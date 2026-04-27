छत्तीसगढ़: पत्नी से नाराज युवक हाईटेंशन टावर पर चढ़ा, घंटों चला रेस्क्यू ऑपरेशन

पेंड्रा जिले के जिल्दा गांव में एक युवक अपनी पत्नी से नाराज होकर 400 फीट ऊंचे बिजली टावर पर चढ़ गया। पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर युवक को सुरक्षित नीचे उतारा।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ राज्य के पेंड्रा जिले के अंतर्गत आने वाले जिल्दा गांव में सोमवार को एक हृदय विदारक घटना सामने आई। एक युवक, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, उसने हाईटेंशन बिजली टावर पर चढ़कर सनसनी फैला दी। इस घटना से पूरे गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोगों में चिंता की लहर दौड़ गई। युवक का नाम केवल सिंह आयाम बताया गया है। जानकारी के अनुसार, केवल सिंह अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर बेहद परेशान था और इसी परेशानी के चलते उसने यह खतरनाक कदम उठाया। वह 400 फीट ऊंचे 33 केवी बिजली टावर के सबसे ऊपर चढ़ गया और लगभग दो से तीन घंटे तक वहां पर बैठा रहा। इस दौरान, नीचे खड़े लोगों की धड़कनें तेज हो गई थीं और हर कोई उसकी सुरक्षित वापसी की प्रार्थना कर रहा था। केवल सिंह के इस कदम के पीछे की वजह उसकी पत्नी की कुछ दिनों से गांव से अनुपस्थिति बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, उसकी पत्नी पिछले तीन-चार दिनों से गांव में अपने चाचा के घर पर आयोजित एक विवाह समारोह में शामिल होने गई थी और वापस नहीं लौटी थी। केवल सिंह को आशंका थी कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई है या फिर उसके साथ कुछ गलत हो गया है। इसी आशंका के चलते वह मानसिक रूप से परेशान हो गया और उसने हाईटेंशन टावर पर चढ़ने का फैसला कर लिया। जैसे ही ग्रामीणों ने उसे टावर पर चढ़ते हुए देखा, उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए, कोडगार चौकी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस और प्रशासन ने तत्काल बिजली विभाग से संपर्क किया और क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति बंद करने का अनुरोध किया, ताकि टावर पर मौजूद युवक को सुरक्षित रूप से नीचे उतारा जा सके और किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। बिजली विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए क्षेत्र की बिजली सप्लाई बंद कर दी। इसके बाद, पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू टीम ने युवक को सुरक्षित रूप से नीचे उतारने के लिए कई तरह के प्रयास किए। पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक कर्मचारियों ने बारीकी से योजना बनाई और युवक को समझाने की कोशिश की। करीब दो से तीन घंटे तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद, पुलिस ने आखिरकार युवक को सुरक्षित रूप से नीचे उतारने में सफलता प्राप्त कर ली। इस दौरान, युवक के परिजन और गांव के अन्य लोग लगातार उसे नीचे उतरने के लिए विनती कर रहे थे और उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि युवक पूरी तरह से सुरक्षित है और उसे किसी भी तरह की चोट नहीं आई है। युवक को नीचे उतारने के बाद, पुलिस ने उससे पूछताछ की, ताकि घटना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके और यह पता लगाया जा सके कि उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। पुलिस का कहना है कि युवक मानसिक रूप से परेशान था और उसने गुस्से में आकर यह काम किया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें युवक को टावर पर बैठे हुए और नीचे खड़े लोगों को उसे समझाने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। यह घटना एक गंभीर चेतावनी है कि मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और लोगों को भावनात्मक समर्थन प्रदान करना चाहिए। इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए, लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और उन्हें सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। प्रशासन ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है.

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ राज्य के पेंड्रा जिले के अंतर्गत आने वाले जिल्दा गांव में सोमवार को एक हृदय विदारक घटना सामने आई। एक युवक, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, उसने हाईटेंशन बिजली टावर पर चढ़कर सनसनी फैला दी। इस घटना से पूरे गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोगों में चिंता की लहर दौड़ गई। युवक का नाम केवल सिंह आयाम बताया गया है। जानकारी के अनुसार, केवल सिंह अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर बेहद परेशान था और इसी परेशानी के चलते उसने यह खतरनाक कदम उठाया। वह 400 फीट ऊंचे 33 केवी बिजली टावर के सबसे ऊपर चढ़ गया और लगभग दो से तीन घंटे तक वहां पर बैठा रहा। इस दौरान, नीचे खड़े लोगों की धड़कनें तेज हो गई थीं और हर कोई उसकी सुरक्षित वापसी की प्रार्थना कर रहा था। केवल सिंह के इस कदम के पीछे की वजह उसकी पत्नी की कुछ दिनों से गांव से अनुपस्थिति बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, उसकी पत्नी पिछले तीन-चार दिनों से गांव में अपने चाचा के घर पर आयोजित एक विवाह समारोह में शामिल होने गई थी और वापस नहीं लौटी थी। केवल सिंह को आशंका थी कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई है या फिर उसके साथ कुछ गलत हो गया है। इसी आशंका के चलते वह मानसिक रूप से परेशान हो गया और उसने हाईटेंशन टावर पर चढ़ने का फैसला कर लिया। जैसे ही ग्रामीणों ने उसे टावर पर चढ़ते हुए देखा, उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए, कोडगार चौकी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस और प्रशासन ने तत्काल बिजली विभाग से संपर्क किया और क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति बंद करने का अनुरोध किया, ताकि टावर पर मौजूद युवक को सुरक्षित रूप से नीचे उतारा जा सके और किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। बिजली विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए क्षेत्र की बिजली सप्लाई बंद कर दी। इसके बाद, पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू टीम ने युवक को सुरक्षित रूप से नीचे उतारने के लिए कई तरह के प्रयास किए। पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक कर्मचारियों ने बारीकी से योजना बनाई और युवक को समझाने की कोशिश की। करीब दो से तीन घंटे तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद, पुलिस ने आखिरकार युवक को सुरक्षित रूप से नीचे उतारने में सफलता प्राप्त कर ली। इस दौरान, युवक के परिजन और गांव के अन्य लोग लगातार उसे नीचे उतरने के लिए विनती कर रहे थे और उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि युवक पूरी तरह से सुरक्षित है और उसे किसी भी तरह की चोट नहीं आई है। युवक को नीचे उतारने के बाद, पुलिस ने उससे पूछताछ की, ताकि घटना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके और यह पता लगाया जा सके कि उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। पुलिस का कहना है कि युवक मानसिक रूप से परेशान था और उसने गुस्से में आकर यह काम किया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें युवक को टावर पर बैठे हुए और नीचे खड़े लोगों को उसे समझाने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। यह घटना एक गंभीर चेतावनी है कि मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और लोगों को भावनात्मक समर्थन प्रदान करना चाहिए। इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए, लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और उन्हें सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। प्रशासन ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है





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छत्तीसगढ़ पेंड्रा बिजली टावर रेस्क्यू ऑपरेशन मानसिक स्वास्थ्य पत्नी से नाराज

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