छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री शाह का स्वागत, बस्तर विकास पर मंथन, मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित मंत्रियों, विधायकों, सांसदों, महापौर व बीजेपी नेताओं ने गृहमंत्री शाह का स्वागत किया। गृहमंत्री शाह छत्तीसगढ़ के तीन दिवसीय प्रवास पर 17 मई को देरशाम रायपुर पहुंचे। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, पूर्व कैबिनेट मंत्री व रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल और रायपुर महापौर मीनल चौबे सहित मंत्रियों, विधायकों, सांसदों तथा भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। गृहमंत्री शाह 18 मई को जगदलपुर जाएंगे, जहां बस्तर के विकास पर मंथन करेंगे। वे 19 मई को मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ सहित भारत से नक्सलवाद के सफाए के बाद गृहमंत्री शाह का यह पहला बस्तर दौरा है। CG RTE Admissions 2026: निजी स्कूलों का बड़ा यू-टर्न, 18 मई से फिर शुरू होंगे एडमिशन, जारी रहेगा असहयोग आंदोलन Patrika Interview: जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष चुनाव में दिनेश देवांगन को मिली जीत, बोले- हार ने सिखाई मेहनत, जीत ने दी जिम्मेदारी नक्सली नेटवर्क को बड़ा झटका! छत्तीसगढ़ से जुड़े 5 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 38 लाख का था इनाम घोषित

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित मंत्रियों , विधायकों , सांसदों, महापौर व बीजेपी नेताओं ने गृहमंत्री शाह का स्वागत किया। गृहमंत्री शाह छत्तीसगढ़ के तीन दिवसीय प्रवास पर 17 मई को देरशाम रायपुर पहुंचे। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, पूर्व कैबिनेट मंत्री व रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल और रायपुर महापौर मीनल चौबे सहित मंत्रियों , विधायकों , सांसदों तथा भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। गृहमंत्री शाह 18 मई को जगदलपुर जाएंगे, जहां बस्तर के विकास पर मंथन करेंगे। वे 19 मई को मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ सहित भारत से नक्सलवाद के सफाए के बाद गृहमंत्री शाह का यह पहला बस्तर दौरा है। CG RTE Admissions 2026: निजी स्कूलों का बड़ा यू-टर्न, 18 मई से फिर शुरू होंगे एडमिशन, जारी रहेगा असहयोग आंदोलन Patrika Interview: जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष चुनाव में दिनेश देवांगन को मिली जीत, बोले- हार ने सिखाई मेहनत, जीत ने दी जिम्मेदारी नक्सली नेटवर्क को बड़ा झटका!

छत्तीसगढ़ से जुड़े 5 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 38 लाख का था इनाम घोषि





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