक परिवारों के बच्चे भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें और देश के विकास में योगदान दें। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह सिर्फ एक शुरुआत है, आने वाले दिनों में इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। उन्होंने सभी छात्रों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। समारोह में मौजूद अभिभावकों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि इस योजना से उनके बच्चों का मनोबल बढ़ा है। छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल श्रमिक वर्ग के उत्थान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत पिछले साल भी कई छात्रों को लाभान्वित किया गया था और इस वर्ष भी चयन प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की कोशिश है कि कोई भी प्रतिभाशाली बच्चा आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। इस मौके पर उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि वे इस योजना के प्रचार-प्रसार पर विशेष ध्यान दें ताकि दूर-दराज के इलाकों तक इसकी जानकारी पहुंचे। समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस अवसर पर सभी ने एक स्वर में कहा कि शिक्षा ही सशक्तिकरण का मार्ग है और छत्तीसगढ़ सरकार इस मार्ग पर चलने के लिए प्रतिबद्ध है

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मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योज विष्णुदेव साय श्रमिक परिवार प्रोत्साहन राशि छत्तीसगढ़

 

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