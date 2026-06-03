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छत्तीसगढ़ भर्ती घोटाले में एजी बढ़ता: रिटायर्ड आईएएस जेके ध्रुव के घर पर ईडी की छापेमारी, सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष के घर भी दबिश

राजनीति और अपराध News

छत्तीसगढ़ भर्ती घोटाले में एजी बढ़ता: रिटायर्ड आईएएस जेके ध्रुव के घर पर ईडी की छापेमारी, सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष के घर भी दबिश
छत्तीसगढ़छापेमारीईडी
📆03-06-2026 07:18:00
📰NBT Hindi News
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छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर घोटाले की स्थापना पर रिटायर्ड आईएएस अधिकारी जेके ध्रुव और सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के घरों पर आर्थिक अपराध निगरानी ब्यूरो की छापेमारी हुई है। जेके ध्रुव पहले से ही जेल में बंद हैं। साथ ही, रायपुर-विशाखापट्टनम आर्थिक कॉरिडोर के भूमि अधिग्रहण मुद्दे पर भी जांच चल रही है।

रीटायर्ड आईएएस अधिकारी जेके ध्रुव के घर पर आर्थिक अपराध निगरानी ब्यूरो ( ईडी ) की छापेमारी हुई है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ( सीजीपीएससी ) की भर्ती प्रक्रिया के भीतर हुए घोटाले से जुड़ी है। जेके ध्रुव पहले से ही इस मामले में जुड़े हुए आरोपी बने हुए हैं और वर्तमान में जेल में बंद हैं। छापेमारी के दौरान एनएफसीएस, रेजिस्ट्रार कार्यालयों और अधिकारियों के दuez दोनों में दबिश दी गई। साथ ही, तत्कालीन सीजीपीएससी अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के भी ठिकानों पर ईडी टीम ने दबिश दी। घोटाले की स्थापना के लिए आरोप लगे हैं कि 2020-2022 के दौरान दी गई भर्तियों में बड़ी मात्रा में अयोग्यताएं और अनुचित लाभ पradān किए गए। इन अयोग्यताओं में पदस्थ लोगों के करीबियों और रिश्तेदारों को प Reference किए जाने के आरोप भी शामिल हैं। यह मामला छत्तीसगढ़ राज्य में बड़े पैमाने पर गुarlacked एक प्रमुख आपराधिक मामला माना जा रहा है। इससे अलग, रायपुर-विशाखापट्टनम आर्थिक कॉरिडोर के निर्माण से भी जुड़े मुद्दे पर ईडी की दबिश हुई है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया था। मुख्य आरोप यह है कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में कई गड़बड़ियों का सामना किया गया, जिससे कई मामलों में शिकायतें दर्ज हुईं। यह क्षेत्र राज्य के विकास के लिए बहुत महत्व है, लेकिन अब ऐसे आरोपों के बाद यह मुद्दा राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर विवाद का कendra बन गया है। पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ में ऐसे ही कई मुक्डे सामने आए हैं, जिनमें राजनीतिक नेताओं और बोर्ड अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। सीजीपीएससी के सिलेब्स मिस्ट्री के तहत नई तरह की भर्ती प्रक्रिया को लेकर पूर्व स्तरों पर संशोधन भी किए जा रहे हैं। ऐसे में ईडी की घोषणा के बाद राज्य सरकार को इस मामले में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। नेता बनाम वizard प्रशासन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है.

रीटायर्ड आईएएस अधिकारी जेके ध्रुव के घर पर आर्थिक अपराध निगरानी ब्यूरो (ईडी) की छापेमारी हुई है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) की भर्ती प्रक्रिया के भीतर हुए घोटाले से जुड़ी है। जेके ध्रुव पहले से ही इस मामले में जुड़े हुए आरोपी बने हुए हैं और वर्तमान में जेल में बंद हैं। छापेमारी के दौरान एनएफसीएस, रेजिस्ट्रार कार्यालयों और अधिकारियों के दuez दोनों में दबिश दी गई। साथ ही, तत्कालीन सीजीपीएससी अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के भी ठिकानों पर ईडी टीम ने दबिश दी। घोटाले की स्थापना के लिए आरोप लगे हैं कि 2020-2022 के दौरान दी गई भर्तियों में बड़ी मात्रा में अयोग्यताएं और अनुचित लाभ पradān किए गए। इन अयोग्यताओं में पदस्थ लोगों के करीबियों और रिश्तेदारों को प Reference किए जाने के आरोप भी शामिल हैं। यह मामला छत्तीसगढ़ राज्य में बड़े पैमाने पर गुarlacked एक प्रमुख आपराधिक मामला माना जा रहा है। इससे अलग, रायपुर-विशाखापट्टनम आर्थिक कॉरिडोर के निर्माण से भी जुड़े मुद्दे पर ईडी की दबिश हुई है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया था। मुख्य आरोप यह है कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में कई गड़बड़ियों का सामना किया गया, जिससे कई मामलों में शिकायतें दर्ज हुईं। यह क्षेत्र राज्य के विकास के लिए बहुत महत्व है, लेकिन अब ऐसे आरोपों के बाद यह मुद्दा राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर विवाद का कendra बन गया है। पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ में ऐसे ही कई मुक्डे सामने आए हैं, जिनमें राजनीतिक नेताओं और बोर्ड अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। सीजीपीएससी के सिलेब्स मिस्ट्री के तहत नई तरह की भर्ती प्रक्रिया को लेकर पूर्व स्तरों पर संशोधन भी किए जा रहे हैं। ऐसे में ईडी की घोषणा के बाद राज्य सरकार को इस मामले में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। नेता बनाम वizard प्रशासन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है

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